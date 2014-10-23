《路透早报》--10月24日

[今日看点]

经济数据：

--中国9月70个大中城市房价

--韩国第三季GDP初值

--美国9月新屋销售年率

--德国11月GfK消费者信心指数

--英国第三季GDP初值

--意大利8月零售销售

--意大利9月薪资通胀

--意大利10月消费者信心指数

重大经济事件及官员讲话：

--欧洲央行执委普雷特参加国际银行业会议。会议主题为“银行业的机构性改革”

以下为10月23日下午5:00至10月24日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国就业市场保持强劲，制造业活动略为放缓

截至10月18日的一周，美国初请失业金人数增加1.7万人，但仍保持在略低于30万人的水平，且四周均值降至2000年5月来最低，表明就业市场并未因担忧全球经济放缓而受到影响。10月11日止当周续请失业金人数降至2000年12月以来最低，表明失业率可能进一步下降。

不过，中国和欧元区经济增长不断放慢，似乎在影响美国制造业活动，尽管仍在稳步增长。美国10月MARKIT制造业PMI初值跌至三个月低位56.2。新订单增长显着放缓，新出口销售骤降，不过就业增长仍相当强劲。

美国经济谘商会9月领先指标上升0.8%，预估为上升0.6%。

美国联邦住房金融局(FHFA)公布8月房价上扬0.5%。

受经济数据带动，美国公债价格下跌，而美元兑日圆接近两周高位。美股上扬。

--中国和欧元区企业活动升温但美国下滑，第四季前景不佳

本月欧元区企业表现远好于市场预期，同时中国制造业增速略微加快，不过美国制造业活动则创7月以来最慢增速，突显危机后的全球经济发展不平衡。

周四出炉的欧洲和中国PMI改善，将缓解对这两个重要经济体前景的担忧。然而欧元区企业降价幅度为近五年来最大，将让正在竭力避免区内通缩风险的欧洲央行(ECB)忧心不已。美国数据也显示物价涨幅温和，从而可能使美联储有理由慢慢完成退出超宽松货币政策的计划。

--纽约一家医院对一名呈埃博拉症状的医护人员进行测试

美国纽约市卫生当局表示，一家纽约市医院正对一名医护人员进行埃博拉(伊波拉)病毒测试，这位病人从西非回到美国，出现发烧和胃肠不适等症状。预计将在12小时后出初步测试结果。该消息导致美股缩减涨幅。

--英国央行副总裁布罗德班特称市场对中性利率的设想基本合理

布罗德班特表示，市场对稳定英国经济所需的利率水平设想看起来是合理的。他在一个经济会议上说，所谓的“中性”利率可能在一段时间内维持在低位，但最终将上升。在被问及当前中性利率是否为正值时，他称经通胀调整后可能为负，但拒绝透露具体数值。

--英国10月总工业订单差值为负6，为2013年7月以来最低

英国工业联盟(CBI)公布的月度工业趋势调查显示，10月总工业订单差值为负6，路透调查预估为负4。

--新西兰9月贸易逆差创最高纪录，年度贸易顺差下降

新西兰统计局公布，9月贸易逆差为13.5亿新西兰元，创最大月度贸易逆差纪录。截止9月30日的年度贸易顺差下降至6.5亿新西兰元。分析师此前预计，9月贸易逆差为7亿新西兰元，年度顺差为15.1亿新西兰元。

主要美国企业财报：

> 卡特彼勒获利优于预期并调高财测

> 3M第三季获利上升，但缩减全年获利预估区间

> 微软财年首季营收超预期，股价盘后大涨

> 亚马逊第四季营收预估令华尔街失望，股价挫跌

> 通用汽车第三季获利高于预期，因北美需求畅旺

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四上扬，因卡特彼勒和3M等企业的业绩强劲。但尾盘缩减涨幅，因有报导称，纽约市一家医院对一名从西非回国的医护人员进行埃博拉病毒测试。道琼工业指数收高216.58点，或1.32%，至16,677.90点；标准普尔500指数收高23.71点，或1.23%，至1,950.82点；Nasdaq指数上扬69.95点，或1.6%，至4,452.79点。卡特彼勒跳升5%，3M大涨4.4%。

--欧洲股市震荡，终场收高，受助于美国股市劲扬，但法国轮胎生产商米其林等企业业绩疲弱令升势受阻。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收盘前转跌为升，收涨0.65%，报1,317.28点。

英国富时100指数收高0.3%，报6,419.15点；德国DAX指数上扬1.2%，报9,047.31点；法国CAC指数升1.28%，报4,157.68点。

汇市:

--美元上涨，因美国经济数据亮丽，以及欧洲和中国制造业数据优于预期，促使投资者将资金重新投入较高风险资产。美元指数升0.10%，至85.83，受助于美债收益率和美股上升。美元兑日圆尾盘报108.16日圆，升0.94%。

欧元兑日圆录得类似的升幅，报136.82日圆。欧元兑美元尾盘基本持平在1.2650美元。

新西兰元兑美元大跌1.24%，报0.7828美元，因新西兰通胀数据较预期疲弱，可能为新西兰央行进一步推迟升息提供空间。

债市:

--美国公债收益率上扬至约两周最高，因海外公布的制造业数据改善，对年底全球经济放缓的担忧得到缓解，引发股市大涨及避险公债需求降低。指标10年期公债价格跌15/32，收益率升5.5个基点，报2.284%。

30年期公债价格大跌1-1/32，收益率报3.053%，较周三尾盘升5.0个基点。

--德债收益率小涨，欧元区10月综合PMI意外上升，降低对欧元区可能重陷衰退的担忧。德国10年期公债收益率升3个基点，至0.89%。意大利和西班牙10年期公债收益率分别持稳在2.52%和2.21%。希腊10年期公债收益率上升7个基点，报7.48%。

油市:

--布兰特原油跳升2.5%，为逾四个月来最大单日升幅。之前行业消息人士称，在夏季油价下跌后，沙特(沙乌地阿拉伯)9月供应量减少。布兰特12月原油收升2.12美元，或2.5%，报每桶86.83美元。美国近月原油合约收升1.57美元，或2%，报81.86美元，创9月16日来最大单日百分比升幅。但一些分析师对油价反弹仍持谨慎态度，认为在下月OPEC会议之前，任何反弹都可能是短暂的。

金属市场:

--金价下跌约1%。经济数据和公司业绩提振全球股市，美元指数持于四周高位附近，同时黄金的实货需求减弱。1808 GMT，现货金回落0.9%，报每盎司1,229.12美元。美国COMEX-12月期金收跌16.40美元，报每盎司1,229.10美元，根据汤森路透数据，成交量与30日均值一致。

现货银上扬0.6%，报每盎司17.17美元。现货铂金回落0.5%，报每盎司1,251.24美元。现货钯金攀升1%，报每盎司775.40美元。

--期铜攀升，此前数据显示欧元区企业活动优于预期，且中国制造业增长略有加快。不过其他基本金属因美元小涨而承压。期镍因库存不断增加而触及七个月新低。LME三个月期铜收高1.0%，报6,695美元。期镍收低0.4%，报15,145美元；期铝下滑1.2%，收报每吨1,988美元；期锌小跌0.1%，收报每吨2,257美元；期铅收低0.7%，报每吨2,030美元；期锡下滑0.4%，报每吨19,425美元。(完)

(整理 张涛; 审校 张若琪)

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