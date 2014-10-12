《路透早报》--10月13日

[今日看点]

经济数据：

--中国海关公布9月进出口贸易数据

重大经济事件及官员讲话：

--澳洲国库部长霍基将发布对当前全球经济进展和未来政策挑战的看法

--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯讲话

--澳洲央行助理总裁德贝尔在第六届澳新投资会议上讲话

--中东欧银行业协会(BACEE)第29届地区银行会议(至10月14日)

以下为10月10日下午5:00至10月13日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--IMF警告全球经济风险，呼吁采取大胆行动

国际货币基金组织(IMF)成员国表示，必须采取大胆行动来提振全球经济复苏。它们并敦促各国政府不要过度紧缩预算而导致经济成长受到抑制，不过德国却反对认为新的全球“危机”正在酝酿的看法。

“许多国家面临低成长或成长放缓，且失业率仍高得难以接受的前景，”该委员会代表IMF的188个成员表示。欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示，欧元区财政紧缩的拖累料将消退；同时德国财政部长朔伊布勒则淡化了德国经济衰退的风险，表示“没有理由谈及全球经济危机”。

瑞士央行总裁乔丹则表示，在全球经济疲弱、欧元区前景恶化和商品价格下滑之际，将采取一切必要手段防范通缩。

加拿大央行总裁波洛兹表示，如果加拿大经济真的是自持性复苏，那么其所创造的工时应比近来所创造的更多。他认为，近来加拿大物价上涨大部分都是暂时性的，因此在制定货币政策时应该忽略不管。

--美联储官员称全球经济放缓恐推迟美国升息时间

美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员们周六评估全球经济放缓的影响，认为如果严重放缓的话，美国升息计划可能会因此延宕。

最引人瞩目的是，美联储副主席费舍尔表示，在多年来实施非常规刺激举措后，最终让美国货币政策正常化的努力，可能会因上述全球展望而受阻。费舍尔的讲话，在一定程度上是为了缓解发展中国家对美国可能紧缩货币政策的担忧。他表示，美联储只会在美国经济准备好时升息。整体来说，他称，美国升息不太可能打乱全球的资金流动和投资。

美联储理事塔鲁洛表示，“我担心全球经济成长情况。当中的下档风险要多于上档风险....我们的政策显然必须考虑到这点。”芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示，美元升值和海外经济成长疲弱，可能意味着美国通胀将放缓，削弱美国升息的理由。

此外，周五亦有几位美联储官员发表讲话，费城联邦储备银行总裁普洛瑟表示，美联储应当依据经济数据做出决策，而非日期。堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治认为明年是开始升息的好时间。达拉斯联储总裁费希尔说，是时候重新考虑“相当长一段时间”的措辞。

--欧元集团主席提出经济成长协定，因应衰退疑虑升高

欧元集团主席迪塞尔布洛姆听取全球要求采取行动以提振欧洲疲弱经济的呼吁，在周五提出新的成长协定，以打破政策桎梏，并透过提供便宜资金和预算目标转圜余地的犒赏方式来刺激各国进行改革。

“这种对欧洲经济的悲观情绪没有道理可言，”迪塞尔布洛姆对路透表示。“在南欧、波罗的海和爱尔兰，凡是实际上已执行该策略且进行改革的国家都已恢复经济成长。这再次证明，改革不会损及成长，而且有助于快速复苏。”

美国财政部长杰克卢也老调重弹，认为拥有强劲经济和稳健公共财政的国家应该贡献更多心力来提振全球需求。德国财政部长朔伊布勒在华盛顿重申他的立场，即欧洲需要经济改革，不要乱开支票。

--中国经济能实现今年增长7.5%左右的目标--总理

新华社引述中国国务院总理李克强周五在德国的演讲称，中国有条件、有能力实现今年经济增长7.5%左右的目标，将经济增长保持在合理区间。“只要实现比较充分的就业，居民收入继续增长，质量效益不断提高，经济增长比7.5%高一点、低一点都是可以的，”他在出席第七届中德经济技术合作论坛时并称。

--香港示威者搭起约200个帐篷，特首警告民主运动已失控

香港“占中”行动已进入第三周。行政长官梁振英周日表示不会下台，并对要求其辞职的学生发出警告，称他们的民主运动已失控。梁振英表示，示威者对香港主要地区的封堵不能无限期持续下去。他在接受香港本地的TVB电视采访时表示，香港特区政府将继续尝试与学生领袖对话，但不排除使用“最低程度武力”清场。

