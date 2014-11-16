《路透早报》--11月17日

[今日看点]

经济数据：

--日本第三季国内生产总值(GDP)

--香港8-10月失业率

--台湾央行公布台湾至10月底人民币业务相关数据

--意大利9月贸易收支

--欧元区9月贸易收支

--美国纽约联邦储备银行11月制造业指数

--美国10月工业生产与制造业产出

重大经济事件及官员讲话：

--欧洲央行总裁德拉吉参与欧洲议会经济暨货币事务委员会季度听证会。

--芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在“年度农业会议：农业收入对中西部的影响”上致欢迎和开幕辞

--欧洲央行执委会成员莫尔许将在证券化及对实质经济放款的风险管理会议上致开幕辞

--欧洲央行执委普雷特于瑞士信贷主办的欧洲总经会议上发表主旨演说

--英国央行总裁卡尼在新加坡金融管理局年度论坛中发表演说

--第17届欧元财经周

--2014悉尼-中国商务论坛。香港财政司司长曾俊华将与会

[重大数据或新闻]

G20承诺促增长和应对气候变化，俄罗斯因乌克兰问题被孤立

--20国集团(G20)领导人周日达成一致，将提振乏力的全球经济增长，应对气候变化和打击逃税，但西方国家与俄罗斯之间的关系跌至乌克兰危机发生以来的新低点。俄罗斯总统普京提早离开G20峰会，因美国总统奥巴马指责俄罗斯入侵乌克兰，英国则警告欧洲有可能出现“冰封冲突”。虽然安全和气候变化问题比促进经济增长吸引到更多注意，但领导人也签署了一些协议，力图在五年内将全球增长率额外提高2.1个百分点。

美国数据显示消费者支出强劲，预示着今年购物季将有不俗表现

--美国零售商报告10月销售强劲，增幅为0.3%好于预期，表明美国人消费热情高涨，可能支持经济继续强劲增长。另一项数据显示，消费者信心本月攀升至逾七年高位，进一步表明支出前景良好，预示着今年的假日购物季将会有不俗的表现。另外美国10月进口物价回落1.3%，因油价下跌和美元走强使美国人购买进口商品的成本降低。数据提振美国股市表现，推动美元指数一度触及四年高位，而且通胀形势低迷扶助美国长期公债价格连升第三日。

详细数据：

表格：美国10月零售销售较前月增加0.3%，优于预估

美国数据：汤森路透/密西根11月消费者信心指数初值升至逾七年高位

表格：美国10月出口物价较前月下降1.0%，降幅创2014年4月来最大

表格: 美国9月企业库存较前月增长0.3%，预估为增长0.2%

欧元区经济第三季增速快于预期，但整体仍疲弱

--欧元区经济第三季增长强于预期，其中法国经济增幅高于市场预期，德国侥幸避开衰退，但欧元区经济整体仍疲弱，有可能需要进一步的刺激。欧盟统计局称，欧元区经济7-9月较前季扩张了0.2%，上季度增幅为0.1%。有分析师称，经济增长依然乏力，年底前有可能再次放缓。多数分析师仍预计，欧洲央行将出台更多刺激措施，包括购买政府债券的量化宽松计划。

美国圣路易斯联储总裁称通胀预期未能给低利率提供依据

--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德坚持其对于明年第一季升息的预测，认为通胀反弹、就业数据强劲和油价偏低推动美国经济走强。他表示，通胀预期自10月中旬以来已经反弹，因投资者看到了美国经济数据强劲的事实。布拉德指出，他预期今年下半年通胀将朝联储2%的目标迈进，而明年则可望超过2%的目标。

此外美联储理事鲍威尔称，宽松政策令杠杆融资等美国市场的“部分领域”的冒险行为增加，并可能导致全球银团贷款的冒险行为增加。他说，称联储在制定货币政策时考虑到了全球经济和金融的相互关联性，将继续密切关注国内外投资者的行为。

标准普尔确认西班牙债信评级与展望

--标准普尔确认西班牙评等为“BBB/A-2”，展望为稳定，称确认该国评等是因认为在明年地区和全国选举前西班牙经济复苏风险均衡。标普还预计西班牙今年经济成长1.3%，2015-2017年成长均值增强至略低于2%。

