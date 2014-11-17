《路透早报》--11月18日

[今日看点]

经济数据：

--中国10月70个大中城市住宅销售价格月度报告

--中国实际使用外资(FDI)数据

--英国10月消费者物价指数(CPI)和生产者物价指数(PPI)

--德国11月ZEW经济景气判断指数

--美国10月PPI

--全美住宅建筑商协会(NAHB)11月房屋市场指数

--美国9月资本流动数据

重大经济事件及官员讲话：

--澳洲央行公布11月政策会议的会议记录

--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔发表讲话

--德国央行副总裁Claudio Buch就“欧洲处在十字路口：衰退是否无法避免？”发言

--加拿大央行副总裁Agathe Cote发表讲话

--日本央行开始为期两日的货币政策会议

[重大数据或新闻]

欧央行总裁称刺激政策正深入人心，必要时仍将进一步行动

--欧洲央行总裁德拉吉表示，央行的经济刺激政策日益深入人心，但如果情况表明现行举措仍不足以加速欧元区的经济复苏，央行准备采取进一步行动。德拉吉称，欧元区经济成长动能在夏季有所减弱，但央行政策以及欧元区成员国的改革仍将帮助该地区在明后两年迎来温和复苏。不过他重申，若通胀率过低的情形持续太长时间，欧洲央行准备好采取进一步措施。新举措可能包括购买主权债券。此番讲话帮助推升欧洲股市并压低欧元区较低评级公债收益率，同时令欧元兑美元脱离盘中稍早触及的高位。

美国制造业扩张，但成长动能可能正逐步减弱

--美国10月制造业产出较前月增长0.2%，但汽车业产出连续第三个月下降，暗示制造业活动的增长势头可能正在逐步放缓。矿业和公用事业产出下降拖累制造业产出的增长步伐，并导致总体工业生产下降0.1%。不过制造业表现仍然稳健，周一公布的纽约州11月制造业指数从10月的6.17大幅反弹至10.16，显示制造业扩张。数据对市场并未带来明显影响。

详细数据：

表格：美国10月工业生产较前月下降0.1%，预估为增长0.2%

美国数据：纽约联储11月制造业指数上升，扭转前月的疲势

经济学家下调美国第四季成长预估，但上调全年预估

--费城联储季度调查显示，经济学家下调今年第四季美国经济增长预估，但因就业市场前景改善而小幅上调全年增长预估。42位受访经济学家预计，美国今年第四季经济增长年率为2.7%。在上一季调查中，分析师预计今年第四季经济成长3.1%。经济学家预计，明年第一季经济增长2.8%，8月时的调查预期为增长3.1%，不过，经济学家预计今年全年经济增长2.2%，高于之前预期的成长2.1%。

艾尔建接受阿特维斯660亿美元的收购出价，Valeant宣布放弃收购

--制药商艾尔建(Allergan)接受阿特维斯(Actavis)660亿美元的收购出价，终结了William Ackman和Valeant Pharmaceuticals七个月来的敌意收购计划。阿特维斯每股出价达到219美元现金加股票，比Valeant准备支付的总价码高出数十亿美元。Valeant在交易宣布后很快表示，将放弃求购艾尔建的计划，而目前暂无法联系到Ackman置评。该交易是艾尔建取得的意外胜利，扶助推动该公司股价大涨5.3%至209.20美元。阿特维斯亦上扬1.7%至247.94美元。

油服公司哈里伯顿欲以350亿美元收购同业贝克休斯

--美国哈里伯顿(Halliburton)将以约350亿美元现金加股票收购贝克休斯(Baker Hughes)，打造一家油田技术服务巨擘，挑战行业老大斯伦贝谢。目前由于油价下跌，油田服务客户纷纷控制支出。这宗交易为今年美国能源业规模第二大的交易，或诞生一家营收超过斯伦贝谢的公司。哈里伯顿股价暴跌10.62%至49.23美元。斯伦贝谢升0.33%，报95.63美元。

[市场摘要]:

股市:

--美股标普500指数周一小升，创出纪录收盘高位，因价值1,000亿美元的企业并购活动盖过对外国经济增长的担忧，此前数据显示日本经济滑入衰退。道琼工业指数收升13.01点，或0.07%，至17,649.75点；标准普尔500指数上涨1.50点，或0.07%，至2,041.32点，创纪录最高收位。Nasdaq指数下跌17.537点，或0.37%，至4,671.002点。

--欧洲股市由跌转升，此前欧洲央行总裁德拉吉重申，央行准备作更多以抗击通缩。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收升0.5%，报1,352.01点，在欧洲央行总裁德拉吉称央行的非传统举措包括购买主权债后，欧洲股市延续升势。英国富时100指数收高0.26%，报6,671.97点；德国DAX指数收升0.58%，报9,306.35点；法国CAC指数收涨0.56%，报4,226.10点。

汇市:

--美元兑欧元及一篮子主要货币上扬，此前欧洲央行官员谈及可能采取进一步行动提振欧元区艰困的经济，且日本经济意外滑入衰退。美元指数升0.44%，报87.908，略低于上周五所创的四年高位88.267。欧元兑美元纽约尾盘报1.2456美元，盘中稍早报1.2577美元。美元兑日圆纽约尾盘报116.46日圆，稍早一度高见117.04日圆。

债市:

--美国公债价格下滑，投资人对由日本疲弱经济数据引发的升势获利了结，本周稍晚美联储将发布最近一次货币政策会议记录。市场人士预计会议记录将显示对美国经济的乐观看法会令美联储仍保持在明年某个时点升息的预期不变。指标10年期公债价格尾盘跌5/32，收益率报2.33%，周五尾盘报2.32%。30年期公债价格尾盘跌10/32，收益率报3.06%，周五尾盘报3.05%。

--欧元区较低评等公债收益率多数下滑，因之前欧洲央行总裁德拉吉表示，非传统货币政策措施可能包括购买主权债。意大利10年期公债收益率跌5个基点，报2.29%，西班牙10年期公债收益率跌3个基点，报2.21%。爱尔兰和葡萄牙公债收益率也下滑，但希腊公债收益率小涨。

德国10年期公债收益率小涨，报0.80%，但仍接近近期触及的纪录低点，因投资人仍看好避险资产。

油市:

--油价缩减稍早录得的跌幅，之前俄罗斯和委内瑞拉似乎正协调一项维护油价的计划，不过，布兰特和美国原油仍然收低，因担心日本经济衰退。指标布兰特近月原油合约收跌0.10美元，结算价每桶79.31美元，之前跌最多1.47美元，至77.94美元的日内低位。近月美国原油期货收跌0.18美元，报每桶75.64美元，日低为74.71美元。

金属市场:

--金价从稍早触及的两周高位回落，分析师说，因日本经济衰退带动美元上涨，以及强劲的技术阻力可能也进一步限制金价的短期升势。1922GMT，现货金下挫0.1%，报每盎司1,187.15美元，之前触及10月31日来最高1,193.95美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜和其他基本金属下滑，因日本经济意外滑入衰退的消息，但期镍、期铝和期铅反弹收高，受到供应短缺预估支撑。LME三个月期铜微跌0.01%，报6,704美元，稍早攀升至11月4日来最高的6,734美元。(完)

(整理 徐文焰；审校 戴素萍)

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