《路透早报》--11月21日

[今日看点]

经济数据：

--意大利10月薪资通胀指数

--英国10月公共部门净借款与收支短差

--加拿大10月CPI

--美国堪萨斯城联邦储备银行11月制造业指数

重大经济事件及官员讲话：

--美联储理事塔鲁洛在参议院作证

--欧洲金融大会，欧央行总裁德拉吉、德国央行总裁魏德曼和财政部长朔伊布勒将出席

--瑞典央行全体委员会会议

--欧洲央行公布银行偿还长期再融资操作(LTRO)贷款的数据

--澳洲央行经济分析部门主管Alex Heath讲话

[重大数据或新闻]

美国核心通胀攀升，经济全面稳步增长

--尽管汽油价格不断回落导致美国总体消费者物价增长停滞，但10月核心通胀压力攀升，巩固了美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在明年中升息的预期。周四公布的其他数据显示经济强劲增长，10月成屋销售增速为一年来最快，大西洋沿岸中部地区工厂活动扩张，至1993年12月以来最高水平。受数据鼓舞，美国股市逆转跌势收高，美元兑欧元和日圆小涨，美国公债价格则回吐涨幅。

详细数据：

表格：美国10月CPI较前月持平，较上年同期上涨1.7%

表格：美国11月15日止当周初请失业金人数升至29.1万人，高于预估

表格：美国10月成屋销售按月升1.5%，年率为去年9月来最高的526万户--NAR

美国数据：11月MARKIT制造业PMI初值为54.7，市场预期为56.4

美国数据: 费城联邦储备银行11月制造业指数为40.8，预估为18.3

美国经济：10月领先指标攀升0.9%，超过预估的增长0.6%

消息称中国信贷资产证券化改为备案制

--中国国务院周三会议提出运用信贷资产证券化等方式盘活资金存量的话音刚落地，超过三位消息人士就透露，银监会已于周四下发相关文件，将信贷资产证券化业务由审批制改为业务备案制，不再进行逐笔审批。业内人士普遍预期，信贷资产证券化在已发行近3,000亿元人民币后，有望加速扩容。银监会在相关文件中表示，银行业金融机构应在申请取得业务资格后开展业务，在发行前进行备案登记，已经备案产品在三个月内完成发行，三个月内未完成发行的需重新备案。路透暂未联络到银监会发表评论。

美联储可能针对银行流动性采取更多行动--理事塔鲁洛

--美联储理事塔鲁洛表示，美国可能需要采取更多行动，以“整固”此前采取的保护金融体系不受损害的措施。他称，尽管资本仓位及对大型银行的管理有所改善，但风险犹存。他称，美联储及其他金融监管机构需要更好地理解任何意想不到的结果，这些结果可能使金融体系易受2008年那样的危机影响。

英特尔针对明年营收发布乐观预估，推动股价上扬

--美国英特尔(Intel)在个人电脑(PC)市场趋稳的帮助下，公布了优于华尔街预期的2015年营收展望，并宣布提高派息。该公司新闻稿称，预计明年营收增幅约为4-7%；这高于分析师平均预估的增长3.4%。英特尔董事长布莱恩特表示，公司为使用其芯片(晶片)的厂商提供补贴，这一策略取得了进展，使公司今年稳获一大块平板电脑市场份额。英特尔亦表示年度派息将增加0.06美元至每股0.96美元。该公司股价周四收高约4.66%，报35.95美元。

美国将对中国进口集装箱征收反倾销关税，最高达153.24%

--美国商务部决定对进口自中国的铁路与公路运输集装箱收取反倾销关税，因为认定这些商品在美国的售价低于成本。根据商务部的初步决定，将对53英尺内陆乾货集装箱收取最高达153.24%的反倾销关税。部分集装箱的税率较低，为24.27%，其中包括中国中集集团的产品。2013年美国从中国进口的这类集装箱价值约为1.84亿美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四小幅收高，道指和标普500指数刷新纪录收盘高位，因数据显示美国经济进一步增强，且英特尔发布乐观财测。道琼工业指数收高33.27点，或0.19%，至17,719点，为纪录最高收位；标准普尔500指数升4.03点，或0.2%，至2,052.75点，此为该指数今年第44次创下纪录高位。Nasdaq指数上扬26.16点，或0.56%，至4,701.87点。

--欧洲股市下跌，因欧元区制造业数据弱于预期，令成长前景忧虑加深，且引发南欧股市被抛售。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.3%，报1,356.38点。西班牙IBEX指数下滑1.6%，意大利MIB指数下跌0.9%，葡萄牙PSI 20指数跌0.6%。

英国富时100指数回落0.26%，收报6,678.90点；德国DAX指数收涨0.12%，报9,483.97点；法国CAC指数下跌0.75%，收报4,234.21点。

汇市:

--美元兑日圆从七年高位回落，因股市上扬，美元在过去三周上扬近10%的涨势暂停，但很多人预计美元可能进一步走强。美元兑日圆尾盘报118.01日圆。欧元兑美元盘中跌至1.2505美元，尾盘报1.2546美元。

债市:

--美国公债价格小涨，因在中国和欧洲发布疲弱制造业数据后，投资人担心全球经济成长，遂在公债中寻求避险。美国指标10年期公债升4/32，收益率报2.33%，周三尾盘报2.36%，30年期公债升8/32，收益率由3.07%降至3.05%。

--欧元区公债收益率走低，因欧元区制造业活动数据令人失望，使对欧洲央行将实施更多刺激举措的押注增加。10年期德债收益率跌4个基点，报0.89%。10年期意大利和西班牙公债 收益率下跌3个基点，分别报2.29%和2.10%。

油市:

--油价上涨，结束此前三日跌势，因美国经济数据强劲提振油市，但市场焦点仍是下周石油输出国组织(OPEC)会议是否减产，以结束五个月来的抛售。指标布兰特原油收升1.23美元，报每桶79.33美元。美国原油期货收涨1美元，报每桶75.58美元。

金属市场:

--金价攀升，因数据显示美国通胀上升，且在昨日价格下跌1%后，对价格敏感的亚洲买家的实货买兴重燃。1855GMT，现货金上扬0.7%，报每盎司1,191.44美元。美国12月期金收跌3美元，报每盎司1,190.90美元。

--期铜下滑，因中国公布的制造业数据疲弱，加之欧元区企业成长放缓，令投资人担心全球经济成长。不过期镍触及五周高位，因预期矿石供应短缺。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收盘时没有成交，买盘最后报每吨6,660美元，跌0.4%。三个月期镍收升1.3%，报16,355美元。(完)

(整理 徐文焰；审校 戴素萍)

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