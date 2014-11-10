《路透早报》--11月11日

[今日看点]

经济数据：

--英国10月零售业联盟(BRC)零售销售数据

--澳洲国民银行(NAB)10月企业现况指数、第三季房屋价格指数

--日本10月消费者信心指数、服务业景气判断指数

--美国10月NFIB小企业信心指数

--韩国10月进出口价格、失业率

重大经济事件及官员讲话：

--亚太经合组织(APEC)第22次领导人非正式会议在北京举行

--瑞典央行公布10月货币政策会议记录、金融稳定委员会举行会议

--新西兰央行公布金融稳定报告

--2014年TATRA峰会投资者论坛

以下为11月10日下午5:00至11月11日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--波士顿联储总裁称央行应大力对抗低通胀

波士顿联储总裁罗森格伦周一表示，美联储应大力对抗低通胀，就像对抗物价上涨过快那样，否则就有可能会出现类似日本和欧洲的长期低增长。

他指出，全球债券收益率偏低，表明投资者对美联储及其他主要央行成功拉高物价“期望不高”。他再度呼吁美联储在升息上保持耐心，直到更确定通胀将升抵美联储的目标为止。

此外，罗森格伦表示，美元兑日圆和欧元等货币的涨势反映出美国经济的成长力道，并不意味着正在发生货币战。

--美国总统奥巴马敦促中国充当伙伴，共同维护世界秩序

美国总统奥巴马周一表示，一个成功的中国符合美国和全球的利益，但北京必须在维护全球秩序方面充当合作伙伴，而不是破坏秩序。奥巴马将与中国国家主席习近平在周二晚宴上会晤，并在周三举行双边会谈。

奥巴马抵达北京后，敦促中国拒绝为了商业利益而使用网络窃密手段，并为所有企业创造公平竞争的环境，不利用政策为某些公司谋取好处。

此外，奥巴马表示，中美就短期签证延期达成协议，该协议将有助于两国经贸往来。白宫发布声明称，短期多次入境旅游和商务签证的有效期将从一年延长至10年，学生签证的有效期将从一年延长到五年。

--欧洲央行执委莫尔许认为，购买公债理论上可行

欧洲央行执委莫尔许称如果经济形势恶化，理论上央行可将购债计划范围扩大至公债。莫尔许并称，欧元区和德国经济复苏失去动能情况危急，呼吁各国进行结构性改革。

--欧元区11月SENTIX投资者信心指数小幅回升，优于市场预期

研究机构Sentix周一公布调查显示，欧元区11月投资者信心在连跌三个月后小幅回升，因投资人预期全球经济在美国及日本支撑下，可望提振欧元区。

欧元区11月SENTIX投资者信心指数从前月的负13.7升至负11.9。路透调查访问的分析师预估为负13.5。欧元区经济预期分项指数11月回升至负2.0。德国经济分项指数从10月的5.4升至9.8，受助于全球经济增长动能。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市延续升势，道指和标普500指数再创纪录收盘高位，由运输股和医疗保健股领升。道琼运输指数跳升1.3%，也创纪录收盘高位，由铁路股和航空股领升。标普医疗保健股攀升1%。

道琼工业指数收升39.81点，或0.23%，至17,613.74点；标准普尔500指数上涨6.34点，或0.31%，至2,038.26点；Nasdaq指数上升19.08点，或0.41%，至4,651.616点。

--欧洲股市上涨，受原油服务行业、电信和食品企业并购活动提振。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收升0.7%，报1,354.75点，全数扳回上周录得的0.5%的跌幅。

英国富时100指数上升0.67%，报6,611.25点；德国DAX指数收高0.65%，报9,351.87点；法国CAC指数收升0.79%，报4,222.82点。

汇市:

--美元从日低反弹转升，因鉴于美元强劲的基本面因素仍完整，投资人趁美元回落买回。在美国上周五公布逊于预期的美国就业报告后，美元遭遇约一天半时间的抛售；但就业数据整体仍显示美国就业市场稳步复苏。

纽约尾盘，美元指数升0.2%，报87.811。美元兑日圆升0.3%，报114.88日圆，今年迄今美元兑日圆大涨逾9%。欧元兑美元跌0.2%，报1.2421美元。

债市:

--美国公债价格下滑，因市场认为上周五升势过度，而交易商也售出一些美国公债，为本周660亿美元新债供应作准备。

指标10年期公债尾盘跌13/32，收益率报2.36%，盘初触及约两周低点2.273%。30年期公债尾盘跌28/32，收益率报3.09%；三年期公债跌4/32，收益率报0.97%。

--西班牙公债收益率下滑，投资者对该国加泰罗尼亚地区的象征性独立公投不以为意，转而关注欧洲央行刺激措施前景。其他欧元区公债的人气也大致正面，押注本周欧元区数据将支持欧洲央行把资产购买范围扩大至政府公债。

西班牙10年期公债收益率下滑4个基点，报2.13%，德国10年期公债收益率大致持平在0.83%。希腊、葡萄牙、意大利和爱尔兰10年期公债收益率跌幅介乎3-5个基点。

油市:

--美国原油下跌逾1美元，收在每桶78美元以下，布兰特原油也下跌，两份原油合约扭转早盘升势；因美元上涨，盖过对利比亚和乌克兰冲突的担忧。

美国近月原油期货盘中低见77.20美元，收报每桶77.40美元，下跌1.25美元。该合约在稍早触及79.85美元高位。布兰特原油也扭转早盘涨势，收低超过1美元，报每桶82.34美元。

金属市场:

--金价急跌逾2%，前一日的涨幅回吐殆尽，交易商称主因美元走强。但美国期货市场买兴重燃的迹象可能支撑金价。而油价重挫和美国股市上扬，也削弱黄金的避险吸引力。

1935 GMT，现货金重挫2.2%，报每盎司1,152.77美元。COMEX-12月期金收跌10美元，报每盎司1,159.80美元。

--期铝价格走低，因数据显示，中国未锻造铝和铝材出口强劲。LME三个月期铝收跌1.05%，报每吨2,033.50美元，成交量为位列LME各类金属之首，约为16,500口。

LME期铜最后买入价回落0.82%，报每吨6,660美元。三个月期镍收跌1.13%，报每吨15,250美元，因库存进一步增加。(完)

(整理 龚芳; 审校 杜明霞)

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