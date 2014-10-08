《路透早报》--10月9日

图为美元现钞上方的一枚欧元硬币。 REUTERS/Kacper Pempel

[今日看点]

经济数据：

--日本8月核心机械订单、一周资本流动数据

--澳洲9月就业报告

--德国8月经季节调整进出口及贸易收支

--法国8月贸易收支

--美国一周初请失业金数据、8月批发库存/销售

重大经济事件及官员讲话：

--英国央行利率决定

--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在第39届圣路易斯联储秋季年会致欢迎词。

--2014年布雷顿森林委员会国际理事会会议。讲话嘉宾包括：瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)、国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、美联储理事塔鲁洛、法国央行总裁特里谢、美联储前副主席科恩(Don Kohn)。

--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯就经济前景讲话。

--德国财长朔伊布勒在贝塔斯曼基金会主办的活动上讲话，题为“增长与撙节：欧元区能否兼得？”。

--美联储副主席费舍尔参与Hutchins Center财政与货币政策讨论会，主题为“欧洲央行与欧元区”。

--IMF总裁拉加德、美联储副主席费舍尔、荷兰财长、墨西哥央行总裁卡斯腾斯在“美国有线电视新闻网(CNN)全球经济辩论”上讲话。

--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔就“增长与就业市场前景”讲话。

--澳洲央行金融稳定性主管Luci Ellis在2014资本市场功能失调研究大会上讲话。

--乔治华盛顿大学主办“欧洲领导人的改革日程”讨论会。讲话嘉宾包括：IMF第一副总裁利普顿、意大利财长帕多安(Pier Carlo Padoan)和德国财政部长朔伊布勒.

--日本财务大臣麻生太郎参加世界银行“促进包容性和可持续发展的全民医疗保障”新书发布会。

以下为10月8日下午5:00至10月9日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储研议以经济情况做为新政策指引的基础，而非时间框架

美国联邦储备委员会(美联储/FED)上月政策会议的会议记录显示，内部对于该如何阐释升息一事的辩论在上月升温。有几位官员因担心会误导投资人，力促更倾向于以数据为指引。

但就在美联储衡量该如何沟通升息讯息时，会议记录也显示委员们忧心美元上涨、通胀放缓以及欧亚经济动荡，这些因素支持了美联储在近期内保持当前的宽松政策立场。

周三公布的美联储9月16-17日政策会议的记录中，透露出一种潜在担忧，即金融市场的预期与美联储的预期略不同步，若摒弃当前的政策措辞，恐怕反而会发出计划之外的讯号。

--美国铝业获利超越市场预期，盘后股价扬升2%

美国铝业公布第三季获利优于预期，受惠于铝价上涨以及扩大铝以外金属业务的策略调整，盘后股价上涨2%。美国铝业提高高附加价值的加工铝产品产量，并扩大镍、钛及锂等其他轻金属的业务，协助抵消伦敦金属交易所(LME)原铝价格长期低迷的影响。该公司也不断推动降低成本。

美铝第三季净利为1.49亿美元，每股盈余(EPS)0.12美元，上年同期分别为2,400万美元及0.02美元。营收从58亿美元扩增至62亿美元。扣除特殊项目的影响，美铝在9月止当季获利为3.7亿美元，或每股盈余(EPS)0.31美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预估每股盈余为0.227美元，营收58.5亿美元。财报公布后，美铝盘后股价上涨0.32美元至16.39美元。

--美国德州首例埃博拉病患身亡，当局下令机场加强检疫

美国首位埃博拉确诊病患身亡，政府下令五大机场针对从西非入境的乘客进行发烧筛检，凸显出美国对于治疗及对此病毒防备程度的隐忧。奥巴马政府目前正面临国会要求加强检疫的压力，甚至下令禁止航班。

美国联邦疾病控制和预防中心(CDC)主管Thomas Frieden在一场记者会上表示，当局正在“加强防卫，我们将评估相关措施”。美国当局将使用非侵入性设备为乘客量体温，并要求乘客填写CDC所设计的问卷，以了解乘客活动的详细资料。

