《路透早报》--10月15日

[今日看点]

经济数据：

--中国9月工业生产者出厂价格指数(PPI)、居民消费价格指数(CPI)

--中国央行可能公布9月社会融资、M2、贷款、外汇储备等数据

--日本8月工业生产修正值、产能利用率指数

--德国9月CPI和消费者物价调和指数(HICP)终值

--英国9月请领失业金人数、截至8月三个月的失业率

--瑞士10月ZEW投资者信心指数

--美国纽约联储10月制造业指数

--美国9月最终需求生产者物价指数(PPI)、核心最终需求PPI

--美国9月零售销售

--美国8月企业库存

--美国9月联邦预算

重大经济事件及官员讲话：

--韩国央行利率决定

--欧洲央行管委会和全体会议，没有宣布利率决定的计划

--欧洲央行总裁德拉吉在该央行组织的第七届统计学大会上发言

--欧洲央行总裁德拉吉在该央行主办的2014欧洲文化节开幕典礼上发言

--美联储发布经济状况褐皮书

--英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)在赫尔大学举行讲座，主题为“不确定情况下该怎么做：闲置产能不明之时的政策制定”

以下为10月14日下午5:00至10月15日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--独家：旧金山联储总裁淡化全球经济风险，关注美国通胀情况

美国旧金山联储总裁威廉姆斯周二淡化对于全球经济疲弱的担忧。他被视为美联储立场的风向标。他称只有当通胀和薪资增长不能加强时，才会把明年加息的计划推后。

他在接受路透采访时表示，在必要时，美联储首先可以做的是对外透露，美国利率继续停留在近零水准的时间会延长至2015年中期以后。目前他仍预期2015年中期升息。他表示，“如果该前景“明显”改变，几无迹象显示通胀率有重返联储2%目标的可能性，那么他甚至对于启动新一轮资产购买持开放态度。

--德国经济阴云密布，对欧盟增加公共投资的呼声增强

欧元区最大的经济体-德国经济数据黯淡，引发全球金融市场担忧，并增强了对欧盟财长会议加速重启公共投资的呼声。德国政府大幅调降今明两年的经济增长预期，欧元区8月工业生产大幅下滑，备受关注的德国ZEW经济景气指数自2012年11月来首次跌至负值。

德国政府将2014年经济增长预估从4月的1.8%调降至1.2%，2015年增长预估从上次的2.0%降至1.3%，归因于外部危机，特别是乌克兰危机后对俄罗斯实施制裁，以及全球经济增长趋缓。

--花旗季度净利成长13%，将撤出11个市场消金业务

花旗集团表示，将撤出11个市场的消费金融业务，这家国际化程度最高的美国银行业者正打算缩小规模以改善获利。

花旗公布经调整第三季净利成长13%，受助于金融危机遗留下来的问题资产获利转佳。第三季经调整净利升至36.7亿美元，每股盈余1.15美元，上年同期分别为32.6亿及1.02美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师原先预期每股盈余为1.12美元。目前尚不清楚这些数据能否进行直接比较。

花旗表示，将会退出六个拉美国家、日本、埃及、捷克、匈牙利及关岛等地的消费金融业务，不过仍将在这些市场提供机构客户服务。花旗股价在纽约证交所收高3.15%，报51.47美元。

--摩根大通季度获利低于预期，意外发生10亿美元法务费用

美国最大的银行摩根大通公布第三季获利低于预期，因高达10亿美元的法务费用出乎分析师的意料，也抵消了该行资本市场和放贷业务的稳健表现。财务长称，摩根大通为和解政府对汇率操纵案的调查拨备了许多资金，大部分法务成本来自这个方面。

摩根大通公布9月30日止当季净利为56亿美元，每股盈余为1.36美元，上年同期为亏损3.80亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师原先预期每股盈余为1.38美元。其股价在纽约证交所微跌0.3%，报57.99美元。

--英特尔第四季营收预期乐观，因个人电脑需求反弹

英特尔预计本季营收超过预期，称在假日季来临之前，在个人电脑需求反弹的同时，供应链状况也良好。苹果四年前推出iPad之后，全球个人电脑(PC)需求开始下滑趋势，但最近几个月已经企稳，其中部分原因在于企业为员工更换老旧的笔记本电脑。

英特尔第三季净利33.2亿美元，或每股盈余0.66美元，高于上年同期的29.5亿美元和0.58美元。分析师平均预期EPS为0.65美元。第三季营收为146亿美元，比上年同期增长8%，并预计第四季营收达到147亿美元，加减5亿美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期第三季营收为144.4亿美元，第四季营收144.8亿美元。

