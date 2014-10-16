《路透早报》--10月17日

[今日看点]

经济数据：

--美国9月房屋开工和建筑许可

--加拿大9月消费者物价指数(CPI)、央行核心CPI

--美国路透/密西根大学10月消费者信心指数

重大经济事件及官员讲话：

--美联储主席叶伦在“美国经济机遇的不平等”大会讲话

--英国央行首席经济学家霍尔丹在当地商会发表讲话

--日本央行总裁黑田东彦在信用合作社年会上讲话

--韩国企划财政部长官在国会听证会上发言

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧参加法兰克福金融市场政策第二次会议

--德国央行副总裁Claudia Buch参加主题为“非银行金融业务的特殊与平常之处”的讨论会

--法国总统奥朗德在经济合作暨发展组织(OECD)与国际货币基金组织(IMF)、OECD，世界银行，国际劳工组织和世界贸易组织(WTO)负责人举行年会

以下为10月16日下午5:00至10月17日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储本月稍后料结束购债，但或会暗示对升息保持谨慎

美联储有可能在本月稍后安抚投资者，如果全球经济动荡威胁到美国经济，联储不会袖手旁观。但一位联储高层决策人士关于继续购债的提议，则看起来有些不切实际。圣路易斯联储总裁布拉德周四暗示，如果能再继续进行几个月的购债，决策者将获得必要时间来评估近期通胀前景恶化情况。布拉德对彭博电视表示，美国通胀预期正在下滑，这是央行所不能容忍的。他目前仍坚持对明年第一季加息的预期。

--初请失业金和工业生产数据显示美国经济脉搏仍在有力跳动

美国上周初请失业金人数降至14年低点，9月工业生产大幅增长，这些正面信号帮助缓解了外界对于美国经济前景的担忧。劳工部公布，10月11日当周初请失业金人数下降2.3万人，降至26.4万人，创下2000年以来最低水准。美联储公布报告显示，9月工业生产较前月增长1.0%，创下2012年11月以来最大升幅。美国股市标普500指数小幅收高，道琼工业指数进一步下滑。美国公债收益率(殖利率)上扬。

--尽管通胀停滞且全球市场大跌，日本央行料维持政策不变

即使经济成长及通缩疑虑撼动全球市场，且疲弱数据为日本经济投下阴霾，但对于促其推出更多刺激措施或承认通胀目标高得不切实际的压力，日本央行似将力抗到底。熟知日本央行思维的人士表示，该央行准备把对当前财年的预估经济成长率1%大约腰斩一半，但政策和通胀预估将维持不变，央行预测日本通胀率将在下个财年达到2%的目标。

--新西兰央行扩大贸易加权汇率货币篮子中的币种

新西兰央行表示，将扩大新西兰元贸易加权汇率所对应的货币篮子，以反映该国贸易伙伴增加的情况。从12月11日起，新西兰元贸易加权指数将包含17种货币，其中包括人民币、韩元等亚洲货币。目前货币篮子中只有美元、澳元、日圆、英镑和欧元。央行在声明中称，篮子中每种货币的权重将根据新西兰与该国的贸易额来确定。澳洲和中国是新西兰最大的贸易伙伴。

--主要企业消息：

* 高盛第三季净利激增50%，因上月债券市场活动骤然回升，帮助提振交易收入。9月30日止三个月内，归属于普通股股东的净利上升至21.4亿美元，或每股4.57美元；上年同期为14.3亿美元，或每股2.88美元。汤森路透I/B/E/S分析师预估每股盈余为3.21美元。目前尚不清楚高盛公布的数据是否可比。

* 谷歌第三季营收增长20%，但略低于市场预估，因网络广告业务成长减缓，抵消了广告价格温和改善带来的提振效应。截至9月30日的三个月营收为165.2亿美元，上年同期为137.5亿美元，分析师平均预估为165.7亿美元。公布业绩后，谷歌股价盘后下挫2.7%，报510.11美元。

