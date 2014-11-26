《路透早报》--11月26日

资料图片：10月28日在巴黎拍摄的美元和欧元现钞。 REUTERS/Philippe Wojazer

[今日看点]

经济数据：

--澳洲第三季建筑完工

--瑞银集团(UBS)10月瑞士消费指数

--德国10月进口物价

--法国、意大利11月消费者信心指数

--英国第三季国内生产总值(GDP)修正值及企业投资初值、11月工业联盟(CBI)零售销售差值

--美国10月耐久财订单、PCE物价指数、实质个人支出及所得、建筑许可年率修正值

--美国一周初请失业金人数

--芝加哥联储10月中西部制造业指数、芝加哥11月采购经理人指数(PMI)、路透/密西根大学11月消费者信心指数终值

--美国10月新屋销售年率、成屋待完成销售指数

--新西兰10月贸易收支

--韩国10月经常帐

重大经济事件及官员讲话：

--日本央行政策委员会审议委员白井早由里对广岛商界领袖发表讲话

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在金融时报主办的“确保未来成长”银行业峰会上发表主旨演讲(0910GMT)

--欧洲央行总裁德拉吉访问芬兰(至11月27日)

--瑞典央行第一副总裁Kerstin af Jochnick发表讲话

--亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦就该行对亚洲基建需求融资向外国记者讲话(0100)

以下为11月25日下午5:00至11月26日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国第三季经济增长率上修，无惧全球需求放缓冲击

美国第三季经济增长速度远超最初的估计，说明基本面增强，而这应有助于经济抵挡全球需求放缓的冲击。商务部周二把第三季国内生产总值(GDP)环比年率从初值的增长3.5%，上修至增长3.9%，以反映对企业和消费者支出，及企业库存的上修。分析师原预期增长率将调降至3.3%。不过其他数据显示，消费者信心跌至五个月低点，加上房价涨幅越发趋于温和，这多少令乐观的景象蒙阴。美股几无变动，美元指数下滑，美国公债价格小升。

--沙特与俄罗斯等国的OPEC会前磋商无功而返，未就减产达成协议

石油输出国组织(OPEC)成员国沙特(沙乌地)阿拉伯与委内瑞拉，以及产油大国俄罗斯与墨西哥，周二未能在因应石油供应过剩的临时会谈中达成协议；尽管油价重挫，会谈仍无功而返，并未达成任何减产规划。委内瑞拉外交部长拉米雷斯在会谈后对记者表示，会谈各方同意目前的价格对产油国来说并“不好”，周二并未对协调减产有任何安排。拉米雷斯表示，委内瑞拉对于油价立场一向强硬，将在周四尝试与OPEC成员国达成产量协议。会谈后油价下跌，布兰特原油期货每桶跌逾1美元。

--澳洲央行副总裁称，澳元若继续下跌将有助于经济增长

澳洲央行副总裁洛威周二表示，澳元进一步下跌将有助于支持经济成长，同时也会让薪资相对于国际标准而言不那么昂贵。洛威称澳元汇率高企令人担心，澳洲薪资水平太高，不具有竞争力。洛威强调称，尽管经济面临矿业荣景降温所带来的挑战，但重要的是不能让悲观情绪长期持续存在。相反，洛威指称因人口快速成长，与亚洲关系紧密以及自然资源丰富，可以对未来充满信心。洛威称低利率正在如预期般推高房价，如果需要降息的话，我们可以降息，但他也指出，利率的作用存在局限。洛威称澳元实质汇率仍然很高，希望其长期而言保持价值，希望澳元保持结构性高于1990年代水平。

--OECD报告称全球经济料将稳步复苏，欧洲央行应采取更多行动

经济合作暨发展组织(OECD)周二表示，全球经济未来两年将逐步改善，但是日本增长会低于此前预期，而欧元区要应对经济停滞和通缩风险加大的局面。OECD称，在经济增长和货币政策方面，各国将会有明显的分化，这会带来债市和汇市的波动。

OECD在半年度经济展望中称，美国和英国经济会强于欧元区和日本；而在新兴市场国家中，印度、印尼和南非预计会稳步复苏。俄罗斯经济明年料停滞，而中国经济将会降温。OECD预计，全球经济今年成长3.3%，2015年和2016年经济增速会达到3.7%和3.9%，符合本月稍早在20国集团(G20)峰会前公布的预估。