--德州一医护人员感染埃博拉病毒，为首例美国国内感染病例

德州一医护人员感染埃博拉病毒，之前这位医护人员曾治疗过一名上周因该疾病死亡的利比里亚患者。此为首例在美国感染埃博拉病毒的病例。

美国五个机场将开始加强筛检来自几内亚、利比里亚和塞拉利昂旅客，甘乃迪机场最先行动。埃博拉疫情造成的死亡多数在这几个国家，该疫情已造成逾4,000人死亡。

--俄罗斯总统普京命令从乌克兰边境撤军

据俄罗斯新闻机构周六援引克里姆林宫发言人报导称，总统普京已命令俄军在结束在乌克兰边境附近的罗斯托夫地区演习之后，撤回至永久基地。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五大跌，标普500指数和Nasdaq指数录得2012年5月来表现最差的一周，道指跌至去年收盘水准之下。今日科技股领跌，此前一芯片制造商警告，该行业将全面下滑。道琼工业指数收跌115.15点，或0.69%，至16,544.10点；标准普尔500指数收低22.08点，或1.15%，至1,906.13点；Nasdaq指数收跌102.099点，或2.33%，至4,276.237点。本周，道指下跌2.7%，标普500指数大跌3.1%，Nasdaq指数劲跌4.5%。

--欧洲股市大跌，且自2008年金融危机以来欧洲股市表现最好之一的德国股市挫跌至一年低位，因对德国和全球经济的忧虑加剧。德国DAX指数大幅收低2.4%，报8,788.81点，为去年10月来最低水平。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下挫1.6%，报1,292.98点，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数回落1.7%，报2,991.50点。英国富时100指数下跌1.43%，报6,339.97点；法国CAC 40指数收挫1.64%，报4,073.71点。

汇市:

--美元连升第二日，之前连跌了三日。欧洲、日本和中国都出现了经济放缓的迹象，令投资人担心全球经济体质，避险买盘带动今日美元续升。纽约尾盘，美元指数升0.5%，报85.842。不过美元指数本周收低，为13周来首见，且跌幅为六个月来最大。欧元兑美元跌0.6%，报1.2614美元，但本周升幅仍为4月来最大。美元兑日圆持平，报107.80日圆，但本周创七个月最大单周跌幅。

债市:

--美国长期公债收益率跌至逾一年最低，因持续担忧全球经济成长，短期公债收益率小跌，因在美联储最新会议记录周三公布后出现空头回补。美国30年期公债收益率回落至3.016%，为去年5月以来最低。30年期公债价格尾盘上扬24/32，收益率报3.024%，周四尾盘报3.06%。指标10年期公债价格尾盘上扬8/32，收益率报2.30%，周四尾盘报2.33%。

美国五年期公债价格尾盘攀升4/32，收益率报1.54%。七年期公债价格尾盘上涨2/32，收益率报0.89%，周四尾盘报0.92%。

--德国公债收益率跌向新低，此前意大利公布的工业数据疲弱，且报导指德国将下调经济成长预估。意大利公布7月工业产出仅升0.3%，低于预估的0.5%。两位德国政府消息人士表示，下周德国将下调今明两年经济成长预估。德国10年期公债收益率跌2个基点，报0.88%，略高于纪录低点0.859%，稍早一度高见0.92%。意大利10年期公债收益率升2个基点，报2.32%。葡萄牙10年期公债收益率持稳，报2.97%，一些分析师预计在周五市场收盘后，惠誉将上调葡萄牙信贷评等。

油市:

--全球油价反弹，盘中稍早一度挫至近四年最低水准，周末的空头回补令近四个月的油价跌势暂歇。布兰特11月石油期货收高0.16美元，报每桶90.21美元，盘中触及88.11美元的2010年12月来最低。11月美国原油期货收报每桶85.82美元，微升0.05美元，稍早触及2012年7月来最低的83.59美元。

金属市场:

--金价小跌，因美元上涨令金价结束四日升势，但全球经济普遍下滑可能令利率维持低点的前景仍支撑金价在1,220美元附近。1958GMT，现货金跌0.30美元，报每盎司1,223.45美元。纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金收低3.60美元，报每盎司1,221.70美元。现货银涨0.2%，至每盎司17.33美元。现货铂金下跌0.8%，报每盎司1,254美元。现货钯金下滑1.3%，报每盎司780.10美元。铂金价格本周大涨3.1%，升幅为2月来最大。

--期铜下滑，扭转昨日升势，受到美元上扬和对全球经济成长前景愈发担忧拖累。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收报6,640美元，跌1.19%，离10月2日触及的五个月低点6,600美元不远。今年迄今，期铜下挫9%。(完)

(整理 郑茵；审校 王兴亚)

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