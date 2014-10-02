《路透早报》--10月2日

[今日看点]

经济数据：

--澳洲8月建筑许可；8月商品和服务贸易收支

--英国9月Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)

--欧元区8月生产者物价指数(PPI)

--美国9月Challenger企业计划裁员人数；9月27日当周初请失业金人数；9月ISM纽约企业活动指数；8月工厂订单

重大经济事件及官员讲话：

--美国里奇蒙联邦储备银行与基尔世界经济研究所举行为期两日的会议，主题为“大衰退后的就业市场”(至10月3日)

--英国央行金融政策委员会发布季度政策声明

--欧洲央行管理委员会会议，之后宣布利率决定并举行记者会。

--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德参加一场有关美国经济与货币政策的活动

以下为10月1日下午5:00至10月2日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国9月制造业活动失去动能，但民间领域增聘脚步加快

美国9月工厂活动成长放缓超乎预期，即使民间领域增聘脚步加快，这显示美国经济扩张并不平均。数据公布后，美债收益率下滑，因美国、欧洲及亚洲的数据均显示工厂活动步履蹒跚；而美股则延续跌势，美债下滑。

* 美国数据：ISM-9月制造业指数降至56.6，预估为58.5

* 美国数据：美国9月ADP民间就业人数增加21.3万人，略超预期

* 表格：美国8月建筑支出下降0.8%，预估为增长0.5%--商务部

--香港领导人选择等待，示威者要求他下台

接近香港领导人的消息人士称，如果有必要，香港领导人愿意让占据市中心大片地区的民主示威活动持续几周，而示威者则扬言不会让步。周四清晨的香港街头较为平静，警方大多与数以万计的示威民众拉出一段距离；这场在亚洲金融中心发起的示威活动已有将近一周之久，参与者多为年轻人。示威者要求香港行政长官在周四之前辞职，而梁振英已经予以回绝，双方对于中国方面该如何拿捏香港政治的控制力度，依然存在严重分歧。美国国务卿克里称，他“非常希望”香港当局保持克制，但中国外长王毅称，各国不应干涉中国内部事务。

--美国诊断出首例埃博拉病例，拖累美股重挫

利比里亚和美国当局周三表示，因感染埃博拉病毒目前在德克萨斯州接受治疗的男士于9月19日离开利比里亚途径布鲁塞尔前往美国时，并未出现发烧或病毒感染症状。这意味着他离境时并未感染。当局尚未确定这名男士的身份，目前正在隔离病房接受治疗，病情严重。这是本次埃博拉疫情爆发以来首个在西非以外地区确诊的病例，疫情面临扩散至该地区以外国家的风险。

美国诊断出首例埃博拉病例的消息令投资者不安，拖累美国股市周三下跌逾1%。该消息重压航空和其他交通类股，NYSE ARCA航空股指数.XAL急跌3.1%，为1月以来最大单日百分比跌幅。道琼交通股指数.DJT回落2.5%，为2月以来最大单日百分比跌幅。

--日本经济财政大臣甘利明称，日圆汇价过度波动不利于经济

日本经济财政大臣甘利明表示，日圆过度波动不利于经济，不论是上涨还是下跌。“汇率波动过快，不利于经济。不仅仅对日本是这样，对于其它国家也是如此。”

此外，消息人士透露，日本央行可能在下周的政策会议上对工业生产做出更加悲观的预测，因为越来越多的迹象显示，4月上调消费税挫伤了脆弱的经济复苏。审议委员会可能也会讨论下调整体经济评估，不过正反两方面的意见将很接近，因为央行审议委员们几乎一致认为，正面的经济循环趋势没有变化。

--美国汽车行业旺销势头在9月放缓

美国第三季汽车销售为八年来最佳，但主要汽车厂商周三公布的9月销售情况喜忧参半，暗示汽车行业已不复夏季时的旺销局面。根据研究公司Autodata数据，9月美国汽车销售增长9%至124万辆，仅略低于路透调查九位分析师的预期。Autodata显示，9月销售年率放慢至1,640万辆，高于去年的1,540万辆水平，但不及8月的1,750万辆。

[市场摘要]:

股市:

--美股周三下跌逾1%，因美国诊断出首例埃博拉病例的消息令投资者不安，重压航空和其他交通类股，NYSE ARCA航空股指数急跌3.1%，为1月以来最大单日百分比跌幅。道琼交通股指数回落2.5%，为2月以来最大单日百分比跌幅。经济数据直指各领域成长不均衡，以及小盘股Russell 2000指数收盘位较最高收位低逾10%，进入修正区域。

道琼工业指数收跌238.39点，或1.4%，至16,804.51点；标准普尔500指数收挫26.13点，或1.32%，至1,946.16点；Nasdaq指数下跌71.305点，或1.59%，至4,422.085点。

--欧股收低，因欧元区制造业数据令人失望，且在零售商Sainsbury和电缆生产商Nexans发布营收预警后，投资人担心欧洲企业的盈利。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.9%，报1,367.55点。法国CAC 40指数下挫1.15%，收报4,365.27点；德股DAX指数收低0.97%，至9,382.03点；英国富时100指数回落0.98%，至6,557.52点。

汇市:

--美元兑日圆从六年高位回落，因全球股市下挫拖累美国公债收益率下滑。在欧洲央行周四货币政策会议以及周五美国公布非农就业报告这些重大事件风险前，投资人也在对美元多仓获利了结。

纽约尾盘，美元兑日圆跌0.3%，报109.23日圆，在亚洲交易时段一度升穿110日圆关口。美元指数持平，报85.949，今年迄今该指数大涨7.4%，有望创下九年内最大年度升幅。欧元兑美元跌0.2%，报1.2611美元，保持在周二触及的两年低点附近。

债市:

--美债价格上扬，因美国制造业成长意外放缓，使公债扩大稍早涨幅，欧洲和亚洲制造业数据转弱，加重了对全球成长放缓的担忧，推动美债稍早上涨。

指标10年期公债尾盘上扬20/32，收益率报2.42%，为9月5日以来最低，且低于周二尾盘的2.51%。

--希腊公债收益率大幅走低，因有报导称，欧洲央行总裁德拉吉可能提议央行购买希腊和塞浦路斯的垃圾级银行贷款。

1505GMT，10年期希腊公债收益率回落16个基点，报6.50%，稍早跌至6.14%的低位。10年期德债收益率跌4个基点，报0.91%。

油市:

--油价跌向94美元，延续三个月的跌势，因中国和欧洲的经济数据疲弱，且全球供应充裕继续打压油价。

11月布兰特原油期货跌0.51美元，结算价报94.16美元，为2012年6月来最低，盘中一度升至96.23美元。美国11月原油期货收低0.43美元，收报每桶90.73美元，稍早升至92.96美元。

金属市场:

--金价上涨，从昨日触及的接近1,200美元的九个月低点反弹，因美国制造业数据令人失望，引发美股跌势，并促使投资人在黄金市场避险。

1610GMT，现货金上涨0.5%，报每盎司1,214.45美元。美国COMEX-12月期金放量收高3.90美元，报每盎司1,215.50美元。

--期铜从三个半月低点小幅反弹，但仍易受到美元走强、对中国需求平平和香港局势的担忧影响。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收报每吨6,680美元，升0.19%，稍早跌至6月13日来最低的6,637美元。

注: 其他重要财经新闻浏览请点选[TOP-CMN]；近日《路透早报》请点选[NN/CN]。(完)

(整理 孙茉莉; 审校 李爽)

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