* 黑石集团(百仕通/Blackstone)第三季获利成长18%，表现逊于分析师预估。当季经济净收益(ENI)为7.58亿美元，高于上年同期的6.40亿美元。ENI是用投资组合市值变化计算的一种盈利指标。每股ENI为0.66美元；汤森路透调查的预估均值为0.72美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市标普500指数和Nasdaq指数周四微幅收高，盘中走势震荡，因数据缓解了市场对全球经济走软可能拖累美国经济的忧虑。道指连跌第六日，追平2013年8月以来最长跌势，道指今年迄今下挫2.8%。

道琼工业指数收跌24.50点，或0.15%，至16,117.24点；标准普尔500指数收高0.27点，或0.01%，至1,862.76点；Nasdaq指数小涨2.073点，或0.05%，至4,217.39点。

--欧洲股市小幅收跌，盘中因担忧全球成长放缓触及13个月最低，但尾盘缩减跌幅，因美国经济数据和美联储官员有关将继续购债的讲话带动美股反弹。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.5%，报1,245.78点，盘中急跌2.9%，至去年9月以来最低1,215.62点。该指数在四周内累积回落约13%。

英国富时100指数收跌0.25%，报6,195.91点；德国DAX指数上扬0.13%，报8,582.90点；法国CAC指数下跌0.54%，报3,918.62点；意大利FTSE MIB指数回落1.2%；葡萄牙PSI 20指数下挫3.2%。

汇市:

--美元兑欧元和日圆反弹，因美国经济数据改善，巩固了周三美元抛售过度的观点。欧元兑美元尾盘下跌0.23%，报1.2807美元，周三触及1.2885美元的高位。欧元兑日圆触及11个月低位134.16日圆。美元兑日圆尾盘上扬0.4%，报106.33日圆，周三触及105.21日圆的低位。美元兑瑞郎尾盘上扬0.3%，报0.9425瑞郎，周三触及三周低位0.9361瑞郎。美元指数尾盘下跌0.28%，报84.911。

债市:

--美国公债价格下挫，在昨日大涨后遭遇获利了结，且美股回稳。指标10年期公债跌23/32，收益率报2.172%，昨日因对全球经济的担忧，10年期公债价格猛涨三个大点。

周三暴涨逾五个大点的30年期长债周四也一度走强，之后回软，尾盘挫1-17/32，收益率报2.955%，周三收报2.916%。

--部分欧元区负债最重的南欧国家公债收益率冲高，因担心经济成长放缓会挫伤对欧洲央行可以避免欧元区再度出现债务危机的信心。希腊10年期公债收益率猛涨超过100个基点，报8.98%，两日升幅为2012年7月来最大。但该收益率仍远低于2012年触及的40%峰值。

意大利10年期公债收益率升19个基点，报2.58%；葡萄牙10年期公债收益率升34个基点，报3.64%；西班牙10年期公债收益率升11个基点，报2.20%。德国10年期公债收益率则触及0.716%新低，之后在美国公布强劲的就业和工业生产数据后，该收益率反弹至0.78%。

油市:

--原油价格在震荡交投中上涨，因数据显示美国汽油库存紧张，以及在期权到期前的技术性交易，给油价在长期跌势中带来了鲜有的支撑。12月布兰特原油结算价收报85.82美元，升1.70美元，盘中跌至四年最低的82.93美元。11月期货今日到期，结算价报84.47美元，升0.69美元。美国11月原油期货收报每桶82.70美元，升0.92美元，日高报84.83美元。

金属市场:

--金价持稳，受到对全球经济放缓的新忧虑支撑，但金价未能在股市和能源市场极度波动的情况下上扬，预示金价可能在短期内回落。1740GMT，现货金跌0.1%，报每盎司1,239.61美元，盘中交投区间窄至不到10美元。美国COMEX-12月期金收低3.60美元，报每盎司1,241.20美元，成交放量。

--铜价挫至六个月低点，因市场担心全球经济成长前景，且对美国快将结束刺激措施的意味持谨慎态度。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收盘没有成交，买盘最后报6,552美元，跌1.4%，昨日期铜大跌超过2%。周四稍早期铜一度触及4月中旬以来最低位6,535美元。

注: 其他重要财经新闻浏览请点选[TOP-CMN]；近日《路透早报》请点选[NN/CN]。(完)

(整理 白云; 审校 王兴亚)

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