《路透早报》--11月13日

2014年11月12日中国国家总理李克强与美国总统奥巴马在会面。 REUTERS/Petar Kujundzic

[今日看点]

经济数据：

--中国10月固定资产投资、社会消费品零售总额、工业增加值、房地产投资和销售情况月度报告

--英国10月RICS房价差值

--日本10月企业物价指数、9月核心机械订单和9月工业生产修正值

--德国10月消费者物价指数(CPI)终值

--瑞士10月生产者/进口物价

--意大利10月CPI终值

--加拿大9月新屋价格

--美国一周初请失业金人数、9月JOLTS职位空缺数、10月联邦预算

重大经济事件及官员讲话：

--韩国央行利率决定

--澳洲央行助理总裁肯特在Australian Business Economists举办的活动上发言

--瑞士央行副总裁丹亭将以“瑞士的宏观审慎政策”为题发表演说

--欧洲央行执委劳滕施莱格将就单一监管机制发表谈话

--美联储主席叶伦在欧洲央行、美联储理事会及纽约联储会议：国际总经及金融全球研讨会致欢迎辞

--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在Bakken就石油荣景发表谈话，且于史丹佛大学主办的研讨会上就货币政策最新状况发表演说

--第17届研究年会“关于非常规货币政策的前瞻指引及沟通”，荷兰央行总裁克诺特、芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯，及英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯将与会

--费城联邦储备银行总裁普洛瑟参加格里斯沃尔德经济政策研究中心举办的“联储和货币政策：传统工具和新工具”会议的小组讨论，主题为“复苏后的货币政策：什么是新常态？”

--加拿大央行发布包含与经济和央行相关文章的半年刊

--加拿大央行高级副总裁Carolyn Wilkins在威尔弗里德·劳里埃大学商学院发表演说

以下为11月12日下午5:00至11月13日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--明尼亚波利斯联储总裁薛拉柯塔担忧通胀预期下滑

明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔表明，很担心通胀一直以来处于偏低的水平，且通胀预期“大幅回落”。他表示，从历史水平来看，利率仍保持在低位，将导致资产价格的波动性加大。他并重申因通胀前景低迷，2015年不适宜升息。

--英国央行通胀报告预测通胀率将降至1%下方，利率升速或减缓

英国央行周三公布的通胀报告称，英国通胀率可能会在未来六个月降至1%下方；这激发投资者加大对央行明年晚些时候以前不会加息的预期。随着报告的公布，加之央行总裁卡尼指出欧元区形势”令人担忧“，英镑走弱，英国公债价格上扬。

英国央行表示，自8月发表上次经济预估以来，市场将首次加息时间的预期从2015年第一季推后至明年10月。央行预测，如果利率按市场的预期上调，则通胀率两年后仍可能略低于2%目标。

--OPEC预估2015全球对其原油需求下滑，沙特供应仍位于高档

石油输出国组织(OPEC)周三表示，明年全球对OPEC原油供应的需求，将远低于目前的供应水平，因美国页岩油兴起；OPEC最大产油国沙特(沙乌地)阿拉伯对于是否减产以缓解市场供应过剩，仍保持缄默。

沙特阿拉伯石油部长欧那密周三打破数个月的沉默，重申沙特追求全球市场稳定的目标，但对于油价大跌的因应举措，并未提供任何看法。

--中国总理希望中美尽早谈成高水平、双向平衡的双边投资协定

中国国务院总理李克强周三称，希望中美双方尽早谈成一个高水平、双向平衡的双边投资协定，进一步培育双边贸易新的增长点，拓展基础设施建设合作新空间，希望美方在放宽对华高技术产品出口限制上尽早采取实质性措施。

中国政府网援引李克强会见美国总统奥巴马时的话称，中美经贸合作是双边关系的压舱石和推进器，对发展中美关系产生正向乘数效应。奥巴马也表示，美方愿同中方加快双边投资协定谈判，扩大投资规模，推进贸易自由化，加强能源创新等领域合作，促进两国经济增长和就业，推动世界经济复苏。

--美国9月趸售库存较上月0.3%，预估为上升0.2

商务部周三公布，美国9月趸售库存较前月增长0.3%，预估为上升0.2%；8月修正后为增长0.6%，前值为增长0.7%。9月库存/销售比为1.19个月，与8月持平。

[市场摘要]:

股市:

--美股道指和标普500指数周三小跌，结束之前连续五日刷新收盘高位的势头，因能源股和公用事业股下跌，不过Nasdaq指数攀升。

道琼工业指数收跌2.70点，或0.02%，至17,612.20点；标准普尔500指数下滑1.43点，或0.07%，至2,038.25点；Nasdaq指数上升14.58点，或0.31%，至4,675.135点。

--欧洲股市继连涨两日后下跌，因一些公用事业企业季报令人失望，带动公用事业股下跌，且五大银行因汇率操纵案被全球监管机构罚款，导致金融股下滑。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌1.1%，报1,343.41点。

英国富时100指数收跌0.25%，报6,611.04点；德国DAX指数收低1.69%，报9,210.96点；法国CAC指数收跌1.51%，报4,179.88点。

汇市:

--英镑兑美元跌至14个月低点，因在英国央行预估低通胀后，投资人推迟升息预期至明年年底。英镑尾盘报1.5782美元，跌0.85%。美元指数升0.4%。

日圆兑美元从七年低点反弹，此前一日本政府官员的讲话，令对日相安倍晋三将在12月提前大选的传闻降温。美元兑日圆跌0.1%，报115.70日圆，周二高见116.11日圆。

债市:

--美国公债价格多数基本持平，抹去早盘的涨幅，之前债市吸收了240亿美元的10年期新债供应。指标10年期公债尾盘回落2/32，收益率报2.37%，周一尾盘报2.36%。30年期公债跌4/32，收益率报3.1%，高于周一尾盘的3.09%。债市周二因假期休市。

--德债收益率进一步回落，之前该国成功发售两年期零票息公债，零回报被欧洲央行将进一步放宽政策的前景所抵消。

德国标售41.54亿欧元的两年期零票息新债，投标倍数为1.5，略低于上月标售同期公债时的1.7倍。标售结束后，德国10年期公债收益率回落3个基点，至0.80%。

油市:

--指标布兰特原油期货跌至80美元之下，延续今年稍早开始的大跌之势，因沙特油长称该国不会加入价格战。而对美国原油库存增加的担忧也重压油市。

布兰特近月原油合约在盘后交易中持于80美元之下，该合约收跌1.29美元，报每桶80.38美元。近月美国原油期货盘后在77美元之下交投，该合约收跌0.76美元，报每桶77.18美元，日低为76.63美元。

金属市场:

--金价下跌，因油价下挫且美元上涨，令金价从稍早高位回落，且金市整体人气仍然利空，因黄金支持上市交易基金的黄金持仓量减少没有放缓迹象。

1924 GMT，现货金下跌0.5%，报每盎司1,158.40美元。纽约商品期货交易所(COMEX)12月黄金期货收低3.90美元，报每盎司1,159.10美元。

--期铜价格持稳，陷于窄幅交投区间内，因需求乏善可陈，且预期明年供应增加限制升幅。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收报6,680美元，略低于周二收盘价6,692美元。(完)

(整理 龚芳; 审校 杜明霞)

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