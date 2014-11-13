《路透早报》--11月14日

[今日看点]

经济数据：

--香港第三季本地生产总值(GDP)

--法国/德国/意大利/欧元区第三季国内生产总值(GDP)初值

--法国第三季非农就业岗位

--欧元区10月消费者物价调和指数(HICP)终值

--美国9月企业库存、10月进出口价格及零售销售、路透/密西根大学11月消费者信心指数

--加拿大9月制造业销售

重大经济事件及官员讲话：

--在欧洲央行、美联储理事会及纽约联储举办的国际总经及金融全球研讨会上，欧洲央行执委科尔将就“全球经济下的货币政策溢出效应及合作”发表谈话。美联储副主席费舍尔将担任主持人，联储理事鲍威尔将与会。

--圣路易斯联储总裁布拉德将在金融论坛中就美国经济与货币政策发表讲话。

--欧洲央行执委会成员劳滕施莱格将在“宏观审慎政策：执行及与其他政策的互动”会议上发表谈话。

以下为11月13日下午5:00至11月14日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--明尼亚波利斯联储总裁称通胀若攀升，联储可能在明年升息

明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉表示，如果通胀前景上升，可能支持在2015年升息；但通胀前景若保持不变，将不合适在2015年升息。他说，只有当失业率回落引发过高的通胀压力时，才会促使联储升息。而通胀在2018年前不会达到2%的目标。他并称，上月反对联储结束购债是因担心传递出错误的意图信号。

费城联储总裁普洛瑟表示，通胀将上下波动，美联储必须看透近期数据的短期疲势。

此外，达拉斯联储总裁费希尔将于3月19日退休，达拉斯联储已开始寻找接替人选。

--美国雇员辞职率上升，为就业市场带来好消息

美国9月雇员辞职率为逾六年来最高，为经济带来好消息。9月美国雇员辞职率为2%，约当280万名美国雇员，他们是自愿离职的。而9月聘雇率则上升至3.6%；聘雇率是美联储主席叶伦关注的另一项数据。

此外，上周初请失业金人数上升，但仍接近14年低位，且两个读数也暗示美国就业市场正迈向全面稳健的状况。截至11月8日该周，初请失业金人数增加1.2万人，至29万人。初请失业金人数升幅大于分析师预期，不过，初请失业金人数已经连续第九周在30万人以下，显示自2007-09年经济衰退开始企业大量裁员周期已经结束。

--欧洲央行月报重申必要时将扩大刺激政策

欧洲央行周四在月报中重申已经做好准备，若欧元区通胀率在较低水准停留时间过久，将扩大刺激政策。周四公布的专业预测人士调查下调了经济成长预估数字。欧洲央行月报的措辞基本和近期总裁德拉吉公布的主要政策声明一致。

欧元区通胀率维持在德拉吉所称的1%以下“危险区域”，已有一年之久。欧洲央行称将“密切关注”通胀前景。

--欧洲央行管委诺亚称，必要时购买政府公债“没有问题”

欧洲央行管委诺亚表示，他认为如果利率上升，或者如果欧洲经济遭受到新的冲击、影响通胀预期，那么购买公债没有问题。诺亚补充称，他不认为通缩是“确定的风险”，但认为低通胀可能持续较长时间。他表示，欧洲央行还可能在必要时购买公司债。

另据路透调查，欧洲央行实施量化宽松公债购买计划的机率为50%，9月24日调查预估为40%。

--阿里巴巴计划首次发债，融资规模或达80亿美元

中国电子商务巨头阿里巴巴下周将试探亚洲、欧洲和美国的投资者，考虑首发债券。两个月前该公司甫完成创纪录规模的IPO。

阿里巴巴周一将在波士顿和香港为发债进行路演，这有可能是年内最受追捧的发债活动之一。阿里巴巴聘雇摩根士丹利、花旗、德意志银行和摩根大通协调此次活动。活动周二将在纽约和新加坡、周三在伦敦继续进行。

[市场摘要]:

股市:

--美股道指周四收位创纪录最高，受沃尔玛股价上升提振，但标普500指数几无变动，因能源股和油价一起下挫。

道琼工业指数收高40.59点，或0.23%，至17,652.79点；标准普尔500指数上涨1.08点，或0.05%，至2,039.33点；Nasdaq指数上升5.006点，或0.11%，至4,680.141点。

--欧洲股市小升，在上日被抛售后稍作喘息，但能源股和布兰特原油一起下跌。FTSEurofirst 300指数收升0.2%，报1,346.56点。

英国富时100指数收高0.37%，报6,635.45点；德国DAX指数收升0.41%，报9,248.51点；法国CAC指数收涨0.19%，报4,187.95点。

汇市:

--美元兑日圆逼近七年高点，因市场对日本首相安倍晋三将决定12月举行提前选举的臆测升温。美元兑日圆升0.2%，报115.71日圆。美元指数下滑0.1%，此前纽约联储总裁杜德利表示，如果美国在时机不成熟的情况下收紧货币政策，可能殃及经济复苏。欧元兑美元升0.3%，报1.2476美元。

英镑兑美元跌至14个月低点，因英国公布的楼市数据转弱，令昨日英国央行下调经济预估带来的英镑卖压进一步加重。英镑兑美元尾盘跌0.4%，报1.5709美元。

债市:

--美国公债价格小涨，在本周660亿美元新债标售结束后，一些买家回场，但在周五美国公布零售销售数据前投资人较犹豫，限制了升幅。财政部标售160亿美元30年期公债需求疲弱，认购倍数仅为2.29，为5月来最低。

指标10年期公债尾盘升4/32，收益率报2.35%，周三尾盘报2.37%。30年期公债尾盘升4/32，收益率报3.07%，周三尾盘报3.08%。

--最高评等欧元区公债收益率下滑，因在欧洲央行调查的专家下调通胀预估后，对欧洲央行将进一步放宽政策的押注增强。

德国10年期公债收益率跌1.5个基点，报0.80%，稍早升至0.83%，仍略高于上月触及的纪录低点0.716%。

油市:

--油价重挫逾3%至四年低位，指标布兰特原油期货跌至80美元关口之下，因美国原油期货交割地库欣的原油库存急增，令本已担心原油供应过剩的交易商更加不安。

布兰特原油期货收跌2.46美元，或3.1%，报每桶77.92美元，盘中触及2010年9月低位77.83美元。美国原油期货收挫2.97美元，或3.9%，报每桶74.21美元。在盘后交易中，触及2010年9月低位74.07美元。

金属市场:

--金价走低，因油价再度重挫，及美国就业数据不断改善，削弱了黄金作为对冲工具的吸引力；另外，黄金上市交易基金的黄金持仓量减少，暗示金价后市可能进一步走低。

1938 GMT，现货金下跌0.1%，报每盎司1,159.59美元。美国COMEX-12月期金收涨2.40美元，报每盎司1,161.50美元。

--伦敦期铜下滑，此前主要金属消费国--中国公布的经济数据疲弱，且美国公布的就业数据逊于预期，引发对全球基本金属需求的担忧。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低0.4%，报每吨6,655美元。三个月期镍扭转稍早升势，大跌4%，报15,400美元。但对明年年初最终会出现供应短缺的预期限制跌幅。(完)

(整理 龚芳; 审校 杜明霞)

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