《路透早报》--9月24日

9月23日，叙利亚伊德利卜省Kfredrian的居民在察看活动人士称美国空袭造成的建筑破坏情况。 REUTERS/Abdalghne Karoof

[今日看点]

经济数据：

--日本9月制造业采购经理人指数(PMI)初值

--瑞银集团(USB)8月瑞士消费指数

--意大利9月消费者信心指数

--德国9月Ifo企业景气判断指数

--意大利8月贸易收支初值

--美国8月新屋销售

重大经济事件及官员讲话：

--台湾央行总裁赴立法院报告及备询

--克利夫兰联储总裁梅斯特(Loretta Mester)就经济展望、货币政策发表谈话

--芝加哥联储总裁埃文斯在彼得森国际经济研究所举行的会议中就经济议题发表谈话

--加拿大央行副总裁连恩在Carleton大学发表谈话

以下为9月23日下午5:00至9月24日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国及盟国对叙利亚境内武装目标发动首次空袭

美国及其阿拉伯盟友周二对叙利亚境内的武装组织首次进行了空袭，造成大批伊斯兰国武装分子及另外一个与基地组织(盖达组织,al Qaeda)有关联的组织成员丧生，并在中东联盟发生转变之际开辟了新前线。

此次袭击未遭到叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)政府的任何反对，甚至有迹象显示得到默许。叙利亚政府表示，美国提前告知了袭击行动。

美国中央司令部表示，沙特、卡塔尔、约旦、巴林和阿联酋参与或支持了对伊斯兰国目标的袭击。

--美国9月制造业和服务业双双加速，支持本季经济强劲的观点

美国9月制造业活动盘旋在四年半高位附近，制造业聘雇活动亦升温，支持有关本季经济成长将强健的观点。其他数据亦显示，美国一些地区制造业和服务业成长加速，为经济景象再添亮色。但楼市仍步履沉重，7月房价涨幅大幅减速。

美国9月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值持平于8月的57.9，为2010年4月以来最高。里奇蒙联邦储备银行9月综合制造业指数亦上升，工厂指称新订单及出货均有成长。

--圣路易斯FED总裁布拉德：称联储应采用更多取决于数据的利率指引

圣路易斯联储总裁布拉德称表示，美联储需调整未来利率走向指引的沟通方式，成为又一位呼吁联储调整政策声明的决策者。布拉德表示，支持美联储在政策声明中保留“相当长一段时间”的升息指引。他坚持美联储应在明年第一季末升息的观点，称经济数据强劲，且失业率较低。

--全球贸易：WTO下调今明两年贸易增长预估，因经济成长疲弱及进口需求迟滞

世界贸易组织(WTO)将今年全球贸易增长预估下调至3.1%，4月预估为4.6%；明年全球贸易增长预估下调至4.0%，之前预估为5.3%。WTO表示，下调贸易增长预估是因今年上半年经济成长疲弱及进口需求迟滞，且仍有下滑风险。

--希腊总理向德国表示，可以提前退出援助方案

希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)在与德国总理梅克尔会谈后表示，希腊可能可以提前在明年退出国际援助，并自行处理融资需求。这是雅典当局首度公开表示，希望自明年起不再接受援助款。这将为国际货币基金组织(IMF)退出监督该国改革计划铺路。

萨马拉斯表示，希腊预计在欧盟/IMF金主下一轮评估及欧洲央行下月压力测试后，会开始讨论进一步的债务减免，该国将接受贷款年期的延长及下调利率。

--美国新规为“税负倒置”交易降温，相关题材个股股价受创

美国政府对“税负倒置”祭出严格的新规定，让相关避税交易打了个寒颤，不论是未完成交易或可能发生的交易都降温，大西洋两岸有十多家公司股价因此大幅下跌。

尽管新的规定会导致部分税负倒置操作成本升高，或者是操作难度提高，但汉堡王表示，该公司仍将持续推进以115亿美元并购加拿大Tim Hortons的交易，强调这起交易的着眼点并非完全放在税负利益。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二下跌，必需消费品类股引领标普500指数连跌第三日，因投资者越发担忧全球经济成长的步伐。标普10大类股全军覆没，必需消费品跌幅最大，挫跌0.9%，工业股跌0.8%。

道琼工业指数收跌116.81点，或0.68%，至17,055.87点；标准普尔500指数收挫11.52点，或0.58%，至1,982.77点；Nasdaq指数回落19.00点，或0.42%，至4,508.69点。

--欧洲股市连跌第二日，因数据显示，本月法国企业活动萎缩，德国制造业成长放缓。FTSEurofirst 300指数收挫1.34%，报1,374.85点，盘中触及一周低位。法国CAC 40指数收跌1.87%，报4,359.35点。德股DAX指数收跌1.58%至9,595.03点。英国富时100指数回落1.44%至6,676.08点。

汇市:

--美元兑其他主要货币基本持稳，先前一波获利了结扶助提振受创的欧元。欧元兑美元尾盘上扬0.06%，报1.286美元，之前触及1.29美元的高位，部分因数据显示德国经济第三季有所成长。美元兑日圆持平，报108.84日圆。英镑兑美元上扬0.15%。美元指数回落0.1%，周一触及四年半峰值。

债市:

--美国指标和长期公债收益率下滑至9月11日来最低，因欧洲公布的经济数据疲弱，引发投资人对全球经济成长的担忧，且美国空袭叙利亚极端组织目标刺激避险买盘。

指标10年期公债尾盘升8/32，收益率报2.54%，盘中触及9月11日来最低2.533%；周一尾盘报2.57%。30年期公债价格涨21/32，报3.25%，盘中触及9月11日来最低的3.246%；周一尾盘报3.29%。

--希腊公债收益率触及一个月高位，因希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)称该国可能提早退出救助计划，明年靠自己完成融资需求。希腊10年期公债收益率升17个基点，报6.09%，为逾一个月最高。德国10年期公债收益率跌1个基点，报1.01%。

油市:

--布兰特原油期货小跌，因全球供应充裕，盖过中东紧张局势的影响。而美国原油期货则在连跌四日后反弹。对布兰特原油期货来说，利比亚和伊拉克产量增加，盖过了美国牵头对叙利亚境内的伊斯兰国和其他军事武装的目标实施首轮空袭的影响。

11月布兰特原油期货跌0.12美元，报每桶96.85美元，盘中一度升至97.59美元，上周触及96.21美元的两年低点。美国原油升0.69美元，收报每桶91.56美元，日低为90.58美元，为9月11日来最低。

金属市场:

--金价上扬，之前美国牵头对叙利亚境内的伊斯兰国和其他军事武装的目标实施首轮空袭，但因缺乏跟进买盘，早盘涨势消退。1802 GMT，现货金上扬0.6%，报每盎司1,222.31美元，稍早触及一周高位1,234.80美元。美国COMEX-12月期金收涨4.10美元，报每盎司1,222美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜从昨日触及的三个月低点回稳，因最大消费国--中国的制造业数据扶助缓和对需求前景的一些担忧。三个月期铜微幅收低0.08%，报6,715美元，昨日触及三个月低点6,707.25美元。(完)

(整理 龚芳; 审校 张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。