--芝加哥FED总裁埃文斯：经济与通胀风险未除，需耐心对待加息

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯再度敦促美联储在加息问题上需“格外耐心”，指出经济成长和通胀率均存在下档风险。随着长期通胀预期降至危机后低位，埃文斯表示，他“担心通胀率可能无法在合理期限内回到2%的目标水准。”

--中国拟将银行间外汇市场参与主体扩大至券商等非银机构

两位消息人士对路透表示，中国国家外汇管理局正计划扩大银行间外汇市场参与主体，拟将会员范围扩大至券商、保险、信托等非银行金融机构。

市场人士称，这有利于丰富市场交易主体和客户背景，有利于改变当前人民币外汇市场相对单一的供求结构和交易风格，进而改善外汇市场流动性状况。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三大涨，主要股指创下今年最大单日升幅，此前美联储发布的会议记录暗示，除非他们认定经济能承受住升息带来的影响，否则不会开始升息。

道琼工业指数收高274.83点，或1.64%，至16,994.22点；标准普尔500指数收高33.79点，或1.75%，至1,968.89点；Nasdaq指数大涨83.39点，或1.9%，至4,468.59点。

--欧洲股市走低，成交放量，市场延续持续了一周的抛售势头，一指标指数触及8月中以来最低，因对全球成长的担忧令投资者不安。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.8%，报1,319.12点。该指数过去三周累积下跌6.5%。

英国富时100指数回落0.21%，报6,482.24点；德国DAX指数收跌1.0%，报8,995.33点；法国CAC 40指数收挫0.97%，报4,168.12点。

汇市:

--美元兑欧元跌至两周低点，此前美联储公布的最新货币政策会议记录，聚焦美国经济的下滑风险，显示其在升息上可能保持耐心。

欧元兑美元在纽约午后升至9月26日来最高的1.2748美元。美元兑日圆缩减涨幅至持平，报108.06日圆，美元兑瑞郎跌至逾一周最低的0.9511瑞郎，跌0.6%。美元指数跌0.5%，报85.234，盘中低见两周低点85.21。

债市:

--美国中短期公债收益率下滑，此前交易商认为美联储发布的最新货币政策会议记录暗示，联储将继续保持宽松的货币政策立场。美国三年期公债尾盘升9/32，收益率报0.90%，为8月20日来最低，周二尾盘报0.99%。

指标10年期公债尾盘升4/32，收益率报2.34%，周二尾盘报2.35%。稍早在全球交易时段，跌至8月29日来最低的2.327%。30年期长债跌9/32，收益率由3.06%升至3.07%，稍早触及去年5月来最低的3.04%。

--德国公债收益率逼近历史低点，因有关全球经济增长的忧虑刺激对避险公债的需求。德国10年期公债收益率下跌2个基点至0.89%，略高于8月所及的纪录低位0.867%。

葡萄牙10年期公债收益率持平，报3.05%。意大利10年期公债收益率跌1.3个基点，报2.34%，西班牙10年期公债收益率跌4个基点，报2.10%。

油市:

--布兰特原油期货一度触及27个月低点，之后出现反弹，收在91美元之上，分析师表示，市场可能将出现反弹，尽管库存增加以及全球经济前景低迷。

11月布兰特原油期货跌0.73美元或0.8%，收报每桶91.38美元。盘中低见90.57美元，为2012年6月来最低，自9月30日以来，布兰特原油期货仅有一日收高，期内大跌约6%。

美国11月原油期货跌1.54美元或1.7%，收报每桶87.31美元，盘中触及去年4月来最低的86.83美元。布兰特较美国原油溢价扩阔至4美元之上，10月2日曾低见2.41美元。

金属市场:

--金价上扬约1%，因美联储公布的最新会议记录显示，决策者担忧美元走强，通胀放缓和欧亚经济动荡，支持了利率将保持在低位的观点。

1907 GMT, 现货金上扬0.8%，报每盎司1,218.79美元，日高为1,220.60美元。美国COMEX-12月期金收跌6.40美元，报每盎司1,206美元，成交放量。

--期铜小跌，因对中国和欧洲经济成长的忧虑打压，但在上周跌至五个月低点后出现一些空头回补，限制了跌幅。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收盘没有成交，买盘最后报每吨6,635美元，跌0.5%。期铜在10月2日跌至五个月低点6,600美元。(完)

(整理 张明钧; 审校 李婷仪)

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