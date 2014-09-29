《路透早报》--9月29日

[今日看点]

经济数据：

--香港公布8月零售销售数据

--韩国央行10月制造业景气判断指数(2100GMT)；韩国8月工业生产(2300GMT)

--日本8月所有家庭支出(2330GMT),8月失业率(2330GMT)，8月工业生产(2350GMT),8月零售销售(2350GMT)

--英国8月消费者信贷

--欧元区9月企业景气指数

--德国9月消费者物价调和指数

--美国8月实质个人支出和所得；8月成屋待完成销售指数

重大经济事件及官员讲话：

--首相安倍晋三在国会特别会议发表政策演说

--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯和美国财政部副部长拉斯金在全美商业经济协会(NABE)年会上讲话

--欧洲央行管理委员会委员维斯科参加“认知经济学”新书发布会

--路透2014年东欧投资峰会(至10月1日)

以下为9月26日下午5:00至9月29日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国第二季GDP终值大幅上修,预示经济会继续向好

美国经济在第二季成长速度为两年半以来最快，所有经济领域均为产出数据上修作出贡献，预示今年余下时间里形势将会继续一派大好。商务部周五公布了第二季国内生产总值(GDP)终值，环比年率由上月公布的初值成长4.2%上修至成长4.6%。另一份报告显示，9月消费者信心触及14个月高点。汤森路透/密西根大学美国9月消费者信心指数终值为84.6，高于8月的82.5，且创2013年7月以来最高。美国经济差不多已马力全开，交易员们也在为美国联邦储备委员会(美联储/FED)明年升息做准备。美元指数从GDP数据中获得提振，自7月初满怀升息预期以来，已经上扬约7%。

该数据亦支撑股价，美股收高，而且很大一部分涨幅是在GDP数据公布后录得的。同时，美国公债价格下跌。

--“债券之王”葛罗斯从PIMCO辞职，将加入骏利资产

债市最富盛名的投资者葛罗斯周五从太平洋投资管理公司(PIMCO)辞职，加入相差甚远的骏利资产管理集团(Janus Capital Group Inc)。如果不主动辞职，估计他亲手在40多年前与人共同创立的PIMCO也会在次日将他解雇。一位知情消息人士透露，今年70岁的葛罗斯与PIMCO执行委员会意见不合已有多时，并曾经多次威胁要辞职。而执行委员会原本已打算在周六接受他最近请辞投资长职务的决定。知情人士称，作为PIMCO副投资长之一的Dan Ivascyn预计将接替葛罗斯。据福布斯数据，葛罗斯拥有23亿美元净财富。

葛罗斯离职的消息在债券市场投下了一颗重磅炸弹，投资者担心葛罗斯离开后投资者会增加回赎，以及新任投资长可能会调整投资策略。美国公债收益率上涨，价格下跌。

--中国8月工业利润同比降0.6%，两年来首现负增长

中国8月份欠佳的经济数据再添一项，8月份全国规模以上工业企业实现利润总额4,825.6亿元人民币，同比下降0.6%，较7月份的同比增长13.5%明显回落。这也是自2012年8月以后，两年来首次出现单月利润负增长。主因工业生 产、销售增速放缓及去年同期利润基数偏高影响等。

--上证所发布沪港通试点办法，允许融资融券和参与配股

中国上海证交所发布沪港通试点办法，与5月的征求意见稿不同的是，此次正式办法允许沪股通投资者融资融券，并打开港股通融资融券的业务空间，而且沪港通投资者参与两地的配股（供股）亦获得支持，该办法将自当日起正式实施。在允许沪股通投资者在香港市场开展沪股通股票保证金交易（类似于内地的融资业务）、股票借贷和担保卖空（类似于内地的融券业务）的前提下，该正式办法明确，沪股通“融资融券”标的应当属于上交所市场融资融券交易的标的证券范围，担保卖空价格不得低于最新成交价。同时，正式办法还删除了征求意见稿中关于港股通禁止融资融券的规定，明确港股通融资融券相关事宜“另行规定”。这意味着港股通融资融券的业务空间也将被打开。

