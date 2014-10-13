《路透早报》--10月14日

[今日看点]

经济数据：

--香港9月份外汇基金境外资产数据

--澳洲国民银行(NAB)9月企业现况指数和信心指数

--韩国8月L货供额

--法国8月经常账收支

--法国9月消费者物价调和指数(HICP)终值

--瑞士9月生产者/进口物价

--意大利9月消费者物价指数(CPI)终值

--英国9月CPI和零售物价指数(RPI)

--英国9月生产者物价指数(PPI)投入和产出物价指数

--欧元区8月工业生产

--德国10月ZEW经济景气判断指数和现况指数

--美国9月NFIB小企业信心指数

--韩国9月进口和出口价格

--韩国9月失业率

重大经济事件及官员讲话：

--西班牙央行副总裁Fernando Restoy发表演讲，题目为“央行的视角：一个新的银行与金融模型”

--美国纽约联储总裁杜德利主持纽约经济俱乐部晚宴并做开场发言

以下为10月13日下午5:00至10月14日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--朝鲜(北韩)领导人金正恩自9月3日以来首次露面

朝鲜中央通讯社周二早间报导，该国领导人金正恩视察了一个居民区和一处科研机构，结束了长时间未公开露面的状态。此前一段时间金正恩在公众视野中消失，引发外界对其健康状况和是否仍继续掌权的猜测。报导中未提及金正恩此前长时间未露面的情况。

金正恩自9月3日携夫人李雪主欣赏音乐会之后，一直未公开露面，也未参加上周五朝鲜劳动党建党纪念日活动和最高人民会议的最近一次会议。

--俄罗斯与中国签订多项协议，普京外交政策向东转初见成效

俄罗斯与中国签署多项能源、贸易和金融协议。俄方称这证明，该国转向亚洲的政策正在取得成果，将有助于克服西方的制裁影响。 中国国务院总理李克强访俄期间签署38项协议，包括两国加强能源合作，以及1,500亿元人民币(250亿美元)的货币互换协议，后者旨在部分消除美元汇率波动的影响。

这是俄罗斯外交政策偏向东方后取得的明确成果之一，自两国今年5月达成金额4,000亿美元的30年天然气供气协议后，俄罗斯总统普京下令外交政策向东转，以避免俄罗斯因西方制裁而陷入孤立。

另外，俄罗斯央行总裁纳比乌里娜称表示，俄罗斯卢布汇率将按步就班从明年起自由浮动，但她对过去数周央行干预卢布贬值的政策做出辩护。她表示，央行过去十天已经花费约60亿美元扞卫卢布汇率，她并称汇市状况已获得控制。

--芝加哥联储总裁埃文斯：美国通胀上升缓慢，对加息应有耐心

美国芝加哥联储总裁埃文斯表示，美联储未来在决定何时升息时，应该宁可偏于谨慎，担心在全球经济形势疲弱之际断送美国经济复苏。

埃文斯称，“程度最严重、代价最大的下行风险莫过于我们匆忙地让货币政策回到‘正常状态’，这可能拖延相关进展并退回到最近几年的经济状态，”增长低于平均水平、通胀低迷且利率接近于零。他重申，他认为可能在2016年初之前都不需要升息。这一预测比目前投资者预期要晚半年，亦晚于他的许多美联储同僚的看法。

--澳洲央行助理总裁称，澳元汇率相对于基本面因素情况仍较高

澳洲央行助理总裁德贝尔表示，尽管澳元近期下跌，但仍“高于根据基本面因素做出的预估”。德贝尔在悉尼的花旗会议上说，这意味着汇率在实现均衡经济增长方面起到的辅助作用，不及正常预期程度。“汇率走低在这方面将是有益的，”他说。澳元贸易加权指数9月下跌4.2%，为逾一年最大单月降幅。但这波降幅只是使其回到今年初的水准。

