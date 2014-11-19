《路透早报》--11月20日

[今日看点]

经济数据：

--日本10月贸易收支

--日本11月制造业采购经理人指数(PMI)初值

--汇丰中国11月制造业PMI初值

--香港10月份消费物价指数

--台湾10月外销订单

--台湾第三季经常帐

--瑞士10月贸易收支

--德国10月生产者物价指数(PPI)

--法国、德国、欧元区11月PMI初值

--意大利9月工业订单与工业销售

--英国10月零售销售与11月总工业订单差值

--欧元区11月消费者信心指数初值

--美国10月消费者物价指数(CPI)

--美国一周初请失业金人数

--美国11月制造业PMI初值

--美国10月成屋销售与领先指标

--美国费城联邦储备银行11月制造业指数

--美国克利夫兰联邦储备银行10月CPI

重大经济事件及官员讲话：

--美国联邦储备委员会(美联储/FED)理事塔鲁洛发表演说

--德国央行副总裁Claudia Buch发表讲话

--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许参加一场大学讨论会

--瑞士央行理事祖布鲁克发表演说

--法国财长萨潘(Michel Sapin)会见英美新闻协会记者

--瑞典央行副总裁Martin Floden在一个机构投资者会议上发言

[重大数据或新闻]

美联储会议记录重点看光明面，淡化全球经济困境

--美联储上月曾纠结于是否要在政策声明中承认金融市场动荡以及全球经济趋弱，但最终还是选择不这样做，因担心这可能发出缺乏根据的悲观信号。联储周三公布的10月28-29日会议记录还表明，决策者之间发生了激烈的争论，焦点在于如何看待通胀预期正在下滑的迹象，通胀预期下降可能影响到他们让通胀率回归目标水平的努力。会议记录并未改变市场对美国经济不断增强和明年升息的预期，推动公债收益率和美元上升，美股下滑。

独栋房屋开工和建筑许可数据显示美国楼市继续稳步复苏

--美国10月独栋屋开工连续第二个月增长，建筑许可触及六年半高位，表明美国楼市继续复苏。美国商务部周三表示，10月独栋屋开工增长4.2%，经季节性调整后年率为69.6万户，为去年11月以来最高。独栋屋在整体楼市的占比超过三分之二。建筑许可上月跳增4.8%，至108万户，为2008年6月以来最高。这是建筑许可连续第二个月增长。数据公布后，美国10年期和30年期公债收益率触及日高。美国股市下滑，但该国第二大房屋修缮产品零售商Lowe's跳升逾5%。

中国融资成本高问题仍突出，将进一步有针对性地缓解--国务院

--中国国务院常务会议指出，当前融资成本高问题仍然是突出问题，将进一步有针对性地进行缓解，包括增加存贷比指标弹性、建立市场利率定价自律机制等十方面措施，以促进创新创业、带动群众收入提高。分析人士认为，会议关注焦点有短期因素、也有中长期制度建设，内容全面并有针对性；在货币政策需要在多重目标之前权衡的情况下，会议内容也显示，短期内采用降息降准等传统宽松方式的可能性降低。

英央行MPC委员11月以7:2通过维持利率在0.5%不变

--英国央行货币政策委员会(MPC)11月5-6日会议记录显示，多数委员认为通胀前景疲弱，有必要将利率保持在0.5%的纪录低位不变。本次会议上有两位央行委员再度投票赞成加息，投票赞成维持利率不变的七位委员看法存在“明显分歧”。有些人认为，经济成长或将较预期水平进一步减速，通胀或在较长时间内持于目标水平以下，因而如果过早升息，英国经济将很容易受到意外情况的冲击。

标准普尔对中国房地产业和俄罗斯银行业发出警告

--债信评级机构标准普尔表示，中国房地产市场定价过高且供应过剩，俄罗斯银行业资本匮乏，都可能在未来几年面临进一步的评级下调。标普房地产报告称，明年亚洲的评级将“偏于负面”，因中国和香港的房价预计将下滑，中国房地产市场评级可能比亚洲其他大型市场受到更大的冲击。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三走低，美联储会议记录未提供联储何时可能升息的新线索。道琼工业指数微跌2.09点，或0.01%，至17,685.73点；标准普尔500指数小跌3.08点，或0.15%，至2,048.72点；Nasdaq指数回落26.731点，或0.57%，至4,675.711点。

--欧洲股市收盘持平，盘中触及七周高位，在美联储公布最新会议记录前，投资者谨慎交投。矿业股急挫也打压市场，之前中国铁矿石期货价格重挫近5%，至纪录低位。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收盘持平在1,359.88点，盘中攀升至七周高位后涨势消退。英国富时100指数回落0.19%，收报6,696.60点；德国DAX指数收涨0.17%，报9,472.80点；法国CAC指数小涨0.09%，收报4,266.19点。

汇市:

--美元兑日圆升至七年高位，之前美联储公布的会议记录没有任何大意外，投资者对美国经济将继续不断增加强的押注保持不变。周三出炉的房市数据稳健，也扶助美元。美元兑日圆升至118日圆。欧元兑美元几无变动，报1.2539美元。

债市:

--美国公债收益率上涨，因美联储公布的会议记录没有改变市场对美国明年升息的观点。指标10年期公债尾盘跌8/32，收益率报2.35%，周二尾盘报2.32%。30年期公债跌15/32，收益率由3.04%升至3.07%。

--德债收益率攀升，因英国央行会议记录和美国数据直指楼市复苏，为两国可能升息提供了证据。10年期德债收益率上扬4个基点，报0.84%，稍早跌至0.79%的低位。

油市:

--油价连续第三天下跌，石油输出国组织(OPEC)可能减产的传闻带动油价早盘上涨，但之后升势消失，因美联储10月会议记录显示一些委员担心通胀可能在“较长时间内”低于目标水平。指标布兰特原油下跌0.37美元，结算价报每桶78.10美元；美国原油期货小幅下滑0.03美元，结算价报每桶74.58美元。

金属市场:

--金价下挫逾1%，交投震荡，因此前一民调显示瑞士选民对公投迫使央行增加黄金储备的支持率降低。在美联储发布10月货币政策会议记录显示政策制定者担心通胀压力趋弱后，金价也承压。2016GMT，现货金下挫1.2%，报每盎司1,182.30美元。美国COMEX-12月期金收挫3.20美元，报每盎司1,193.90美元。

--期铜上升，受助于实货供应紧张迹象和希望日本和欧洲将推出一轮刺激计划。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收盘时没有成交，买盘最后报每吨6,685美元，上升0.8%。(完)

(整理 徐文焰；审校 戴素萍)

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