--西班牙加泰罗尼亚领导人宣布将举行独立公投

西班牙加泰罗尼亚自治区主席马斯（Artur Mas）周六签署法令，将于11月9日举行独立公投；西班牙中央政府称这样的公投是不合法的。加泰罗尼亚自治区位于西班牙东北部，在西班牙总体经济中占比约五分之一，拥有自己的语言和文化，长期以来一直在争取独立。调查显示大多数加泰罗尼亚人希望举行独立公投。西班牙政府曾誓言阻止公投。西班牙副首相德桑塔玛利亚（Soraya Saenz de Santamaria）周五表示，内阁将于周一会面，敲定反对公投的上诉。西班牙中央政府称，加泰罗尼亚独立公投将违反1978年的宪法。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收涨，标普500指数重返关键技术位之上，但今日的涨势不足以抵消近期的跌幅，三大股指本周录得八周来最差单周表现。

道琼工业指数收涨167.35点，或0.99%，至17,113.15点；标准普尔500指数收高16.86点，或0.86%，至1,982.85点；Nasdaq指数上扬45.446点，或1.02%，至4,512.194点。本周，道指回落1%，标普500指数收跌1.4%，Nasdaq指数收挫1.5%。三大股指本周表现为截至8月1日当周以来最差。

--欧洲股市收涨，银行股领涨，因预期银行将是欧洲央行抗击通缩行动的大赢家。安联急跌，因消息称旗下PIMCO首席投资长葛罗斯将离职。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上扬0.3%，收报1,377.00点。STOXX欧元区银行股指数为涨幅最大的板块之一。

法国CAC 40指数上涨0.91%，收报4,394.75点；德股DAX指数收跌0.2%至9,490.55点。英国富时100指数升0.15%至6,649.39点。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币连升11周，创下1971年尼克松总统任期内实施美元自由浮动以来的最长升势。 美国上修第二季国内生产总值后，美元指数获得进一步提振，纽约尾盘升0.5%，触及四年新高85.655。欧元兑美元跌0.55%，尾盘报1.2680美元，略高于两年来的低点1.2679美元。日圆兑美元创六年新低，瑞郎兑美元和英镑兑美元也大跌。美元兑日圆尾盘升0.7%，报109.43日圆，盘中低见108.47日圆，日高为六年首见的109.52日圆。

债市:

--美国中短期公债价格下滑，受PIMCO投资长葛罗斯跳槽到竞争对手Janus Capital Group的消息拖累。这令投资人担心如果投资人赎回增加，PIMCO可能不得不抛售美国公债。指标10年期公债尾盘跌5/32，收益率报2.53%，周四尾盘报2.51%，该收益率盘中触及2.55%高位。30年期公债价格涨1/32，收益率持稳在3.22%，盘中高见约3.26%。五年期公债跌5/32，收益率由1.76%升至1.80%。

--意大利和西班牙10年期公债收益率上涨，此前全球最大的债市基金PIMCO称其投资长葛罗斯辞职，该基金在欧元区二线公债有大量投资。意大利10年期公债收益率升4个基点，报2.40%，西班牙10年期公债收益率升5个基点，报2.20%，均仍接近历史低点。德国10年期公债收益率跌1个基点，报0.97%。

油市:

--布兰特原油期货收平，因供应改善和对欧洲及中国石油需求不振的担忧，抵消了对中东冲突忧虑的影响。而美国原油期货上涨，因美国公布的经济数据提供支撑。布兰特原油期货较美国原油期货溢价降至3.54美元，盘中一度低见3.21美元，为去年9月20日触及2.91美元以来最低。布兰特11月原油期货持平，报每桶97.00美元，盘中在96.46-97.50美元之间波动。美国11月原油期货大涨1.01美元，收报每桶93.54美元。

金属市场:

--金价走低，因美国经济强劲增长带动美元走强，削弱黄金的避险吸引力，拖累金价跌向关键支撑位1,200美元。1807GMT，现货金下跌0.6%，报每盎司1,214.67美元。美国COMEX-12月期金结算价跌6.50美元，报每盎司1,215.40美元。

--期铜上涨，因短期供应紧张，但仍在近期触及的三个月低点附近，因投资人担心供应预计将增长，且主要消费国中国需求疲弱。现货铜较三个月期铜每吨溢价50.25美元，离近期高位53美元不远，显示短期供应紧张。53美元是6月来最宽水准。伦敦金属交易所三个月期铜收高0.34%，报6,718美元，周四盘中跌至三个月新低6,676.75美元。本周期铜下挫1.8%，为连跌第五周。(完)

(整理 母红/孙茉莉; 审校 李军/李爽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。