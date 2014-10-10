《路透早报》--10月11日

图为百元面值的人民币和美元现钞。 REUTERS/Petar Kujundzic

[重大数据或新闻]

--费城联邦储备银行总裁普洛瑟周五表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)应当依据经济数据做出决策，而非日期。

* 美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治称，明年是开始升息的好时间。

* 达拉斯联储总裁费希尔说，相对于公司债收益率，公债收益率可能过高。费希尔称，是时候重新考虑“相当长一段时间”的措辞。

--欧洲央行总裁德拉吉称预计，欧元区将恢复复苏，不过幅度仍然不大。他说，围绕经济前景的风险仍偏下档；需要密切关注通胀前景风险。

* 欧洲央行管委诺沃特尼表示，欧元走弱，是对明年欧元区经济增长感到乐观的主要原因，且将扶助欧元区应对目前通胀过低的问题。

--美国财长杰克卢称，中国迈向由市场决定汇率及解决金融产业风险至关重要。欧洲领导人应解决短期需求疲弱问题，带动中长期潜在经济成长。

--中国国务院总理李克强称，对中国经济保持中高速增长有信心，今年预计增长约7.5%。

--中国发改委周五在柏林签订购买空中客车(Airbus,空中巴士) AIR.PA A320飞机的协议，未透露具体数量。中国发改委还签订在晚些时候预定A330飞机的意向书，未确定具体时间。

* 知情人士告诉路透，大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)将把公司与中国第一汽车集团公司(中国一汽)之间的合资关系延长25年。

--标准普尔确认法国AA/A-1+评等，将展望下调至负面。

* 惠誉确认葡萄牙BB+评等，展望为正面。

* 标准普尔将芬兰信贷评等由"AAA"下调至"AA+"，指经济成长问题不断。

* DBRS确认意大利A(LOW)评等并维持负面展望，指因该国经济前景疲弱及高负债带来风险。

* DBRS维持西班牙A(LOW)评等，评等展望由负面上调至稳定，指西班牙经济正在趋稳。

--周五公布其他的重要经济数据：

* 美国劳工部公布，美国9月进口物价较前月下降0.5%(预估为下降0.7%)。9月出口物价较前月下降0.2%(预估为下降0.1%)。

* 加拿大统计局公布的修正值显示，9月就业岗位增加7.41万个，几乎都是全职岗位，失业率则降至近六年低点6.8%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五大跌，标普500指数和Nasdaq指数录得2012年5月来表现最差的一周，道指跌至去年收盘水准之下。今日科技股领跌，此前一芯片制造商警告，该行业将全面下滑。道琼工业指数收跌115.15点，或0.69%，至16,544.10点；标准普尔500指数收低22.08点，或1.15%，至1,906.13点；Nasdaq指数收跌102.099点，或2.33%，至4,276.237点。本周，道指下跌2.7%，标普500指数大跌3.1%，Nasdaq指数劲跌4.5%。

--欧洲股市大跌，且自2008年金融危机以来欧洲股市表现最好之一的德国股市挫跌至一年低位，因对德国和全球经济的忧虑加剧。德国DAX指数大幅收低2.4%，报8,788.81点，为去年10月来最低水平。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下挫1.6%，报1,292.98点，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数回落1.7%，报2,991.50点。英国富时100指数下跌1.43%，报6,339.97点；法国CAC 40指数收挫1.64%，报4,073.71点。

汇市:

--美元周五连升第二日，之前连跌了三日。欧洲、日本和中国都出现了经济放缓的迹象，令投资人担心全球经济体质，避险买盘带动今日美元续升。纽约尾盘，美元指数升0.5%，报85.842。不过美元指数本周收低，为13周来首见，且跌幅为六个月来最大。欧元兑美元跌0.6%，报1.2614美元，但本周升幅仍为4月来最大。美元兑日圆持平，报107.80日圆，但本周创七个月最大单周跌幅。

债市:

--美国长期公债收益率跌至逾一年最低，因持续担忧全球经济成长，短期公债收益率小跌，因在美联储最新会议记录周三公布后出现空头回补。美国30年期公债收益率回落至3.016%，为去年5月以来最低。30年期公债价格尾盘上扬24/32，收益率报3.024%，周四尾盘报3.06%。指标10年期公债价格尾盘上扬8/32，收益率报2.30%，周四尾盘报2.33%。

美国五年期公债价格尾盘攀升4/32，收益率报1.54%。七年期公债价格尾盘上涨2/32，收益率报0.89%，周四尾盘报0.92%。

--德国公债收益率跌向新低，此前意大利公布的工业数据疲弱，且报导指德国将下调经济成长预估。意大利公布7月工业产出仅升0.3%，低于预估的0.5%。两位德国政府消息人士表示，下周德国将下调今明两年经济成长预估。德国10年期公债收益率跌2个基点，报0.88%，略高于纪录低点0.859%，稍早一度高见0.92%。意大利10年期公债收益率升2个基点，报2.32%。葡萄牙10年期公债收益率持稳，报2.97%，一些分析师预计在周五市场收盘后，惠誉将上调葡萄牙信贷评等。

油市:

--全球油价反弹，盘中稍早一度挫至近四年最低水准，周末的空头回补令近四个月的油价跌势暂歇。布兰特11月石油期货收高0.16美元，报每桶90.21美元，盘中触及88.11美元的2010年12月来最低。11月美国原油期货 CLc1 收报每桶85.82美元，微升0.05美元，稍早触及2012年7月来最低的83.59美元。

金属市场:

--金价小跌，因美元上涨令金价结束四日升势，但全球经济普遍下滑可能令利率维持低点的前景仍支撑金价在1,220美元附近。1958GMT，现货金跌0.30美元，报每盎司1,223.45美元。纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金收低3.60美元，报每盎司1,221.70美元。现货银涨0.2%，至每盎司17.33美元。现货铂金下跌0.8%，报每盎司1,254美元。现货钯金下滑1.3%，报每盎司780.10美元。铂金价格本周大涨3.1%，升幅为2月来最大。

--期铜下滑，扭转昨日升势，受到美元上扬和对全球经济成长前景愈发担忧拖累。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收报6,640美元，跌1.19%，离10月2日触及的五个月低点6,600美元不远。今年迄今，期铜下挫9%。(完)

(整理 利棣儿; 审校 母红)

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