--沙特王子对油价下跌提出警告，称不利于国家财政收入

沙特王子兼亿万富豪AlWaleed bin Talal表示，该国应该开始担心近期的全球油价下跌，并警告称这种跌势对国家财政收入有不利影响。

他在10月13日致沙特石油部长欧那密等官员的公开信中表示，对据称是欧那密的表态感到“震惊”。欧那密表态是为了“减缓油价大跌对沙特预算和经济的巨大负面影响”。他指的是欧那密9月11日在科威特的讲话。当时欧那密淡化了近期油价跌破每桶100美元的疑虑。

--好市多通过阿里巴巴旗下天猫国际进军中国市场

批发零售业者好市多(Costco Wholesale)表示，将通过阿里巴巴旗下的天猫国际首度进军中国市场。好市多发布声明指出，网路商店将瞄准中国的消费者。该公司在中国的网路商店将初步提供食品及医疗等一系列产品，提供最具竞争力的价格。好市多表示，将持续引进新产品及品牌给中国消费者，而天猫的仓储将协助其缩减物流成本及交货时间。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二收盘涨跌互见，标准普尔500指数和Nasdaq指数小幅收高，结束三日连跌的势态，道指连续第四日收低，因持续忧虑全球需求。

花旗上扬3.1%，收报51.47美元，是对标普500指数提振作用最大的成份股之一，之前花旗公布优于预期的季度业绩，且表示将撤走11个市场的个人银行业务。

道琼工业指数收跌5.88点，或0.04%，至16,315.19点；标准普尔500指数收高2.96点，或0.16%，至1,877.70点；Nasdaq指数收涨13.515点，或0.32%，至4,227.171点。

--欧洲指标股指尾盘反弹，盘中因忧虑全球成长而触及8个月低位，花旗业绩和美股攀升提振部分投资者的信心。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数微跌0.03%，报1,293.47，盘中下跌逾1%，至2月以来最低1,274.87点。德国股市DAX指数收高0.15%，报8,825.21点；英国富时100指数收高0.42%，报6,392.68点；法国CAC 40指数收高0.23%，报4,088.25点。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币反弹，因欧元区和英国公布的经济数据令人担忧，凸显美国经济体质相对稳健。美元兑欧元扭转周一的跌势，因之前欧元区公布的工业生产和德国公布的ZEW投资者信心指数远逊预期，重燃对欧元区再次陷入技术性衰退的担忧。

欧元兑美元纽约尾盘跌0.84%，报1.2645美元，欧元兑日圆跌0.73%，报135.21日圆，欧元盘中触及11个月低点135.05日圆。美元兑日圆升0.11%，报106.96日圆，盘中稍早触及一个月低点106.68日圆。美元指数升0.39%，报85.864。

债市:

--美国公债价格上扬，因投资人对全球经济放缓感到不安，这打压30年期公债收益率跌穿3%，为去年5月来首见。

周一美国债市因哥伦布日休市一天，周二是自上周五以来首个现货公债交易日，交易商大幅推高公债价格，30年期公债收益率跌至2.929%，尾盘价格升1-18/32，收益率报2.957%。指标10年期公债收益率盘中触及2.176%的低点，尾盘报2.20%，价格升29/32。

--德债收益率触及纪录新低，因德国10月ZEW经济景气判断指数加大了对德国经济将可能滑向衰退的忧虑。德国经济智库ZEW公布，10月ZEW经济景气判断指数跌至负3.6，为2012年底以来首次出现负值。

10年期德债收益率下滑至0.837%的纪录新低，跌5个基点，10年期意大利和西班牙公债收益率持平至小幅下跌，分别报2.32%和2.08%。

油市:

--原油价格急挫超过4美元，录得逾两年来最大单日跌幅，因需求疲弱的迹象不断增加，另外，美国页岩油产量持续上升，使得交易商在油价下跌四个月后仍无法寻获底部。

11月布兰特原油期货尾盘扩大跌幅，下滑超过4美元，跌至每桶85美元之下，为2010年来首次。该合约收报每桶85.04美元，大跌3.85美元，或4.33%。美国原油期货收报每桶81.84美元，急挫3.90美元或4.55%，录得约两年来最大单日跌幅。

金属市场:

--金价走低，因油价急挫及美元反弹，导致金市在近期大涨后稍作喘息。1834 GMT，现货金回落0.3%，报每盎司1,232.75美元，盘中触及四周高位1,237.90美元。美国COMEX-12月期金表现强于现货金，收涨4.30美元，报每盎司1,234.30美元，成交量没有达到正常水平。

--铜价攀升至三周高位，因对全球最大消费国中国需求前景重获信心，且原本押注铜价下跌的投资者回补空头。不过，美元上涨，令一些基本金属受压。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜在公开市场收高1.4%，报每吨6,801美元，之后在电子交易活动中继续走高，在1620 GMT触及9月22日以来最高位6,819.25美元。期锡是价格变动最大的LME金属，大跌2.5%，收报每吨19,650美元，为逾14个月来最低，因中国的买盘枯竭。(完)

(整理 白云; 审校 王兴亚)

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