《路透早报》--11月12日

[今日看点]

经济数据：

--澳洲第三季薪资价格指数

--德国10月趸售(批发)物价指数

--英国10月请领失业金人数

--欧元区9月工业生产

--美国9月趸售库存及销售

--新西兰10月制造业采购经理人指数(PMI)

重大经济事件及官员讲话：

--美国财政部长雅各布·卢就全球经济状况在全球事务协会发表谈话

--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在瑞银欧洲会议前就经济展望发表演说

--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔就“澄清货币政策的目标”发表谈话

--日本央行审议委员佐藤健裕在日本协会发表演说、审议委员宫尾龙藏对企业界领袖发表谈话

--加拿大财长奥利佛将发布政府经济及财政最新报告、央行副总裁Lawrence Schembri在大萨默赛德商会发表演说

--欧洲央行管委会成员兼德国央行总裁魏德曼将出席一场活动

以下为11月11日下午5:00至11月12日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--日相安倍拟推迟上调消费税，12月举行选举--产经新闻

日本产经新闻周三报导，首相安倍晋三拟推迟上调消费税计划，12月举行选举。产经新闻援引未具名政府和联合政党官员的话报导，因第三季国内生产总值(GDP)可能表现疲弱，安倍将把上调消费税时间推迟一年半至2017年4月。

日相安倍晋三周二时表示，大选时间尚未确定。目前外界愈发猜测他可能会推迟明年计划进行的消费税上调，并宣布提前选举。“有些媒体报导是基于猜测，我不会对此置评，但我从未提到过解散众议院。”

--费城联储总裁普洛瑟淡化通胀偏低和美元走强问题--CNBC

美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟周二表示，美国通胀率离美联储的2%目标并不是太远，而最近美元升值的影响应该有限。普洛瑟接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时表示，“美国联邦公开市场委员会(FOMC)的多数委员，包括我自己在内，都预期通胀会逐渐回升。”他并指出，“美元走强可能会造成一些影响，但我认为影响将相对较小。”

此外，普洛瑟表示，接近于零的美国利率太低，应会令美联储感到紧张。即便是通胀率低于美联储希望的2%，也没有理由把利率保持在当前的危机时期水平上，尤其是美国的失业率现在这么低。

--阿里巴巴迎来上市后首个“双11”，销售额逾90亿美元创纪录

电商巨头阿里巴巴周二公布“光棍节”当天销售额超过90亿美元，显示出中国消费者的购买力，以及这一天对零售业的重要程度。海内外买家当天在线抢购大幅打折商品，零点刚过时，阿里巴巴在杭州总部的大屏幕实时数据超过了去年的纪录，达到571亿元人民币(93亿美元)。阿里巴巴去年“双11”销售额为350亿元人民币。

该公司创始人及董事会执行主席马云周二稍早称，阿里巴巴的金融服务分支支付宝也“一定会上市”，上市地点很可能在中国。

--美国10月NFIB小企业信心指数上升0.8点，至96.1

美国10月小型企业信心指数上升，更多企业主表示计划向自己的公司投资，并且越发难以找到雇员填补空位。全美独立企业联盟(NFIB)周二表示，10月小型企业信心指数上升0.8点至96.1点。

26%的企业所有者表示计划进行资本支出，这是自2008年初以来的次高值，显示企业支出前景乐观。24%的所有者报告称有空位无法填补，较9月增加3个百分点。不过有更多企业主表示获利在下降。

[市场摘要]:

股市:

--道琼工业指数和标普500指数周二连续第五日创纪录收盘高位，但成交淡静，勉强延续近期市场涨势；非必需消费品类股上涨。

道琼工业指数收升1.16点，或0.01%，至纪录收盘高点17,614.9点；标准普尔500指数上涨1.42点，或0.07%，至2,039.68点，亦为纪录收盘高点；Nasdaq指数上升8.94点，或0.19%，至4,660.56点。

--欧洲指标股指缩减盘中涨幅，因意大利股市回吐稍早涨幅，和美国股市开盘走低，但电信股上扬仍然支撑该指数收涨。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.3%，报1,358.78点，盘中一度上扬0.5%。

英国富时100指数上升0.24%，报6,627.40点；德国DAX指数收高0.18%，报9,369.03点；法国CAC指数收涨0.5%，报4,244.10点。

汇市:

--美元兑日圆攀升至2007年来最高水准，此前日本股市大涨，因投资人寄望日本首相安倍晋三有可能推迟上调消费税。美元触及2007年10月来最高达116.09日圆，纽约尾盘报115.29日圆，升0.6%。今年迄今，美元兑日圆大涨近10%。

瑞郎兑欧元触及26个月高位，引发市场传闻瑞士央行可能会买入欧元，以遵守2011年做出的保持欧元兑瑞郎在1.20瑞郎之上的承诺。欧元兑瑞郎尾盘变动不大，报1.2030瑞郎。

欧元兑美元升0.6%，报1.2493美元，盘中逼近上周触及的两年低点1.2358美元。

债市:

--美国债市因退伍军人节而休市。

--意大利和西班牙政府公债收益率下滑，因欧洲央行执委会成员莫尔许周一承认，理论上可以直接购买政府公债，软化了对欧洲央行购买公债前景的基调。

意大利和西班牙10年期公债收益率均下跌3个基点，分别报2.32%和2.10%。德国10年期公债收益率持稳，报0.82%。

油市:

--布兰特原油期货收低，盘中下探四年低点，逼近测试重要心理关口80美元支撑位，因交易商继续为6月开始的跌势寻找底部。美国原油期货则上涨，尽管市场预计上周美国原油库存增加。

布兰特原油收低0.67美元或0.8%，报81.67美元，盘中跌至2010年9月来最低的80.46美元。美国原油期货收高0.54美元或0.7%，报每桶77.94美元，日低见76.42美元。

金属市场:

--金价大涨约2%，因美元下滑，以及昨日重挫2%后引发亚洲投资人的实货买兴；不过金价仍承压，因美股屡创新高。

1941 GMT，现货金升1.7%，报每盎司1,169.95美元。COMEX-12月期金收高3.20美元，报每盎司1,163美元。

--期锌周二上扬，受助于秘鲁Peruvian矿场工人罢工，及担忧预期可能出现的供应紧缺和美元小跌。LME三个月期锌收涨1.1%，报每吨2,269美元。锌价今年迄今累积上扬约10%，因预期将会出现供应短缺。

LME三个月期铜收涨0.5%，报每吨6,692美元。年内迄今，铜价已累积下跌10%。(完)

(整理 龚芳; 审校 杜明霞)

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