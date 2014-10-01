《路透早报》--10月1日

[今日看点]

经济数据：

--中国9月官方制造业PMI数据

--台湾9月汇丰PMI数据

--澳洲8月零售销售

--韩国9月HSBC/Markit制造业采购经理人指数(PMI)；9月贸易收支

--日本9月制造业PMI

--瑞士9月PMI

--意大利9月Markit/ADACI制造业PMI

--法国9月Markit制造业PMI

--德国9月Markit/BME制造业PMI

--欧元区9月Markit制造业

--英国9月Markit/CIPS制造业PMI

--美国9月ADP民间就业岗位

--加拿大9月RBC经季节调整的制造业PMI

--美国9月Markit制造业PMI终值；9月建筑支出；9月供应管理协会(ISM)制造业指数

重大经济事件及官员讲话：

--英国央行审慎监管局(PRA)副主管费希尔发表演说，主题为“英国央行的政策协调”

--冰岛央行宣布利率决定

--泰国央行公布9月利率会议的会议记录

以下为9月30日下午5:00至10月1日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国消费者信心为五个月来首见下滑，房价亦疲软

美国9月消费者信心指数下滑，为五个月来首见，加上7月房屋价格较上年同期的增幅不及预期，显见美国经济成长步伐不稳。经济数据公布后，美股略微收低，美元上涨，跨国企业股承压。美国公债价格下跌。

* 经济谘商会表示，9月消费者信心指数降至86.0，路透调查分析师的预估为92.5；8月上修后为93.4。

* 标准普尔/Case Shiller的20个大都会地区房价指数经季节调整后于7月同比上涨6.7%，路透调查分析师的预估为增长7.5%。

--中国松动房贷救楼市，稳增长力道急加码

中国8月不佳的经济数据引发外界不安，并催生稳增长政策的急急加码。周二宣布将楼市的信贷政策放宽，由以前“认房又认贷”到全面放宽。中国央行和银监会宣布，对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行可执行首套房贷款政策。同时在已取消或未实施“限购”措施的城市，对拥有两套及以上住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行应根据借款人偿付能力、信用状况等因素审慎把握并具体确定首付款比例和贷款利率水平。

分析师们指出，在稳楼市就是稳经济的大背景下，房贷政策的松动无疑对稳定楼市预期和房价都有正面支撑，亦有助于四季度中国经济的走稳和全年目标的完成。

--香港示威者聚集在街头，继续向政府施压

周三早上，数千名支持民主的示威者聚集在香港街头，继续向香港政府施压。港府已宣布近日的示威活动非法，并承诺将如期举办国庆庆祝活动。大规模的示威活动已进入第五天，但示威者几乎没有退缩的意思，尽管大家普遍担心警方可能在国庆庆祝活动开始前动用武力驱散人群。示威人群导致香港部分交通陷入瘫痪，从银行到珠宝商等商家的生意都受到影响。

--EBAY听从投资大亨伊坎建议，计画2015年分拆PAYPAL

美国电子商务业者eBay同意明年分拆PayPal，由此让PayPal具备更大的交易灵活性，能够在飞速演变的支付领域达成交易，目前eBay的传统电商业务出现放缓。这个意外举动标志着eBay执行长John Donahoe在内的领导阶层态度彻底转变。把PayPal这个成长快速的部门分拆后，新的eBay将“更加专注、更有弹性、更灵活、有更强的能力快速运作，”在2015下半年分拆后将卸任执行长的Donahoe表示。

--加拿大经济7月意外停滞，央行预计将继续按兵不动

加拿大7月经济成长意外停滞，打破了六个月连续增长的情况，加拿大央行将得以不急于进行升息。加拿大央行表示，除非见到经济持续复苏的迹象，否则不会有升息的可能。该央行维持指标利率在近纪录低位1.0%已超过四年。

* 表格：加拿大7月GDP意外陷入停滞，此前曾连续六个月增长

* 表格：加拿大8月生产者物价较上月增长0.2%，较上年同期增长2.5%

--十八届四中全会将于10月20日至23日在北京召开

新华视点微博称，中国共产党第十八届中央委员会第四次全体会议将于10月20日至23日在北京召开。

中国政府正在推进的政经改革及反腐已进入攻坚阶段，据路透此前分析，将于10月召开的中共十八届四中全会将主题明确为“依法治国”，则剑指“权大于法”这一公权力痼疾，为进一步深化改革踢开绊脚石。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二走低，受能源和材料股回落拖累，因经济数据令人失望。三大股指本月收跌。但本季收涨。

道琼工业指数收跌28.32点，或0.17%，至17,042.90点；标准普尔500指数收挫5.51点，或0.28%，至1,972.29点；Nasdaq指数下跌12.46点，或0.28%，至4,493.39点。

--欧股上涨，此前欧元区公布的通胀数据疲弱，令欧洲央行将推出新刺激措施提振欧元区迟滞经济的机率增加。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.7%，报1,380.00点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数升1.2%，报3,225.93点。法国CAC 40指数大涨1.33%，收报4,416.24点；德股DAX指数收高0.55%，至9,474.30点；英国富时100指数回落0.36%，至6,622.72点。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币攀升至四年高位，在欧元区公布9月通胀下滑后美元兑欧元也触及两年最高，美元有望创下六年最大季度升幅。挪威克郎是另一个波幅较大的货币，兑欧元升0.9%，至三周高位8.114克郎，之前挪威央行宣布计划在10月每日购买2.5亿克郎。

欧元兑美元尾盘跌0.4%，报1.2631美元。美元兑日圆小涨至109.86日圆的六年新高，尾盘升0.17%，报109.695日圆。港元在周一下挫后回稳，市场担心北京可能如何应对香港的民主示威活动。

债市:

--美国公债价格下滑，但月底买盘料限制了跌幅，在周五倍受期待的美国9月就业报告发布前，公债仍在近期交投区间内。

指标10年期公债尾盘跌4/32，收益率报2.50%，周一尾盘报2.49%。

--投资人对较低评等但较高收益的欧元区公债热情开始消退，因政治风险消磨了投资人对单靠欧洲央行就能确保欧元区经济复苏的信心。

10年期希腊公债收益率升13个基点，报6.65%，稍早触及四个月高位6.81%。10年期意大利和西班牙公债收益率下跌了约6-7个基点。

油市:

--全球油价挫至逾两年低点，美国原油期货今日跌幅为2012年来最大，因汽油价格下滑以及季末的卖盘拖累，过去三个月油价节节败退。

11月布兰特原油期货大跌2.53美元，结算价报94.67美元，本季跌幅达到16%，为两年最大。自6月中，布兰特原油期货已经回落19%，逼近熊市区域。美国11月原油期货挫跌3.41美元，报每桶91.16美元，今日跌幅为2012年11月来最大。

金属市场:

--金价跌至九个月低点，因美元上扬且预期美元会进一步走强，拖累原油等商品价格重挫。现货金价触及1月1日来最低的1,204.40美元。

1841GMT，现货金回落0.5%，报每盎司1,209.30美元。在美国公布令人失望的消费者信心和房价数据后，金价收复部分失地。美国COMEX-12月期金放量收低7.20美元，报每盎司1,211.60美元。

--期铜走低，本月可能录得3月以来最大月度跌幅，受累于美元强劲，有新的迹象显示全球供应增加，以及担忧中国需求疲弱。LME三个月期铜收跌1.1%，报每吨6,667美元，9月可能下跌4.5%，为3月以来最大月度跌幅。

注: 其他重要财经新闻浏览请点选[TOP-CMN]；近日《路透早报》请点选。(完)

(整理 孙茉莉 审校 李爽)

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