--中国央行官员称将等待四季度数据再考虑是否进一步降息

中国人民银行货币政策委员会委员陈雨露周二表示，人行将会等待第四季经济数据公布后再考虑是否进一步降息和放宽政策，且表示出台决议还要看美国和日本的货币政策。陈雨露称，周五的降息不代表货币政策的转变。[nL3S0TF3YU]

--惠普第四季营收下降，因企业需求疲弱

惠普称，公司几乎每个业务部门的季度营收都出现下降，令外界质疑其重振增长的计划。根据该计划，惠普明年将把企业服务与传统的计算机和打印业务分离开来。惠普周二公布，第四季营收下降2.5%至284.1亿美元，上年同期为291.3亿美元。季度获利减少5.7%至13.3亿美元，合每股盈余(EPS)0.7美元，上年同期为0.73美元。惠普股价周二盘后下跌0.77%，此前在常规交易时段中收高0.35%报37.63美元。

[市场摘要]:

股市:

--美股周二收盘近持平，美国上季经济增幅虽超过预期，但消费者信心和房价数据疲软，令主要股指陷于窄幅区间游走。

道琼工业指数收低2.96点，或0.02%，至17,814.94点；标准普尔500指数跌2.38点，或0.12%，至2,067.04点；Nasdaq指数微升3.36点，或0.07%，至4,758.25点。

--欧洲股市小幅收高，因投资人对欧洲央行将进一步实施刺激措施的预期升温，欧元区银行股攀升。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.2%，报1,388.87点，盘中一度升至9月22日来最高1,395.34点。

英国富时100指数微升0.02%，收报6,731.14点；德国DAX指数收涨0.77%，报9,861.21点；法国CAC指数攀升0.32%，收报4,382.31点。

汇市:

--日圆上涨，此前日本央行会议记录显示出台进一步量化宽松措施的阻力很大。美元下滑，因数据显示消费者信心恶化，盖过了第三季美国GDP意外被上修的影响。

美元兑日圆跌0.3%，报117.93日圆。欧元兑日圆微跌0.06%，报147.02日圆。欧元兑美元升0.2%，报1.2470美元。美元指数跌0.26%，报87.922，周一曾升至四年半高位88.440。

澳元一度跌至四年低点0.8515美元，之前澳洲央行副总裁洛威称澳元汇率被高估。澳元尾盘报0.8523美元，跌1%。

债市:

--美国公债收益率走低，长债收益率触及逾一个月最低，因美国五年债标售需求强劲，且出现一大规模长债买盘。

10年期公债尾盘升14/32，收益率报2.26%，周一尾盘报2.31%。30年期公债升一个大点，收益率由3.02%降至2.97%。五年期公债升5/32，收益率报1.57%，接近标售后触及的一周低点1.568%。

--欧元区公债收益率跌至纪录低位；欧洲央行总裁德拉吉誓言将采取一切必要手段提高欧元区通胀率，投资者认为欧洲央行将把资产购买范围扩展到主权债。

德国10年期公债收益率跌3个基点至0.75%。希腊10年期公债收益率扭转稍早跌势，升至略高于8%。希腊代表正在巴黎与国际债权人关于救援计划举行谈判。

油市:

--油价重挫2%至近四年低位，走势仍然震荡，因在石油输出国组织(OPEC)会议前，沙特和其他三国举行的会晤未达成限产协议。

指标布兰特原油期货结算价跌1.35美元，报每桶78.33美元，从日高80.44美元回落。美国原油期货收跌1.69美元，报每桶74.09美元；盘后交易中一度下跌2美元，触及73.71美元，接近一周多前触及的四年低位73.25美元。

金属市场:

--黄金价格小涨至略高于每盎司1,200美元；因数据显示美国消费者信心下降，抵消美国经济成长数据优于预期的影响后，美元回落。在美国COMEX期权到期后，及周四美国感恩节假期和周日瑞士举行央行黄金储备全民公投前，市场缺乏方向。

2111 GMT，现货金升0.4%，报每盎司1,202.10美元，仍离上周五触及的三周高位1,207.70美元不远。美国期金收报每盎司1,197.1美元，升0.1%。

--期铜和其他基本金属走低，因美国消费者信心意外回落，且投资者怀疑最大金属消费国中国再度放宽政策是否会导致金属需求大幅增加。

LME三个月期铜收跌1%，报每吨6,606美元，受累于数据显示美国11月消费者信心指数降至6月以来最低。(完)

(整理 龚芳；审校 李爽)

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