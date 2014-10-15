《路透早报》--10月16日

[今日看点]

经济数据：

--中国9月外商直接投资数据(FDI)

--中国央行可能公布9月社会融资、M2、贷款、外汇储备等数据

--意大利8月贸易收支

--欧元区8月贸易收支

--欧元区消费者物价调和指数(HICP)9月终值

--美国一周初请失业金人数

--美国9月工业生产、制造业产出、产能利用率

--全美住宅建筑商协会(NAHB)10月房屋市场指数

--美国费城联邦储备银行10月制造业指数

--美国8月整体净资本流动、外国购买美国公债的情况

--加拿大8月制造业销售

--路透短观调查日本制造业10月景气判断指数

重大经济事件及官员讲话：

--英国央行副总裁康利夫参加英国银行家协会年会的一个小组讨论

--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在汤森路透外汇基准活动上讲话

--美国财政部金融研究办公室主管Richard Berner在Money Marketeers举办的活动上讲话\

--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟就经济前景讲话

--美国亚特兰大联储总裁洛克哈特在“改革21世纪的美国就业发展政策”大会上致欢迎词和开幕词

--美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔就“明确货币政策目标”讲话

--美国圣路易斯联储总裁布拉德参与一个政策研讨会的主题对话

以下为10月15日下午5:00至10月16日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国对欧洲通缩风险发出警告，仍称人民币汇率“被明显低估”

美国财政部在半年度外汇报告中再度发出警告，认为欧洲可能陷入薪资和物价交替下滑的螺旋式下降局面，称欧洲央行最近采取的举措或许不足以避免通缩，呼吁德国扩大内需，来帮助欧洲经济。

财政部再次称，人民币汇率“被明显低估”，但表示中国政府看起来对人民币汇率的干预减轻。这暗示美中两国间围绕汇率政策的紧张形势可能有所缓和。财政部还批评韩国当局干预外汇市场，直接表示韩元“被低估”，并敦促当局允许韩元进一步升值。报告中并未正式给任何国家贴上外汇操纵国的标签，而且自1994年以来从未这样做过。

--美联储主席叶伦在闭门会议上对经济表示出信心--彭博

彭博新闻报导，美联储主席叶伦在周末一个闭门会议上表示，美国经济看来有望成长约3%，通胀将升向联储目标水准。彭博称，有两位消息人士谈及叶伦这次对G30所做的讲话。美联储发言人拒绝对彭博有关这次讲话的报导置评。

另外，达拉斯联储总裁费希尔表示，美联储不应只因为最近股市下跌就考虑启动新一轮刺激。他说，“现在考虑又一轮量化宽松为时尚早，市场修正并不意味着经济出问题了。”

--美国9月零售销售和生产者物价数据欠佳

美国9月零售销售和生产者物价指数双双回落，提醒人们谨慎看待美国经济表现，同时也进一步加剧了金融市场对全球经济成长停滞不前的担忧。美国商务部周三公布，占消费者支出三分之一的零售销售9月回落0.3%，为1月以来首次下滑，8月为增长0.6%。9月生产者物价指数按年增长1.6%，为六个月来最低年增幅，较8月增幅减少了0.2个百分点。另外一项数据显示，美国8月企业库存录得去年6月以来最小增幅。

--美国经济最近几周以温和至适度的步伐增长-美联储褐皮书

美联储发布的褐皮书指出，最近几周，美国多数地区的经济以“温和至适度”的步伐扩张，显示尽管近期部分数据疲弱，但经济仍在稳步增长。褐皮书称，经济增长的步伐与9月初发布的上一份报告中的描述基本一致。美联储还指出，多个联储地区报告薪资“温和”增长，几个地区表示在建筑和制造业等行业看到薪资上行的压力。

--达拉斯第二名医护人员感染埃博拉病毒；疫情导致西非死亡人数接近4,500人

美国德克萨斯州卫生服务局周三发表声明称，曾治疗过美国首个埃博拉患者的另一名医务工作人员埃博拉病毒检测呈阳性。当局预计会出现更多病例。

世界卫生组织(WHO)公布的统计结果显示，截至10月12日共计有4,493人死于埃博拉，七个国家共计报告确诊、可能或疑似埃博拉病例8,997个。其中，西班牙和美国有数名医护人员感染，塞内加尔和尼日利亚看来已阻止了病毒的进一步蔓延。“很明显...几内亚、利比里亚和塞拉利昂的情况正在恶化，(埃博拉)正在持续大范围扩散，”WHO报告称。

--李嘉诚呼吁香港年轻的示威者马上回到家人身旁，不要激动

就近日备受社会关注的“占中”行动，香港富商李嘉诚发表声明，呼吁年轻的示威者马上回到家人身旁，不要激动。李嘉诚在声明中称，回归后，“一国两制”一直保障香港的生活方式，而政制往前走，是保障50年不变后的未来。他重申，这几十年中国改革开放的决心从没有动摇，说明只要迈出第一步，空间便无限大。加上今天的国家领导人正风立政以法治国的决心，民族是很有希望的。他最后“恳请大家不要激动，恳请大家不要让今天的激情，变成明天的遗憾，恳切呼吁大家马上回到家人的身旁”。

