《路透早报》--11月19日

11月19日 - [今日看点]

经济数据：

--瑞士11月ZEW投资者信心指数

--美国一周抵押贷款指数

--美国10月房屋开工与建筑许可年率

重大经济事件及官员讲话：

--日本央行公布利率决定

--英国央行11月政策会议记录

--英国央行副总裁Minouche Shafik出席英国下议院财政委员会会议

--美国联邦公开市场委员会(FOMC)发布10月政策会议记录

--瑞典央行副总裁Martin Floden就经济形势和货币政策发表讲话

--西班牙央行总裁林德在上议院预算委员会讲话

--欧洲央行管理委员会和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划

--挪威央行总裁奥尔森发表演说

[重大数据或新闻]

美国10月生产者物价上升，但基本趋势温和

--美国10月生产者物价意外上升，但潜在趋势继续直指温和的通胀环境，将可能支撑美国联邦储备委员会(美联储/FED)维持低利率更久一些。美国劳工部周二公布，美国10月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月上升0.2%，受服务业PPI跳升所推动。不过10月扣除食品、能源与贸易的最终需求PPI，又称核心PPI，较前月仅上升0.1%，9月为下滑0.1%。在通胀数据公布后，美元兑一篮子货币下跌，美国公债价格上升，美股小幅攀升。

详细数据：

表格：美国10月最终需求PPI较上年同期上升1.5%，升幅高于预期

美国数据：11月NAHB房屋市场指数上升至58，10月为54

德国11月ZEW经济景气判断指数劲升至11.5，近一年来首次翻扬

--一项调查显示，11月德国分析师和投资者信心上升，为近一年来首次翻扬，且表现超出预期，强化了德国经济第三季滑入衰退后将出现改善的期望。德国经济智库ZEW公布，11月ZEW经济景气判断指数从前月的负3.6上涨至11.5，路透预估为升至0.5。这是该景气指数去年12月以来首次上升。ZEW首席经济学家FUEST表示，近期增长数据显示经济正在企稳；但受地缘政治紧张局势影响，经济环境依然脆弱。该数据扶助欧元兑美元升至盘中高点，德债期货逆转涨势，并推动欧股上涨。

日相安倍晋三将提前选举，以期贯彻其经济政策

--日本首相安倍晋三表示，他将提前举行选举，并推迟不受欢迎的上调消费税；此前一天日本公布的数据显示，日本经济陷入衰退。安倍表示，将把计划于2015年10月进行的第二次消费税上调推迟18个月，并补充称他将于周五解散众议院，以在未来40天内举行选举。选举料将于12月14日进行。安倍晋三誓言，上调消费税将在2017年4月实行，不会第二次延迟。

香港部分示威者闯入立法会大楼，占中情势再度升温

--一小群香港示威人士周三清晨从侧门冲进香港立法会大楼，警方阻止后续强行进入的示威者，占中示威沉寂一段时日的情势再度升温。这场冲突爆发前数小时，香港法院法警开始对市中心的示威营地展开部分清场，但主要示威地点大部分仍不受影响。周三凌晨，约100名配戴头盔、携带警棍与盾牌的防暴警察驻守于立法会外，与要求普选的示威人士对峙。这是示威者首度闯入重要的公共机关大楼。

加拿大央行副总裁称考虑上调通胀率目标

--加拿大央行表示，由于无法在金融危机之后降息至负利率来刺激经济，央行已开始考虑是否应该上调2%的通胀率目标。央行副总裁Agathe Cote称，另一个支持上调通胀率目标的理由是，利率可能将低于危机前水准，从而提升了受制于所谓“零利率下限”问题的可能性。但她指出，整个体系并未被打破，因此作出调整的门槛很高。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二上扬，道指和标普500指数收在纪录新高，因医疗保健股攀升，以及对全球经济的乐观情绪增强。标普500指数连续第四日收涨。道琼工业指数收升40.07点，或0.23%，至17,687.82点，创纪录最高收位；标准普尔500指数上扬10.48点，或0.51%，至2,051.80点，为11月5日来最大单日升幅。Nasdaq指数上扬31.441点，或0.67%，至4,702.443点。

--欧洲股市连涨第二日，受助于对德国经济的信心改善，以及市场臆测欧洲央行将祭出新的货币刺激政策。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.6%，报1,360.22点。欧元区Euro STOXX 50指数上扬1.2%，报3,120.42点。英国富时100指数收高0.56%，报6,709.13点；德国DAX指数急升1.61%，收报9,456.53点；法国CAC指数收涨0.86%，报4,262.38点。

汇市:

--美元兑欧元走软，因德国景气判断指数强于预期；而美元兑日圆上扬，由于日本首相安倍晋三称将提前举行大选。11月德国投资者和分析师信心增强，为近一年来首次，超过了分析师预期，推动欧元盘中升至1.2545美元的高位，纽约市场收报1.2536。美元兑日圆尾盘报116.92日圆。

债市:

--美国公债收益率下滑，因为核心PPI数据显示上月物价仅温和上升，暗示美联储可以不用急于升息。指标10年期公债升4/32，收益率报2.32%，周一尾盘报2.34%。30年期公债升7/32，收益率由3.06%降至3.04%。

--德债收益率持于纪录低点附近，因投资人臆测强于预期的德国投资人和分析师景气判断指数不会阻止欧洲央行进一步放宽货币政策。ZEW数据公布后，德国10年期公债收益率小涨至0.81%，但收报0.80%，盘中多数时间处于更低的水平。

油市:

--油价连跌第二天，交易商将俄罗斯和委内瑞拉采取行动遏止油价下跌的消息搁置一旁，将目光转向沙特和石油输出国组织(OPEC)，寻找OPEC是否会在本月稍晚会议上减产的新线索。指标布兰特原油结算价下跌0.84美元，报每桶78.47美元，日低在78.21美元。近月美国原油结算价下跌1.03美元，报每桶74.61美元，日低为74.23美元。

金属市场:

--金价攀升约1%，短暂升至每盎司1,200美元以上，因美元兑欧元下跌，部份原因是德国投资者信心数据好于预期。1942GMT，现货金上升0.7%，报每盎司1,195.06美元，稍早触及10月30日来最高1,204.70美元。美国COMEX-12月期金收涨13.60美元，报每盎司1,197.10美元。

--伦敦期铜、期铝等基本金属价格下滑，因中国公布的地产业数据疲弱，引发投资人对全球最大金属消费国需求前景的担忧。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌1.1%，报6,631美元。三个月期铝跌0.9%，报2,011美元，盘中触及10月30日来最低的2,002美元。(完)

(整理 徐文焰；审校 戴素萍)

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