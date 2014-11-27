《路透早报》--11月27日

[今日看点]

经济数据：

--中国公布1-10月规模以上工业企业利润

--澳洲第三季资本支出

--意大利11月制造业信心指数

--欧元区11月企业景气指数、10月M3货供额

--德国11月消费者物价调和指数(HICP)及失业率、12月GfK消费者信心指数

--加拿大第三季经常帐

--韩国10月工业生产、12月制造业景气判断指数

--新西兰10月建筑许可

--日本10月全国核心消费者物价指数(CPI)、失业率、家庭支出、工业生产、零售销售

重大经济事件及官员讲话：

--石油输出国组织(OPEC)召开会议

--澳洲国库部秘书长Martin Parkinson发表讲话(0130)

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在欧洲央行主办“2014年11月金融稳定检讨”会议时，参加一场媒体圆桌讨论会

以下为11月26日下午5:00至11月27日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--OPEC海湾阿拉伯产油国达成一致，决定不减产

石油输出国组织(OPEC)的海湾地区产油国周四不会提议减产，降低了OPEC联合行动以支撑油价的可能性。

“GCC已达成一致，”沙特阿拉伯石油部长欧那密对记者表示，指的是海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)，包括沙特、科威特、卡塔尔和阿联酋。海湾地区一产油国驻OPEC代表对路透表示，GCC已就不减产达成一致。伊朗石油部长Bijan Zangeneh表示，一些OPEC成员国正在加紧争夺市场份额，但不包括伊朗。OPEC代表和观察人士透露，该组织可能选择继续维持目前产量水平，但强调必须更好地遵守产量上限，同时还将同意，若油价持续下滑将召开特别会议。

--美国10月消费者和企业支出数据暗示经济增速放缓

美国10月消费者支出温和增加，且一项衡量企业支出计划的指标连续第二个月下滑，暗示经济增速有些减慢。不过11月消费者信心接近七年半高点，表明在全球需求踯躅不前的情况下，美国经济仍相对具有韧性。

美国10月消费者支出增加0.2%，9月为持平。而10月扣除飞机的非国防资本财订单减少1.3%，为连续第二个月下滑。该数据衡量企业支出计划，因而受到市场密切关注。

此外，11月美国中西部地区的工厂活动放慢，新订单指数大幅下降。尽管低汽油价格未提振支出，但提升了信心。汤森路透/密西根大学11月消费者信心指数触及2007年7月以来最高。美股略微上扬，美元指数下跌，公债价格上涨。

--欧盟执委会主席提出振兴欧盟成长的投资计划

欧盟执委会主席贾克周三提出一项计划，将推出约3,000亿欧元(3,750亿美元)的欧盟新投资，其中大多为民间投资，他称已经到了在不增加公共债务情况下推动成长的时候。贾克向欧洲议会表示，他的计划是让欧洲民众重新取得工作机会的第三个步骤；他并强调仍需继续努力推动高龄化经济体的结构改革、缩减在金融危机期间推高的巨额债务及高额赤字。他表示，对于欧洲战略投资基金的宏大计划，3,150亿欧元并不是个上限。各国政府和其它组织也将会贡献资金。在贾克发表言论后，欧洲投资银行总裁Werner Hoyer对欧洲议会表示，他所掌管的银行已经准备好，以让资金快速流动起来。

--欧洲央行副总裁称明年第一季将能判断是否购买主权债券

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周三称，欧洲央行在明年第一季将能判断是否需要开始购买主权债券，来激励欧元区经济。“我们必须密切观察事情是否按预期的进展，”冈斯坦西欧说。“尤其是到明年第一季，我们将可以更好地判断进展是否一如预期...如果不是，那么我们将不得不考虑购买其他资产，包括在二级市场上购买主权债；主权债的市场更为庞大，流动性也更高。”冈斯坦西欧此番讲话，是欧洲央行官员关于是否印钞购买主权债的决定时间方面，最为清晰的表态。

--中国国务院决定加快发展服务外包产业，加大财税金融支持

为推动产业升级及外贸增长，中国国务院周三决定加快发展服务外包产业，使其向价值链高端延伸，培育一批创新和竞争能力强、集成服务水平高的龙头企业，并加大财税金融支持。中国政府网刊登国务院常务会议新闻稿称，增加服务外包示范城市数量，相应扩大对技术先进型服务企业减按15%税率缴纳企业所得税、对其职工教育经费不超过工资薪金总额8%部分实行税前扣除的税收优惠政策实施范围。此外，试行国际服务外包增值税零税率或免税政策。通过金融、保险、融资担保等机构和政策性银行，以及支持上市融资等方式，拓宽服务外包企业投融资渠道。

