《路透早报》--9月30日

图为美元、瑞郎、英镑和欧元现钞。 REUTERS/Kacper Pempel

[今日看点]

经济数据：

--汇丰中国9月PMI终值

--日本8月薪资数据，8月房屋开工

--英国9月Nationwide房价指数；国内生产总值(GDP)第二季终值；第二季经常帐收支终值；

--德国8月实质零售销售，9月就业数据

--法国8月生产者物价指数(PPI)

--瑞士9月KOF领先指标

--意大利8月失业率，9月CPI初值；8月生产者物价指数(PPI)

--欧元区9月消费者调和物价指数(HICP)初值；8月失业率

--加拿大7月GDP；8月PPI

--美国7月CaseShiller 20个城市经季节调整房价指数

--美国9月芝加哥采购经理人指数(PMI)；9月消费者信心指数

重大经济事件及官员讲话：

--英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯在伦敦政治经济学院讲话(1730)。

--欧洲央行执委会委员劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)在年度监管大会上讲话，主题为“欧洲体系内的国家监管--实现正确的平衡”

--韩国央行发布半年度货币政策报告，并呈交国会(0300)

以下为9月29日下午5:00至9月30日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--香港示威者继续留在街道上施压中国政府，投资人担心中国经济成长

周二凌晨的几个小时里，成千上万的示威者仍然拥堵在香港街道上，继续对中国政府保持压力，使之面临25年来最严重的政治挑战之一。防暴警察多已撤回，亦难见周末时汹涌的冲突场面、催泪弹和警棍。外部世界忧心忡忡地关注这场示威，担心冲突可能扩大，引发更加严厉的镇压行动。

包括汇丰、花旗、中国银行、渣打银行和星展银行在内的部分香港银行关闭一些网点，并建议员工在家工作，或前往其它办公地点。此次示威活动对金融市场产生影响，香港股市周一收跌1.9%，欧美股市均挫跌，美债价格上扬。

--美国8月个人支出成长，然房市仍疲软

美国政府公布数据显示，8月消费者支出加速增长，对经济而言这是一个正面迹象，而且目前美国经济看来近乎火力全开。不过房地产市场仍旧置身事外，另一份报告显示美国8月成屋待完成销售指数下降。然而家庭支出成长表明，多年来极低的利率终于推动经济加速成长。

* 商务部公布，8月个人支出成长0.5%，高于路透调查分析师的预估中值；7月则为持平。

* 全美不动产协会(NAR)公布，8月成屋待完成销售指数较上月下降1.0%，至104.7，预估为下降0.1%。

--埃文斯称，美联储应谨慎对待加息

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示，美联储应在撤出货币宽松政策的问题上“极度耐心”，在确认美国经济能够承受相关冲击之后才可升息，同时加息步伐应为循序渐进。埃文斯称认为2016年第一季首次升息是合适的时机,"我们越来越接近政策正常化的时点"。

--中国国务院会议确定加强进口政策措施以稳增长，资源税改革亦提速

为改变中国进口疲弱，确保稳增长目标的实现，中国周一召开的国务院常务会议明确加强进口的政策措施，促进扩大对外开放，鼓励扩大先进技术设备和关键零部件进口等。会议同时决定自今年12月1日起在全国将煤炭资源税由从量计征改为从价计征，税率由省级政府在规定幅度内确定。将资源税改革又推进一步。

--西班牙宪法法庭中止加泰罗尼亚独立公投

西班牙宪法法庭周一中止加泰罗尼亚在11月举行独立公投的计划。不过位于西班牙东北部、富饶的加泰罗尼亚，已经为其规划的独立公投推行政治宣传活动。西班牙中央政府周一稍早要求法庭以违反宪法之名，宣布公投违法。宪法法庭可能需要数年时间就此议题做出裁决，而法庭接受审理此案后，实际上中止了这次公投。

--德国9月CPI初值同比升0.8%，欧元区9月经济景气指数略降至99.9

德国联邦统计局公布数据显示，9月CPI初值为与上月持平，较上年同期上升0.8%，路透调查预估分别为持平和增长0.8%。9月HICP初值与上月持平，较上年同期上扬0.8%，路透调查预估分别为下降0.1%和增长0.7%。

另外，欧盟执委会公布，欧元区9月经济景气指数降至99.9，路透调查为100.0，8月为100.6。欧元区9月企业景气指数为0.07，路透调查为0.10，8月为0.16。

[市场摘要]:

股市:

--美股周一收低，香港的示威活动令投资人对中国经济成长的担忧加重，另外，福特发布令人失望的预估也拖累市况，福特股价急挫7.5%，是百分比跌幅最大的标普500指数成份股。

道琼工业指数收低41.93点，或0.25%，至17,071.22点；标准普尔500指数收低5.05点，或0.25%，至1,977.80点；Nasdaq指数小跌6.34点，或0.14%，至4,505.85点。

--欧股走低，汇丰、LVMH集团等在香港有曝险的个股领跌，因该地区的示威活动仍在继续。汇丰急跌2.3%，渣打银行回落1.6%，为今日跌幅居前的个股之一。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.4%，报1,371.11点。法国CAC 40指数跌0.83%，收报4,358.07点；德股DAX指数收跌0.71%，至9,422.91点；英国富时100指数回落0.04%，至6,646.60点。

汇市:

--美元长达三个月的升势稍作喘息，因投资人对北京如何回应香港示威活动感到紧张，且担心这会影响香港的经济以及全球金融中心的地位。

美元兑日圆纽约尾盘升0.1%，报109.42日圆。美元指数小跌0.06%，报85.591，稍早升至85.798。欧元兑美元持稳在1.2691美元，较上周五尾盘升0.06%，周一稍早欧元触及两年低点1.2665美元。港元兑美元在跌至六个月低点后回稳，尾盘跌约0.1%，报7.7672港元。

债市:

--美债价格上涨，香港的示威活动令全球股市承压。公债收益率曲线趋平，因投资人预计美国经济数据继续改善。香港示威活动的不确定性被视为是对公债需求的一个带动因素。

指标10年期公债尾盘升13/32，收益率报2.49%，上周五尾盘报2.54%。30年期公债价格涨25/32，收益率报3.18%，上周五尾盘报3.22%。五年期/30年期公债收益率差降至140个基点，上周五高见146基点。

--希腊公债收益率攀升至近两个月来最高，因希腊计划提前退出救助计划，引发市场担忧其未来的融资能力和债务减免。

这促使市场抛售希腊公债。10年期希腊公债收益率攀升41个基点，报6.57%，为5月中以来最大单日升幅。10年期意大利和西班牙公债收益率上扬3个基点，分别报2.42%和2.23%。

油市:

--美国原油期货上扬，因美国经济数据利好，布兰特原油期货小涨，在上周逼近两年低位后反弹。分析师称，美国炼厂维护季将近，美国原油期价可能承压。

美国11月原油期货攀升1.03美元，结算价报每桶94.57美元。布兰特原油期货攀升0.20美元，结算价报每桶97.20美元。

金属市场:

--金价走低，因美国消费者支出数据直指经济表现更加强劲，但跌幅受限，因香港的示威活动加重了对中国成长的忧虑。

1814GMT，现货金回落0.2%，报每盎司1,217.20美元。美国COMEX-12月期金表现强于现货金，收涨3.40美元，报每盎司1,218.80美元。

--期铜上涨，因美元指数从稍早触及的四年高位回落，期铜盘中也曾触及约三个月低点。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高0.4%，报6,742美元，盘中跌至6月16日来最低6,666美元。(完)

(整理 孙茉莉; 审校 李爽)

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