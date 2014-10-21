（更正）《路透早报》--10月21日

(因英文原文有误，汇市部分日圆走强的说法有误，应改为日圆下跌)

[今日看点]

经济数据：

--中国发布三季度国内生产总值(GDP)、9月工业、消费、投资和房地产业等数据

--瑞士9月贸易收支

--英国9月公共部门净借款(PSNB)与公共部门收支短差(PSNCR)

--美国9月成屋销售年率

重大经济事件及官员讲话：

--澳洲央行公布10月货币政策会议记录

--澳洲央行副总裁洛威在澳洲联邦银行第七届大洋洲固定收益年会上发表演说

--瑞士央行理事祖布鲁克在一会议上发言，主题为“长期低利率--会不会过犹不及？”

以下为10月20日下午5:00至10月21日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--德法寻求就投资及改革达成协议，以期提振欧洲经济

德国和法国寻求化解分歧，就如何提振欧洲低迷的经济达成协议，并于周一承诺在12月初提出加强投资和提高竞争力的联合议案。两国承诺以12月1日为限，但尚不清楚两国的财政部长和经济部长是否在如何削减法国的预算赤字、改革其就业市场或促使德国增加投资等问题上立场更为接近。

--市场波动不应阻止QE3的结束--达拉斯联储总裁

达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在接受CNBC采访时表示，最近的市场波动丝毫未改变他对前景的看法，最近的市场波动不应阻止美联储结束购债计划。他认为通胀并无下滑，也没有上涨压力。费希尔以前表示预计会在2015年春季开始升息，但周一拒绝重申这个观点，称升息决定应该基于经济数据。

--德国央行预计今年余下时间经济料表现稳定

德国央行发布月报称，今年第三季国内生产总值(GDP)增幅与前季相同或略高。今年第四季GDP涨幅将会同样温和。

--苹果第四季IPHONE销售超越市场预期，但IPAD销量下滑

美国苹果公司预计今年年末假日季的业绩将会十分强劲，之前一季该公司iPhone手机销售跳增16%，麦金塔电脑(Mac)出货量增幅也为多年来最强，帮助该公司的季度业绩超越华尔街预测。苹果股价在盘后交易中上涨1.3%至101.10美元左右。不过，iPad却连续第三个季度销量下滑，较前季减少逾7%至1,230万台，较上年同期下滑13%。

--IBM放弃2015年营业利润目标，股价重挫7%拖累美股

国际商业机器(IBM)公司公布9月业务大幅放缓，并放弃了2015年营业利润目标，疲弱的客户支出和软件业务下滑打压季度营收。IBM股价下跌逾7%至三年低点，市值减少逾130亿美元。IBM对道指和标普500指数的拖累最大。IBM在9月30日止第三季总营收降至224亿美元，上年同期为233.4亿美元。汤森路透I/B/E/S分析师原先预估其营收为233.7亿美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一上扬，因投资人对业绩期表现强劲寄予厚望，不过IBM业绩令人失望限制市场涨幅。道琼工业指数收涨19.26点，或0.12%，至16,399.67点；标准普尔500指数收高17.25点，或0.91%，至1,904.01点；Nasdaq指数上扬57.64点，或1.35%，至4,316.07点。小盘股也反弹，Russell 2000指数上扬1.2%。CBOE波动性指数暴跌15.5%，收在14日移动均线切入位之下。该指数此前在两周内飙升51%。

--欧洲股市收低，逆转上一交易日的涨势，因德国软件商思爱普发布盈警重创科技股。思爱普股价急跌5.8%。STOXX 600科技股指数重挫2.4%。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下跌0.6%，收报1,272.72点，回吐上周五录得的2.8%的涨幅。

英国富时100指数收跌0.68%，报6,267.07点；德国DAX指数劲挫1.5%，报8,717.76点；法国CAC指数下跌1.04%，报3,991.24点。

汇市:

--主要货币周一陷于狭窄区间内，当日没有新数据公布，且全球市场变动不大，只有日本公共退休基金可能加大本国股市投资权重的消息推高日股，帮助打压日圆。在过去一周大幅震荡后，投资者不愿在周三美国通胀数据和周四欧洲制造业数据公布前进行新的押注。

欧元兑美元上扬0.37%，报1.2809美元。

英镑兑美元在上周走低后反弹，上扬0.51%，报1.6176美元。英镑100日移动均线切入位现略低于200日移动均线，为一年多以来首见。这是典型的市场利空信号。

债市:

--美国公债价格上涨，因担心欧洲拖累美国经济，且对美联储可能要到2015年底才会加息的预期升温。投资人对埃博拉病毒扩散以及中东战事的不安情绪也带动了避险需求。指标10年期公债价格尾盘升5/32，收益率报2.178%，较上周五尾盘跌2个基点。10年期公债收益率稍早跌至2.160%。

--葡萄牙政府公债收益率(殖利率)跳升，因Espirito Santo家族旗下主要控股公司Rioforte正迈向清算之路，动摇了投资人对脆弱的欧元区二线国家经济的信心。葡萄牙10年期公债收益率跳升20个基点至3.51%，日高报3.56%。爱尔兰10年期公债收益率升10个基点，报1.87%，意大利10年期公债收益率升9个基点，报2.58%，西班牙10年期公债收益率升8个基点，报2.25%。德国10年期公债收益率则跌1个基点，报0.85%。

油市:

--布兰特原油期货跌穿86美元，因投资人担心供应过剩及需求不振。美国原油期货则在83美元下方徘徊。纽约市场盘初，布兰特原油期货一度下挫逾1美元，但随着全球股市上涨，该期货也从日低反弹。12月布兰特原油结算价收报85.40美元，跌0.76美元，日低为84.41美元。美国11月原油期货收报每桶82.71美元，跌0.04美元。

金属市场:

--金价上涨，结束两日连跌，因美元下滑及印度本周稍晚的排灯节带动了实货需求。稍早，金价升至1,248.44美元，逼近一个月高位。1914 GMT，现货金升0.6%，报每盎司1,245.55美元。美国COMEX-4月期金收高5.70美元，报每盎司1,244.70美元。

其他贵金属方面，现货铂金攀升0.9%，报每盎司1,264.70美元。现货钯金升1.2%，报每盎司760.05美元，现货银升0.7%，报每盎司17.35美元。

--期铜下滑，逼近上一交易日触及的六个月低点，因受到中国经济成长的不确定性打压，而期镍则挫至七个月最低水准。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收挫1.2%，报6,560美元。其他金属中，期镍收挫2.1%，报每吨15,370美元。三个月期铝收高0.05%或1美元，报1,973美元。期锌收低1.4%，报2,215美元。期铅收报2,016美元，跌0.6%。三个月期锡收报19,355美元，涨0.3%。(完)

(整理 张涛; 审校 张若琪)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。