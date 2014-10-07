《路透早报》--10月8日

图为国际货币基金组织的标识。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

[今日看点]

经济数据：

--汇丰中国9月服务业采购经理人指数(PMI)

--香港9月外汇储备资产

--日本9月服务业景气判断指数

--瑞士9月失业率

--加拿大9月房屋开工年率

--新西兰9月电子卡零售销售

--英国9月RICS房价指数

--日本8月机械订单

重大经济事件及官员讲话：

--韩国央行召开货币政策委员会会议

--英国央行举行货币政策委员会会议(至10月9日)

--20国集团(G20)峰会，美国财政部主管国际货币和金融政策的助理副部长Mark Sobel、IMF第一副总裁利普顿和澳洲国库部长霍基将发表谈话

--国际货币基金组织(IMF)就全球金融稳定性报告举行新闻简布会

--中国财政部副部长朱光耀就“全球经济及中美经济关系”在彼得森国际经济研究所发表讲话

--日本央行总裁黑田东彦在纽约经济俱乐部发表谈话

--芝加哥联储总裁埃文斯就经济形势发表讲话

以下为10月7日下午5:00至10月8日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--全球经济：IMF下调全球经济成长预估，警告欧元区、日本等地增长风险

国际货币基金组织(IMF)周二下调全球经济成长预估，为今年第三次。IMF警告，欧元区核心经济体、日本和巴西等大型新兴市场国家或成长放缓。IMF将今明两年全球经济成长预估分别下调到3.3%和3.8%；7月时分别预估为3.4%和4%。

IMF并警告，一旦美联储明年开始加息，金融市场估值泡沫可能会瞬间破裂。当前市场或许低估发达经济体之间货币政策背离所导致的风险。

--美国明年中期料升息，增长与通胀率可望反弹--纽约联储总裁

纽约联储总裁杜德利表示，有理由预期美联储将在2015年中期调升利率。他并谨慎预测，美国经济增长与通胀率将会反弹。

杜德利指出，美元走强是导致增长与通胀不太可能大幅超过其预估的关键原因。他预期美国经济在今年下半年和2015年的增长率均在3%左右，通胀率在明年底前将缓慢升至1.9%。

--香港示威者面临抉择，将于周五同政府展开对话

香港民主示威人士周二晚间与港府达成协议，将于本周稍晚进行正式对话，以化解诸多疑虑；这些疑虑导致数以万计市民走上街头示威。

周二仍有数百名示威者紮营在通往主要政府办公区域和商业区的路上，阻碍交通并导致市内部分学校停课。政制及内地事务局副局长刘江华与学生代表周二会谈过后表示，确定将会在周五下午4点进行首次对话。

--美国8月职位空缺数量触及2001年以来最高水平--劳工部

劳工部表示，尽管聘雇活动下滑，美国8月职位空缺仍增至逾13年来最高水平。每月职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)显示，8月经季节调整的职位空缺为483.5万个，7月下修为460.5万个。

报告显示，经季节调整后，雇主在8月份聘雇464.0万人，低于7月的493.4万人。8月聘雇人数较2009年6月高出27%，当时创下经济衰退开始之后的最低水平。

--印尼央行：维持指标利率不变，符合预期

印尼央行周二维持指标利率在7.50%不变，符合外界普遍预期。该央行称这与通胀目标和央行控制经常帐赤字的目标一致。央行维持隔夜存款利率(FASBI)在5.75%不变，贷款工具利率亦保持在7.50%不变。

去年6-11月间，印尼央行总共调升指标利率175个基点，以支撑卢比、对抗通胀及抑制经常帐赤字。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二大幅收低，三大指数下跌超过1%，因在业绩期拉开序幕前，德国经济数据疲弱，加重对全球成长的忧虑。

道琼工业指数收跌272.58点，或1.6%，至16,719.33点；标准普尔500指数收挫29.73点，或1.51%，至1,935.09点；Nasdaq指数回落69.599点，或1.56%，至4,385.203点。

--欧洲一指标股指跌至一个半月低位，因国际货币基金组织(IMF)下调欧元区三大经济体的成长预估，且德国工业生产数据令人失望。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌1.5%，报1,329.76点，为8月18日以来最低。

法国CAC 40指数下挫1.81%，收报4,209.14点；德股DAX指数收低1.34%，至9,086.21点；英国富时100指数回落1.04%，至6,495.58点。

汇市:

--美元兑日圆连跌第二日，上周美国公布强劲就业报告后录得的升幅回吐殆尽，但在连升五周后的回落也不令投资人意外。纽约尾盘，美元兑日圆跌0.6%，报108.08日圆。欧元兑日圆跌0.6%，报136.86日圆。

欧元兑美元变动不大，报1.2657美元。美元指数延续周一大跌走势，下滑0.3%，报85.693。

债市:

--美国公债收益率下挫，长债收益率触及去年5月来最低，因最新迹象显示德国经济疲弱，且IMF下调全球经济成长预估，刺激了避险买盘。

30年期长债升1-15/32，收益率由周一尾盘的3.13%降至3.05%，为去年5月来最低。指标10年期公债升21/32，收益率报2.35%，周一尾盘报2.43%。盘中该收益率跌至8月29日来最低的2.34%。

--希腊公债收益率攀升至一周高位，之前报纸报导称，欧盟/IMF检查团因与希腊官员意见相左，突然中断对该国的救助评估。希腊政府否认上述报导。希腊10年期公债收益率盘中升至6.80%的高位，日内上扬33个基点；在希腊否认报导后，并未悉数回吐涨幅，报在6.71%。

西班牙公债早盘遭遇的卖压在欧洲市场收盘前减弱，因该国透过银团销售五年期通膨保值公债获良好需求。10年期西班牙公债收益率日内持平，报2.15%。

油市:

--全球油价恢复持续数月的跌势，收在逾两年最低，因经济和需求增预估被下调。11月布兰特原油期货跌0.68美元，结算报每桶92.11美元。美国11月原油期货跌1.49美元，收报每桶88.85美元。

金属市场:

--金价上涨，因在IMF下调全球经济成长预估，且德国工业生产数据引发进一步的成长忧虑后，黄金避险吸引力增强。1719 GMT，现货金涨0.4%，报每盎司1,211.65美元。COMEX-12月期金收高4.50美元，报每盎司1,211.80美元。

现货钯金大涨3.1%，报784.50美元，为逾六个月最大单日升幅，受助于周一降至2月27日来最低水准后出现的空头回补。

--期镍连升第三个交易日，因投资人预计期待已久的供应短缺在未来几个月终于将开始影响市场，而期铜则因投资人担心中国经济成长而下滑。

指标伦敦金属交易所(LME)三个月期镍攀升1.5%，报16,950美元，周一上扬了0.9%。LME三个月期铜收低0.6%，报6,670美元。(完)

(整理 龚芳; 审校 李婷仪)

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