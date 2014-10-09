《路透早报》--10月10日

[今日看点]

经济数据：

--澳洲8月房屋融资

--日本9月消费者信心指数

--法国及意大利8月工业生产

--英国8月贸易收支

--美国9月进出口价格

--加拿大9月就业数据

重大经济事件及官员讲话：

--日本央行公布9月政策会议记录

--日本财务大臣麻生太郎会晤韩国企划财政部长官崔炅焕

--费城联储总裁普洛瑟在美国财经编辑与记者协会(SABEW)秋季年会上就“货币政策与沟通”讲话

--堪萨斯城联储总裁乔治在一场经济论坛就美国经济发表谈话

--达拉斯联储总裁费希尔在第53届金融知识和经济教育年会上讲话

--里奇蒙联储总裁拉克尔在美国破产学会举办的午餐会上讲话，主题为“难以想象的可能性：大型金融机构破产”

--国际金融协会(IIF)2014年会员年会(至10月11日)。发言嘉宾包括：英国央行副总裁贝利、欧洲央行副总裁冈斯坦西欧、欧洲央行执委普雷特、美国财政部副助理部长Mark Sobel、美联储理事塔鲁洛、英国央行副总裁康利夫、中国人民银行首席经济学家马骏、印度央行总裁拉詹等

--美国智库大西洋委员会(Atlantic Council)主办“欧元区复苏下一阶段：对话欧元集团主席迪塞尔布洛姆”

以下为10月9日下午5:00至10月10日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储官员认为可能明年中期开始升息，但取决于经济情况

美联储两位高官周四表示， 联储可能会在明年年中开始升息，但两人均表示具体升息时间取决于经济状况。美联储副主席费舍尔表示，“我们现在认为，资本市场对升息的判断基本正确...可能在明年年中的某个时候。”旧金山联储总裁威廉姆斯认为，2015年中期加息“在我看来是一个合理的猜测”。

--港府取消原定与学生的对话，检察机关将就酬金问题对特首调查

香港政府周四取消同示威学生的谈话，这对于化解香港政治危机的努力是一大打击。此次危机中成千上万人上街示威，要求实行真正普选并要求特首梁振英辞职。目前尚不清楚示威学生的下一行动--是加大示威力度还是择日再战。

就在港府做出该决定前，有亲民主议员要求对特首梁振英进行调查，因梁振英在担任公司职务时曾从一家澳洲工程公司处收取逾640万美元的资金。

--美国初请失业金人数下滑，劳动力市场持续发力

美国上周初请失业金人数降至接近2007-09年衰退以来的最低水准，显示美国劳动力市场持续发力。10月4日当周初请失业金人数下滑1,000人至28.7万人，分析师原预期会上升。一周初请失业金人数的四周均值减少7,250人至287,750人，为2006年以来最低水准。

此外，美国8月趸售(批发)库存创下四个月最大增幅，说明第三季经济增长可能快于预期。

--全球经济：IMF总裁拉加德敦促成员国认真对待经济改革

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德表示，全球各国决策者必须认真对待经济改革，否则，经济将会陷于成长乏力的困境中难以自拔，债务和失业率都居高不下。

拉加德指出，“全球经济状况看起来非常相似，令人不安：体质脆弱、复苏不均衡、成长不及预期且下档风险增加。

--英国央行：维持指标利率在0.5%不变，资产购买规模亦不变

英国央行周四将指标利率维持在纪录低点不变，有关欧元区再度滑向衰退的风险及美联储)的谨慎立场，显示英国央行可能推迟加息时间。

英国央行货币政策委员会维持指标利率在0.5%不变。参与路透调查的60位分析师均预计英国央行会维持利率不变。

--中国经济：7.5%“底线”是误解，政策工具箱储备还很充足--总理

中国政府网周四援引国务院总理李克强讲话称，外界总误解7.5%是个底线，其实所谓“7.5%左右”就是高一点、低一点都可以；而且中国经济长期向好的基本面没有改变，政策工具箱储备还很充足。

他并透露，当前国内就业形势总体稳定，就业增长的统计数据更是超出预期，城乡居民收入继续“跑赢”GDP增长幅度。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市大幅收低，标普500指数录得六个月来最大单日百分比跌幅，因市场持续忧虑全球经济力道，且担心对企业盈利所造成的影响。

道琼工业指数收跌334.97点，或1.97%，至16,659.25点；标准普尔500指数收低40.68点，或2.07%，至1,928.21点；Nasdaq指数收跌90.258点，或2.02%，至4,378.336点。

--欧洲股市创下两个月新低，因美联储将继续推行货币刺激政策令市场释怀的影响退居次席，投资者担心欧洲疲弱的经济前景。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.4%，报1,313.80点，连续第三日下跌，且创下两个月新低1,311.13点。英国富时100指数回落0.78%，报6,431.85点；德国DAX指数收高0.11%，报9,005.02点；法国CAC 40指数收挫0.64%，报4,141.45点。

汇市:

--美元兑日圆下挫至三周低点，因投资者继续降低对美元的看涨押注，之前美联储最新会议记录令市场推迟对美国何时升息的预期。

美元兑日圆下跌0.3%，至107.78日圆。美元指数上升0.3%，报85.533。欧元跌0.4%，报1.2686美元。

债市:

--美国公债收益率变动不大，昨日美联储发布最新货币政策会议记录后，交易商对价格升势获利了结。会议记录显示美联储可能维持较低利率更长时间。

指标10年期公债尾盘跌1/32，收益率报2.33%，稍早一度跌至去年6月来最低的2.279%。30年期长债跌5/32，收益率由周三尾盘的3.06%升至3.07%。

--欧元区多国公债收益率降至纪录低点，此前美联储会议纪录显示其不急于加息。不过，在欧洲市场收盘前，公债收益率从低点反弹，因数据显示美国上周初请失业金人数降至接近2007-09年经济衰退前的最低水准。

西班牙10年期公债收益率跌7个基点至纪录低位2.03%，之后反弹至2.06%。德国、法国、奥地利和比利时10年期公债收益率均跌至纪录低位。德国10年期公债收益率低见0.859%，跌穿8月底所创的0.867%的上次纪录低点，但收盘报0.90%。

油市:

--布兰特原油期货跌至每桶90美元之下，为2012年夏季以来首次，跟随美国原油和汽油期货跌势，因股市走低，欧洲前景恶化及石油库存激增，均重创能源市场。

布兰特近月石油期货下跌1.33美元，收报每桶90.05美元，为2012年6月以来最低收位。盘后继续走低，触及89.14美元。近月美国原油期货收报每桶85.81美元，为2012年12月以来最低收位，盘后续跌至85.02美元的低位。

金属市场:

--金价上涨至两周高位，连续第四天上涨，因担心经济增长步伐，令美股下挫，带动对黄金的避险买需。现货金于1813 GMT上升0.3%，报每盎司1,225.10美元。纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金收涨19.30美元，报每盎司1,225.30美元，成交放量。

--期铜和其他基本金属反弹，因美联储暗示，将不急于升息，使企业和投资者获得低成本资金的时间延长。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高1.3%，报每吨6,720美元。(完)

(整理 龚芳; 审校 李婷仪)

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