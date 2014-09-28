《路透早报》--9月27日

[重大数据或新闻]

--太平洋投资管理公司(PIMCO)投资长葛罗斯离职的消息在债券市场投下了一颗重磅炸弹，投资者担心葛罗斯离开后投资者会增加回赎，以及新任投资长可能会调整投资策略。美国中短期公债和欧元区二线公债因此承压。

--美国商务部周五公布，第二季国内生产总值(GDP)环比年率终值为成长4.6%，预估为成长4.6%，前值为成长4.2%；第二季GDP环比年率增幅创下2011年第四季以来最大；消费者支出终值为上升2.5%，前值为上升2.5%；GDP隐性平减指数终值为上升2.1%，预估为升2.1%，前值为上升2.2%；个人消费支出物价指数为上升2.3%，预估和前值均为上升2.3%；核心PCE物价指数为上升2.0%，预估与前值均为上升2.0%；第二季出口增长11.1%，进口增长11.3%。

--周五公布的一份报告显示，9月美国消费者信心创逾一年来最高，市场对经济的乐观情绪增长，且未来收入前景愈发喜人。汤森路透/密西根大学美国9月消费者信心指数终值为84.6，高于8月的82.5，且创2013年7月以来最高。9月消费者信心指数终值齐平于初值，路透调查分析师此前预计为84.7。

--中国上海证交所周五发布沪港通试点办法，与5月的征求意见稿不同的是，此次正式办法允许沪股通投资者融资融券，并打开港股通融资融券的业务空间，而且沪港通投资者参与两地的配股（供股）亦获得支持，该办法将自今日起正式实施。

--标准普尔确认瑞典评等为“AAA/A-1+”，展望为稳定。确认奥地利AA+/A-1+评等，展望为稳定。标普还将印度主权评级展望由负面上调至稳定，当前评级为BBB-。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收涨，标普500指数重返关键技术位之上，但今日的涨势不足以抵消近期的跌幅，三大股指本周录得八周来最差表现。今日出现普涨，标普500指数10大类股齐步走强，能源股以1.3%的升幅领跑，因美国原油期货升1%。道琼工业指数收涨167.35点，或0.99%，至17,113.15点；标准普尔500指数收高16.86点，或0.86%，至1,982.85点；Nasdaq指数上扬45.446点，或1.02%，至4,512.194点。本周，道指回落1%，标普500指数收跌1.4%，Nasdaq指数收挫1.5%。三大股指本周表现为截至8月1日该周以来最差。

--欧洲股市收涨，银行股领涨，因预期银行将是欧洲央行抗击通缩行动的最大受益方。安联急跌，因消息称旗下资产管理分公司太平洋投资管理公司的首席投资长葛罗斯将离职。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上扬0.3%，收报1,377.00点。STOXX欧元区银行股指数上扬1%，为涨幅最大的板块之一。 意大利股市领涨，FTSE MIB指数急升1.9%，西班牙IBEX指数上涨0.6%。法国CAC 40指数上涨0.91%，收报4,394.75点；德股DAX指数收跌0.2%至9,490.55点。英国富时100指数升0.15%至6,649.39点。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币连升11周，创下1971年尼克松总统任期内实施美元自由浮动以来的最长升势。 美国上修第二季国内生产总值后，美元指数获得进一步提振，纽约尾盘升0.5%，触及四年新高85.655，尽管策略师和交易商预计美元升势将出现回落。欧元兑美元跌0.55%，尾盘报1.2680美元，略高于两年来的低点1.2679美元。日圆兑美元创六年新低，瑞郎兑美元和英镑兑美元也大跌。美元兑日圆尾盘升0.7%，报109.43日圆，盘中低见108.47日圆，日高为六年首见的109.52日圆。

英镑兑欧元势将连涨第二周，盘中逼近26个月高位，有关英国和欧元区货币政策方向将背道而驰的预期提振英镑。在伦敦汇市尾盘，英镑兑欧元走强，但兑美元走软。欧元兑英镑小跌至0.7810英镑，距离周四所创的低点0.77855不远，可能连跌第二周。英镑兑美元跌至1.6288美元，远低于上周苏格兰公投结果支持留在英国后触及的1.6525美元的高位。

债市:

--美国中短期公债价格下滑，受太平洋投资管理公司(PIMCO)投资长葛罗斯跳槽到竞争对手Janus Capital Group的消息拖累。这令投资人担心如果投资人赎回增加，PIMCO可能不得不抛售美国公债。指标10年期公债尾盘跌5/32，收益率报2.53%，周四尾盘报2.51%，该收益率盘中触及2.55%高位，本周10年期公债收益率势将创下四周最大单周跌幅。30年期公债价格涨1/32，收益率持稳在3.22%，盘中高见约3.26%。该收益率势将创下六周最大单周跌幅。五年期公债跌5/32，收益率由1.76%升至1.80%。

意大利和西班牙10年期公债收益率上涨，此前全球最大的债市基金太平洋投资管理公司称其投资长葛罗斯辞职，该基金在欧元区二线公债有大量投资。意大利10年期公债收益率升4个基点，报2.40%，西班牙10年期公债收益率升5个基点，报2.20%，均仍接近历史低点。德国10年期公债收益率跌1个基点，报0.97%。

油市:

--布兰特原油期货收平，因供应改善和对欧洲及中国石油需求不振的担忧，抵消了对中东冲突忧虑的影响。而美国原油期货上涨，因美国公布的经济数据提供支撑。布兰特原油期货较美国原油期货溢价降至3.54美元，盘中一度低见3.21美元，为去年9月20日触及2.91美元以来最低。布兰特11月原油期货持平，报每桶97.00美元，盘中在96.46-97.50美元之间波动。美国11月原油期货大涨1.01美元，收报每桶93.54美元。10月美国RBOB汽油期货大跌5.64美分，报每加仑2.6619美元，周四跳升逾5美分。

金属市场:

--金价走低，因美国经济强劲增长带动美元走强，削弱黄金的避险吸引力，拖累金价跌向关键支撑位1,200美元。标普500指数攀升0.6%，因数据显示，美国第二季经济增速为两年半最快。1807 GMT，现货金下跌0.6%，报每盎司1,214.67美元。美国COMEX-12月期金收跌6.50美元，报每盎司1,215.40美元。

--期铜上涨，因短期供应紧张，但仍在近期触及的三个月低点附近，因投资人担心供应预计将增长，且主要消费国中国需求疲弱。现货铜较三个月期铜每吨溢价50.25美元，离近期高位53美元不远，显示短期供应紧张。53美元是6月来最宽水准。伦敦金属交易所三个月期铜收高0.34%，报6,718美元，周四盘中跌至三个月新低6,676.75美元。本周期铜下挫1.8%，为连跌第五周。(完)

(整理 母红; 审校 李军)

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