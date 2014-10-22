《路透早报》--10月22日

[今日看点]

经济数据：

--日本9月贸易收支

--澳洲第三季消费者物价指数(CPI)

--美国9月CPI

--美国9月一周实质所得

--美国克利夫兰联储9月CPI

--加拿大8月零售销售

重大经济事件及官员讲话：

--英国央行公布货币政策委员会最新会议记录。

--加拿大央行公布指标利率决定与货币政策报告。

--加拿大央行总裁波洛兹及资深副总裁Carolyn Wilkins在下议院财政委员会作证。

--澳洲央行总裁史蒂文斯在澳洲支付与清算协会年度会议上讲话。

--西班牙央行总裁林德参与西班牙国际银行集团组织的会议。

--英国央行副总裁贝利出席下议院财政委员会。

--美联储举行公开会议，讨论有关要求证券化交易发起人控制风险的规则最终制定。

以下为10月21日下午5:00至10月22日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--独家：欧洲央行考虑购买公司债，最早12月做出决定--消息

几位知情人士对路透称，欧洲央行(ECB)正在考虑在二级市场买入公司债，或许最早在12月就对此作出决议，并在明年初开始实施。受该消息推动，欧洲股市大涨超过2%，较低评等的欧元区公债收益率下滑，欧元兑美元下跌逾0.005美元，信贷指数大幅收紧。然而欧洲央行的发言人被问及购买公司债时称：“管理委员会尚未做出这种决定。”

--中国经济放缓引发货币政策热议，央行料不降息以求稳妥

参与内部政策讨论的多位政府消息人士表示，尽管中国经济增长放慢至25年来低点，但央行可能坚持不降息的立场，改革方面的政治考量影响到货币政策的实施。他们表示，中国央行面临越来越大的降息压力以支撑经济增长，但央行担心这可能会加剧债务和房地产泡沫，并打击中国政府的改革信誉，这些担忧降低了央行迅速行动的可能性。

--香港社会：港府与学生对话结束，未有突破

数以千计的示威者于街道上全神贯注聆听学生领袖与香港政府间对话，学生领袖要求全面民主，而政府领导人则是试图结束长达数周的占中行动。然而一如各界广泛预期的是，对话没有重大突破。学生领袖尚未决定是否要进行第二轮对话。港府官员称，将向中央提交民情报告，告知香港情势及示威者诉求。

--美国成屋销售年率达一年高位且房价上涨，楼市复苏渐有起色

美国9月成屋销售年率升至一年高位，这是楼市复苏正逐步回归正轨的又一迹象。另一份报告显示，大西洋沿岸中部地区服务业活动在10月加速，也显示出美国经济活力。全美不动产协会(NAR)公布，9月成屋销售较前月增长2.4%，年率为517万户，为去年9月来最高，不过仍较去年9月下降1.7%；预估为510万户。8月成屋销售年率确定为505万户。

--雅虎第三季营收增长1%，在线广告业务依旧不振

雅虎公布第三季营收仅小幅增长，但超过了分析师的预期，因在线展示广告业务表现仍然艰困。雅虎股价在盘后交易中上涨1.1%，至40.61美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二跳升，标普500指数连涨第四天，受苹果等强劲的企业季报提振，且有报导称欧洲央行考虑购买公司债。道琼工业指数收涨215.14点，或1.31%，至16,614.81点；标准普尔500指数收高37.27点，或1.96%，至1,941.28点，收在14日和200日移动均线之上；Nasdaq指数上扬103.40点，或2.4%，至4,419.48点。

--欧洲股市劲扬逾2%，二线国家银行股领涨，因有消息人士告诉路透，欧洲央行正在考虑购买公司债以重振欧元区经济。Euro STOXX银行股指数劲升3.3%。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高2.1%，报1,299.26点。

英国富时100指数收高1.68%，报6,372.33点；德国DAX指数劲扬1.94%，报8,886.96点；法国CAC指数大涨2.25%，报4,081.24点。

汇市:

--欧元兑美元大跌，此前几位知情人士对路透称，欧洲央行正考虑在二级市场买入公司债，或许最早在12月就对此作出决议，并在明年初开始实施，以刺激停滞不前的欧元区经济。在消息发布后，欧元回吐稍早升幅，并在纽约汇市延续跌势。欧元兑美元徘徊在略高于日内低位1.2715美元的水平，下跌0.58%。欧元兑日圆跌0.65%，报135.98日圆。

美元兑日圆收复部分失地，尾盘微跌0.05%，报106.88日圆。

澳元一度受中国第三季GDP数据提振，但纽约尾盘澳元回吐升幅，报0.8779美元，当日变动不大，盘中一度高见0.8832美元。

债市:

--美国公债价格走低，因中国成长数据略强于预期，且有报导称，欧洲央行可能购买欧元区公司债，部分缓解了对全球经济成长的忧虑，并削弱了低风险公债的吸引力。苹果公布强劲业绩后美股劲扬，这也令美国公债承压。公开市场，指标美国10年期公债价格回落6/32，收益率报2.208%，较周一上扬2.3个基点。

--较低评等的欧元区公债收益率下滑，此前多位消息人士向路透表示，欧洲央行正考虑购买公司债。该报导也促使投资人撤出避险德债。1554GMT，德国10年期公债收益率升2个基点，报0.87%。

10年期葡萄牙公债收益率跌9个基点，报3.43%，稍早一度上涨10个基点。意大利10年期公债收益率跌6个基点，报2.52%。西班牙10年期公债收益率跌4个基点，报2.22%。希腊10年期公债收益率重挫23个基点，报7.83%。

油市:

--布兰特原油期货收高约1%，受助于数据显示中国需求强于预期，且在数周几乎不间断地下跌后出现一些技术性反弹。12月布兰特原油升0.82美元，结算价报86.22美元。美国11月原油期货升0.10美元或0.1%，收报每桶82.81美元。

金属市场:

--金价升至每盎司1,250美元以上的六周高位，受助于商品市场普涨，以及担心中国经济增长放缓。不过，分析师表示，黄金支持上市交易基金的黄金持仓量骤降，以及缺乏亚洲实货买盘，预示金价前景疲弱。1840 GMT，现货金上涨0.3%，报1,249.86美元。金价现在升穿了50日移动均线，为8月15日来首次。

纽约商品期货交易所(COMEX)-12月期金收涨7美元，报每盎司1,251.70美元。路透初步数据显示，成交量和30日均值一致。

现货银上涨0.6%，报每盎司17.48美元。现货铂金涨1.2%，报每盎司1,273.70美元，现货钯金升1.4%，报每盎司770.60美元。

--期镍价格触及七个月低位，期锌下滑至约四个月最低，受累于供应过剩，以及怀疑中国经济增幅略好于预期后，中国会否出台更多刺激计划。伦敦金属交易所(LME)期镍收报每吨15,300美元，下跌0.5%，之前触及七个月新低15,080美元，分析师表示，这破坏了技术图表，将可能引发进一步卖出。

三个月期锌收报每吨2,210美元，下跌0.2%，之前触及2,166美元的6月25日来最低。

期铜收盘时没有成交，买价最后报每吨6,668美元，上涨1.6%。

期铝收报1,991美元，上涨0.9%。期锡升0.5%，报19,450美元。(完)

(整理 张涛; 审校 张若琪)

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