--独家新闻：沪港通成交量受限，因欧盟基金监管机构担忧安全性

市场人士对路透表示，欧洲主要基金监管机构担心，中国新近推出的沪港通机制可能没有为投资者提供充分保护，这一忧虑正阻碍数以千计的基金买入上海股票，对该机制的成功构成威胁。在沪港通推出一周内，成交量还不到最高额度的20%。银行、基金经理人以及法律界人士对路透表示，这是由于很多受欧盟监管的大基金还未能参与到其中，除非沪港通机制在保护投资者方面能令欧洲主要基金监管机构--卢森堡证券金融监督委员会(Commission de Surveillance du Secteur Financier,CSSF)感到满意。市场参与方表示，CSSF希望确定，万一股票托管银行或者沪港通其中一家交易所破产，欧盟投资者通过沪港通购买的中国股票能获得充分的保护。

--香港警方在旺角清场行动中逮捕多名学生领袖

香港警察周三在旺角采取清场行动，逮捕数十名示威者。但数以千计的示威者在晚上又返回，其中多数为年轻人。他们试图重新占据旺角地区被清理场所时，与警方发生零星冲突。包括学民思潮召集人黄之锋及学联副秘书长岑敖晖等学生领袖被捕；当日稍早有数百名警察组成人链进入旺角地区，拆除封锁主要道路的路障和帐篷。许多示威者依旧不愿承认此次挫败将是示威行动收场的开端，目前并不清楚警方是否或者何时会对剩下的示威据点进行清场。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三上扬，受科技股走强提振，标普500指数和道指收在纪录高位。但能源股再度成为对大盘拖累最大的板块，因油价继续测试数年低位。

道琼工业指数微升12.81点，或0.07%，至17,827.75点；标准普尔500指数小涨5.80点，或0.28%，至2,072.83点；Nasdaq指数上扬29.065点，或0.61%，至4,787.317点。

--欧洲股市微升，德股DAX指数连升10日，因投资人押注欧洲央行将进一步实施刺激性货币政策。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.02%，报1,389.18点。

德国DAX指数收高0.55%，报9,915.56点，创下去年5月来最长升势。英国富时100指数微跌0.03%，收报6,729.17点；法国CAC指数下滑0.2%，收报4,373.42点。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币下滑，因今日美国公布的消费者信心、楼市和制造业等多个经济数据令人失望，引发对全球最大经济体美国在今年最后几个月失去动能的担忧。

美元指数尾盘跌0.35%，报87.615。美元兑日圆跌0.2%，报117.70日圆。欧元兑美元升0.3%，报1.2513美元。澳元兑美元升0.3%，报0.8548美元。

债市:

--美国指标公债收益率触及逾一个月最低，长期公债收益率连续第二日触及逾一个月低位，因美国经济数据弱于预期，且欧洲公债收益率继续保持在低位。

指标10年期公债价格尾盘上扬7/32，收益率报2.24%，周二尾盘为2.26%。30年期公债价格升14/32，收益率从周二尾盘的2.97%回落至2.94%。

--欧元区公债收益率处于纪录低位，导致周三进行的德国公债标售需求乏力，且葡萄牙公债置换需求不及预期。欧洲央行称可能寻求在明年购买公债。

10年期德债收益率尾盘报0.73%，回落2个基点，略高于10月中触及的低位0.716%。置换结果公布前，10年期葡萄牙公债收益率触及2.923%的纪录新低。

油市:

--油价下滑，此前石油输出国组织(OPEC)进一步暗示不会在本周会议上大幅度减产。指标布兰特原油期货结算价跌0.58美元，报每桶77.75美元。美国原油期货收跌0.40美元，报每桶73.69美元，盘后交易一度触及73.30美元低点。

金属市场:

--金价小跌，之后持稳在略低于1,200美元的水平。在美国感恩节假期和瑞士就增加黄金储备动议进行公投前，市场交投清淡。

2025 GMT，现货金报每盎司1,198.40美元，较周二下跌0.25%。美国12月期金收跌0.04%，报每盎司1,196.6美元。

--期铜降至三周低点，此前美国公布的经济数据疲弱，且中国投机商因担心需求不振打压价格。不过期铝上扬，因投资人担心供应短缺。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌至11月5日来最低的6,558美元，之后缩减跌幅，收报6,570美元，跌0.6%。三个月期铝升0.6%，报2,061美元。(完)

(整理 龚芳；审校 李爽)

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