另外惠誉将比利时评等展望下调至负面，确认“AA”评等；穆迪将塞浦路斯公债评等上调至“B3”，展望为稳定。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市连升第四周，但周五收盘几无变动，因医疗保健股下跌，被能源股和科技股上涨所抵销。苹果收高1.2%，报114.18美元，刷新历史高位，并提振Nasdaq指数跑赢其它股指。道琼工业指数收跌18.05点，或0.1%，至17,634.74点；标准普尔500指数上涨0.49点，或0.02%，至2,039.82点；Nasdaq指数上升8.398点，或0.18%，至4,688.539点。本周，道指和标普500指数均上升0.4%，NASDAQ指数上涨1.2%。

--欧洲股市下滑，回吐了昨日多数升幅，对中国经济成长步幅的担忧拖累金属价格一度走软，打压矿业股的表现。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.2%，报1,344.26点。英国富时100指数收高0.29%，报6,654.37点；德国DAX指数收升0.05%，报9,252.94点；法国CAC指数收涨0.35%，报4,202.46点。

汇市:

--美元回吐稍早强劲升幅，由升转跌，因之前欧元出现空头回补且美国公债收益率下滑，扶助欧元反弹。欧元兑美元录得四周内首周上涨，周五盘中一度触及1.2399美元低点，之后展开反弹，尾盘报1.2523美元，升0.40%。在美国公布的零售销售数据巩固了美国经济不断增强的观点后，美元指数触及四年高位88.267，尾盘跌0.20%，报87.497。但美元指数连升第四周，一些策略师和交易商表示，走势形态暗示可能进一步上涨。

瑞郎兑欧元触及26个月高位1.2011瑞郎，逼近瑞士央行三年前设定的1.20瑞郎上限。

债市:

--美国长期公债价格连升第三日，因机构买家对美国通胀温和放心，认为美联储会维持较低利率更长时间，遂追捧公债。10年期公债和30年期公债连升第四周，反映出美国经济稳步复苏。尾盘指标10年期公债价格升6/32，收益率报2.32%，周四尾盘报2.34%。五年期公债升2/32，收益率报1.60%，盘中一度升至一周高位1.667%。30年期公债价格尾盘升18/32，收益率报3.04%，周四尾盘报3.08%。

--欧元区公债收益率下滑，此前数据显示欧元区第三季经济温和成长，但各国表现不一，令对欧洲央行将进一步放宽政策的预期未变。德国10年期公债收益率跌1个基点，报0.79%，略高于上月触及的0.716%纪录低点，法国10年期公债收益率跌2个基点，报1.15%。意大利10年期公债收益率跌1个基点，报2.35%。西班牙10年期公债收益率持稳，周五收盘后，标普将发布评等检讨结果。

油市:

--布兰特原油跳升约2美元，录得三周来最大单日升幅，因上日跌穿每桶80美元至四年低位后，市场浮现支撑，但分析师对油价将持续反弹表示怀疑，指仍担心供应过剩。

布兰特1月原油收报每桶79.41美元，周四报77.49美元，今日录得2.5%的升幅是10月23日以来最大，周五盘中下跌至76.76美元的四年低位，日高为79.75美元。本周1月布兰特原油大跌5%，连跌第八周，根据路透数据，为1988年来最长的周度连跌。

美国近月原油收升1.61美元，报每桶75.82美元，之前触及四年低位73.25美元，日高在76.30美元。

金属市场:

--金价急升2.5%，迫近每盎司1,200美元，受助于回补空头、基金买盘和美元突然走低，抵消优于预期的美国数据削弱黄金避险需求所产生的拖累。1942GMT，现货金上升2.5%，报每盎司1,190.60美元，从报告公布前触及的1,146.64美元低位强劲反弹。美国COMEX-12月期金收涨24.10美元，报每盎司1,185.60美元。本周黄金上升逾1%，连涨第二周。

现货银劲升4.4%，报每盎司16.28美元。现货钯金小跌0.2%，报每盎司764.72美元。现货铂金攀升1.5%，报每盎司1,209.49美元，稍早触及1,171.10美元的五年低位。

--期铜价格上涨，因美国和欧洲经济数据好于预期，缓和对全球经济增长放缓的担忧，促使一些看空的投机者回补空头。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高0.8%，报每吨6,705美元，从6,601美元日内低位反弹。本周期铜下跌0.2%，为一个月来首周下跌。(完)

(整理 利棣儿/徐文焰; 审校 李军/戴素萍)

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