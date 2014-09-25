《路透早报》--9月26日

[今日看点]

经济数据：

--日本9月全国核心消费者物价指数(CPI)

--德国8月进口物价、10月GfK消费者信心指数

--法国9月消费者信心指数

--意大利9月企业景气指数

--美国第二季国内生产总值(GDP)终值及企业获利修正值、路透/密西根大学9月消费者信心指数终值

重大经济事件及官员讲话：

--英国央行举行金融政策委员会季度会议

--墨西哥央行副总裁Manuel Sanchez在美国-墨西哥商会发表讲话

以下为9月25日下午5:00至9月26日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国企业支出计划与初请失业金数据支持经济增长前景

美国企业8月资本财新订单反弹，说明经济基础仍较强健。而上周初请失业金人数仅小幅增加，也提升了经济前景。

8月扣除飞机的非国防资本财订单(即所谓的核心资本财订单)增加0.6%，7月修正为下滑0.2%。8月耐久财订单较前月降幅达到创纪录的18.2%，主因7月订单在飞机订单激增的推动下，导致基数较高。但新订单的潜在趋势是向上的，未来几个月有可能进一步上升。

此外，美国9月20日当周初请失业金人数增加1.2万人，经季节调整后达到29.3万人。这低于分析师预估的增至30.0万人，使得四周均值减少1,250人至29.85万人。尽管8月就业成长降温，但请领失业金人数接近衰退前的水准，显示劳动市场正在走坚。

--亚特兰大联储总裁称需求疲弱或令加息时间表存疑

亚特兰大联储总裁洛克哈特表示，国内外需求疲弱仍不利美国经济，可能要推迟到明年较晚才需加息。洛克哈特称，可能影响美国经济复苏的因素包括最近美元上涨及抑制出口的可能性。本周已有几位美联储官员提出对美元升值的担忧。

洛克哈特称，即便经济成长环比年率守在3%左右，但消费者支出仍乏力，薪资增长缓慢，且欧洲问题不断，这些因素都加剧了对全球经济的疑虑。总之，这可能影响美联储在推动通胀率升向2%目标水准的进展，美联储在决定何时开始加息周期时需要更具耐心。

--苹果打破沉默为IPHONE 6“弯曲门”辩护，股价下挫近4%

苹果针对用户对iPhone发生弯曲的投诉打破沉默进行辩护，努力维系最新款手机的热销势头。就在数小时前，苹果甫因故障频发而取消了一款软件更新。“在正常使用的情况下，iPhone发生弯曲的现象极为罕见。”苹果发言人表示。

苹果表示，iPhone使用不锈钢和钛材料强化受压较高的位置，而且使用智能手机行业中强度最高的面板玻璃。苹果股价周四收低近4%至97.87美元，市值蒸发近230亿美元。

--英央行总裁称加息时点“正在临近”，具体由经济数据决定

英国央行总裁卡尼周四表示，该国距离加息的时点越来越近，但具体日期还要由经济数据而定。卡尼称英国经济前景大为改善，利率上调只是时间问题。当加息时点真的到来时，他预计步伐将是渐近的，且利率将在危机前水准下方达到峰值。

--美光第四季财报优于预期，盘后股价劲扬

美国记忆体晶片(存储器芯片)生产商美光(Micron Technology)公布第四财季财报和营收展望，让人眼睛为之一亮，因个人电脑业持稳迹象支撑了动态随机存取记忆体(DRAM)晶片需求。

公司8月止第四财季营收跳增49%至42.3亿美元。美光预估第一财季营收在44.5-47.0亿美元之间，部分受惠于该季因公司定期调整会计年度而多出一周。根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期第四季营收为41.6亿美元，第一季料为40.4亿美元。

美光股价在Nasdaq收跌1.61%至31.70美元；盘后交易则大涨4.23%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四急跌超过1%，标普500指数录得7月以来最大单日跌幅，因苹果重挫及美元升至四年高位。标普10大类股全线走低，多数跌幅超过1%。

道琼工业指数收跌264.26点或1.54%，至16,945.80点；标准普尔500指数收挫32.31点或1.62%，至1,965.99点；Nasdaq指数下跌88.473点，或1.94%，至4,466.748点。

苹果录得年内最大单日跌幅，之前该公司撤回新操作系统的更新版，部分用户抱怨称，该系统中有很多的问题。苹果急跌3.8%，报97.87美元。

--欧洲股市尾盘跌至一个月低点，跟随美股跌势，因美元走强重创工业金属价格，令矿业股下挫。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.9%，报1,373.09点。

德股DAX指数收低1.57%至9,510.01点。英国富时100指数跌0.99%至6,639.71点。CAC-40指数收挫1.32%，报4,355.28点。

汇市:

--美元跳升至四年新高，因投资者押注欧美货币政策将背道而驰，拖累欧元兑美元跌至近两年低位。欧元盘中在EBS交易平台触及2012年11月以来最低1.26955美元，扶助美元指数升至四年高位85.485。

美元指数最新上扬0.15%，报85.172。欧元下跌0.25%，报1.2745美元。美元兑日圆多数时间走强，但尾盘回落0.36%，报108.64日圆，盘中触及109.37日圆的高位。

债市:

--美国公债收益率下滑，美股大跌引发避险买盘，且欧洲央行总裁德拉吉的讲话拉低欧元区公债收益率，令美国公债收益率更具吸引力。财政部发售290亿美元七年期公债，需求疲弱，投标倍数仅为2.48，为6月来最低。

指标10年期公债尾盘升15/32，收益率报2.51%，盘中触及2.504%的9月10日来最低；周三尾盘报2.57%。30年期公债大涨1-3/32，收益率报3.22%，盘中跌至9月8日来最低的3.211%；周三尾盘报3.28%。

--美国公债较可比德债收益率差周四接近15年高位，目前市场正在评估美国升息前景与欧元区推出更多刺激举措的可能性。尽管美国疲弱的耐久财订单数据扶助美债与可比德债收益率差小幅收窄，但强劲的楼市数据和周三进行的五年期公债标售需求为12月以来最差等因素，巩固美联储准备开始升息的预期。

10年期德债收益率跌3个基点，报0.97%。10年期美国/德国公债收益率差为155个基点，触手可及近期触及的15年高位158个基点。

油市:

--布兰特原油期货持稳，美国原油期货小跌，交投震荡，供应充裕及美元强劲大致盖过了对中东冲突可能影响产出的担忧。

布兰特11月原油期货升0.05美元，至每桶97.00美元。美国原油期货下滑0.27美元，结算价报每桶92.53美元。

金属市场:

--金价上扬，从稍早触及的九个月低位强力反弹，因美国股市急跌促使投资者买入黄金避险。但分析师称，金价仍很脆弱，因美元强劲和预期美国不久将升息。

1946 GMT，现货金上扬0.4%，报每盎司1,222美元，盘中触及1月2日来最低1,206.85美元。COMEX-12月期金收跌2.40美元，报每盎司1,221.90美元。

--期铜和基本金属价格重挫，且可能进一步下滑，因美元强劲，且市场担心全球经济成长疲弱将限制需求。LME三个月期铜收低0.7%，报6,695美元，盘中跌至三个月新低6,676.75美元后缩减跌幅。

三个月期锡跌幅最大，下挫2.5%，收在每吨20,750美元的13个月低点。三个月期铝收报两个月低点每吨1,950美元，跌1.3%。(完)

(整理 龚芳; 审校 徐文焰)

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