--主要企业消息：

* 美国银行公布录得归属于普通股股东的亏损，主要原因是该行8月以天价166.5亿美元与美国政府就抵押贷款问题达成和解。美银截至9月30日为止的三个月内，归属于普通股股东的净亏损为7,000万美元，或每股亏损0.01美元。上年同期为获利22.2亿美元，或每股获利0.20美元。

* 全球最大的资产管理公司贝莱德公布第三季获利成长26%，净利为9.17亿美元，或每股盈余5.37美元，高于上年同期的7.30亿美元，或每股4.21美元。

* 沃尔玛调降年度营收预测，指称因美元走强及食品券减少的冲击。该公司并称，下个财年将放慢开店脚步，因支出将转向线上事业。

* 电子商务公司EBay高层主管表示，调降2014年营收展望，因美元升值及线上市集部门成长低于预期。该公司并讨论了第三季财报。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三走低，因持续担忧全球需求疲弱，但收盘远高于日低。标普500和Nasdaq指数盘中一度跌至去年收盘位之下。近期表现最差之一的小盘股和能源股尾盘给市场提供一定的支撑，Russell 2000指数收涨1%，标普能源股指数小涨0.4%。

道琼工业指数收跌173.45点，或1.06%，至16,141.74点；标准普尔500指数收低15.21点，或0.81%，至1,862.49点；Nasdaq指数下跌11.854点，或0.28%，至4,215.317点。

--欧洲股市抛售之势加剧，一主要股指创下约三年来最大单日跌幅，因投资者降低在较高风险资产的敞口，因对全球经济增长的忧虑不断加重。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数大跌3.2%，收报1,251.87点，为去年12月来首见，创下2011年底来最大单日跌幅。德国股市DAX指数收挫2.87%，报8,571.95点；英国富时100指数收跌2.83%，报6,211.64点；法国CAC 40指数收低3.63%，报3,939.72点。

汇市:

--美元兑欧元触及三周低点，兑日圆跌至逾一个月低点，因此前美国公布的经济数据疲弱，令投资人对美联储可能推迟首次升息时间的忧虑加重。

欧元兑美元纽约尾盘升0.9%，报1.2773美元，盘中触及三周高位1.2885美元。美元兑日圆尾盘跌0.89%，报106.09日圆，盘中跌至逾一个月最低的105.21日圆。美元兑瑞郎大跌0.99%，报0.9441瑞郎，稍早触及三周低点0.9361瑞郎。美元指数跌0.83%，报85.106。

债市:

--美国公债价格跳升，30年期公债价格触及近两年高位，因美国经济数据令人失望，重创美国股市，并加深对全球经济放缓的忧虑。

30年期公债价格盘中飙升逾五个大点，收益率低见2.673%，此为2012年11月来首见的水平，之后价格缩减升幅。该档公债价格最新上涨2-17/32，收益率报2.847%，上周五位于3.015%。指标10年期公债价格盘中攀升多达三个大点，之后缩减升幅，收益率最新报2.054%，为2013年5月来最低，且低于一些机构投资者认为的关键价格支撑水平2.08%。

--全球成长忧虑可能拖累德国公债收益率录得逾一年来最大单日跌幅。投资者抛售较低评等欧元区公债，因担忧可能爆发新一轮欧债危机。

对德国公债的避险需求旺盛，推动10年期德债收益率回落8个基点，报0.76%，稍早触及0.719%的新低，有望录得去年9月以来最大单日跌幅。另外，10年期葡萄牙、意大利和西班牙公债收益率分别攀升20、8和4个基点，报3.28%、2.39%和2.10%。

油市:

--原油价格一度从四年低点短暂反弹，但之后恢复跌势，因股市重挫及经济忧虑蔓延。周四将到期的11月布兰特原油结算价收报83.78美元，跌1.26美元，盘中跌至2010年来最低的83.37美元，周二该期货重挫约4美元，为三年最大单日跌幅。美国原油期货收报每桶81.78美元，小跌0.06美元，在触及80.01美元后买家回场。

金属市场:

--金价上扬，因在令人失望的美国数据公布后，引发对全球成长的担忧，导致全球股市重挫，美国公债价格攀升，从而提振黄金的避险吸引力。

1848 GMT，现货金上扬0.7%，报每盎司1,240.64美元，盘中触及一个月高位1,249.30美元。美国COMEX-12月期金收涨10.50美元，报每盎司1,244.80美元。

--铜价下滑，因中国通胀数据和疲弱的美国零售销售及PPI数据而承压，不过跌幅受限，因对要到明年才会出现铜供应过剩的共识增强。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收挫2.3%，报6,645美元，昨日大涨1.4%，并创下9月19日来最高的6,825美元。其他金属盘中触及数月低点，三个月期铅跌至15个月低点，期锡挫至14个半月低点，期镍降至六个半月低点。(完)

(整理 白云; 审校 王兴亚)

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