--英国央行总裁卡尼称，欧元区疲软情况不是影响政策决定的主要因素

英国央行总裁卡尼在周一播出的专访中表示，欧元区经济疲软，将只是协助决定央行何时升息的因素之一。卡尼称，欧元区及其他地区经济疲软，是国际货币基金组织(IMF)华盛顿会议的一大主题，但英国经济复苏主要是由国内因素推动。“欧洲造成的唯一难题就是，给经济增长带来额外的拖累。但这并不会影响到英国央行的货币政策决定，”卡尼说道。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一下挫超过1%，标普500指数收位低于一关键技术支持水平，能源股和航空股走低，令股市尾盘被抛售。标普能源指数劲跌2.9%，延续近期跌势。该指数过去三日累计下跌7.6%，为2011年9月来最大的三日累计跌幅。

道琼工业指数收跌223.03点，或1.35%，至16,321.07点；标准普尔500指数收低31.39点，或1.65%，至1,874.74点；Nasdaq指数收跌62.581点，或1.46%，至4,213.656点。

--欧洲股市持稳，结束三周的跌势，因油价下挫令运营成本降低，航空股反弹。法航荷航(Air France-KLM)攀升1.6%，汉莎航空收高1.1%，因在主要中东产油国暗示将维持高产量后，布兰特原油期货跌穿88美元，为约四年最低。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数微升0.07%，报1,293.91点。该指数自9月中已经下滑约8%。德国DAX指数收高0.27%，报8,812.43点；英国富时100指数收高0.41%，报6,366.24点；法国CAC 40指数收高0.12%，报4,078.70点。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币下滑，因对全球经济成长的忧虑挥之不去，且担心美联储可能推迟首次升息。在上周德国公布疲弱经济数据以及IMF下调全球经济成长预估后，对海外经济体质的担忧持续，带动欧元和日圆兑美元上涨。

欧元兑美元纽约尾盘升0.5%，报1.2690美元，略低于日高1.2699美元；美元兑日圆跌0.55%，报107.10日圆，稍早触及107.07日圆的近一个月最低。美元指数跌0.54%，报85.459；美元兑瑞郎跌0.51%，报0.9524瑞郎。

债市:

--美国债市周一逢假期休市。

--欧元区公债收益率徘徊在略高于纪录低位的水平，因标准普尔上周五将芬兰信贷评等下调，并把法国评级展望调降到负面，令对全球经济成长的忧虑加深。葡萄牙和希腊公债收益率上升。

10年期德国公债收益率持平在0.89%，略高于上周的纪录低位0.859%。10年期葡萄牙公债收益率升8个基点，报3.05%。希腊公债收益率上涨19个基点，报6.77%，令和德债的利差走宽至588个基点的八个月高位。

油市:

--布兰特原油期货下挫，一度重挫逾2美元至2010年来最低，此前主要中东产油国暗示将维持高产量，即便这意味着油价将下滑。

布兰特11月石油期货收挫1.32美元，报每桶88.89美元，盘中触及87.74美元的2010年12月来最低。该合约周四到期，今日日低为合约新低。11月美国原油期货收报每桶85.74美元，小跌0.08美元，稍早触及84.07美元日低。

金属市场:

--金价上涨，因全球经济成长的不确定性令美元回软，而对中国进一步刺激经济的预期也提升黄金的投资吸引力。1858GMT，现货金升0.7%，报每盎司1,231.50美元，盘中升至1,237.30美元的约四周最高。纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金收高8.30美元，报每盎司1,230美元。路透初步数据显示，成交量不及近来均值。

--铜和其他基本金属上涨，因美元下跌和中国贸易数据好于预期，缓和对全球最大商品消费国中国需求放缓的担忧。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨1.05%，收报每吨6,710美元。期镍收涨0.64%，报每吨16,455美元。

期铝上涨0.78%，报每吨1,945美元。期锌升0.95%，收报每吨2,336美元，期铅涨0.19%，报2,066美元。期锡收跌0.25%，报每吨20,150美元。(完)

(整理 白云; 审校 王兴亚)

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