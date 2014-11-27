《路透早报》--11月28日

11月27日，维也纳OPEC总部，OPEC秘书长巴德里在部长会后召开的记者会上讲话。 REUTERS/Heinz-Peter Bader

[今日看点]

经济数据：

--台湾第三季国内生产总值(GDP)

--香港10月M3货币供应数据

--新西兰国民银行(NBNZ)11月企业展望指数

--澳洲10月民间部门信贷

--日本10月建筑订单、房屋开工

--英国11月GfK消费者信心指数、Nationwide房价指数

--德国10月实质零售销售

--法国10月消费者支出、生产者物价指数(PPI)

--瑞士11月KOF领先指标

--意大利10月失业率和PPI、11月消费者物价指数(CPI)初值

--欧元区10月失业率、11月消费者物价调和指数(HICP)初值

--加拿大第三季GDP、10月PPI

重大经济事件及官员讲话：

--台湾行政院举行政经现况及选举说明会

以下为11月27日下午5:00至11月28日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--沙特说服OPEC保持产量不变，称小不忍则乱大谋

石油输出国组织(OPEC)周四决定保持产量不变，以沙特为首的海湾产油国不顾该组织贫穷成员国要求减产以遏制油价下跌的呼声，坚持不减产；这可能导致油价继续狂泻。指标布兰特原油期货暴跌逾6美元，低见每桶71.25美元，因沙特对如何才能促使其考虑减产三缄其口，令人担忧未来数月全球供应过剩的局面将不断加剧。

OPEC会后发布的声明并未提及将举行特别会议，也未要求成员国停止超额生产，周四的决定表明OPEC的政策发生了重大转变，不再像过去那样设法扞卫油价。今天会议的结果意味着，一场OPEC和非OPEC产油国抢夺市场份额的大战已经打响。

--中国存款保险制度预计很快推出，央行已开始布署实施工作--消息

酝酿多年的存款保险制度终于要揭露真容。三位消息人士周四表示，中国央行已于近日在系统内部召开相关会议，布署有关存款保险制度的实施工作。他们称，按这个进展，估计此次存款保险制度的具体内容应该很快正式对外发布。一位消息人士称，“现在各级分行都在学习，总行要求部署存款保险制度实施的工作。”

--德国通胀回落至近五年来最低，欧洲央行仍面临进一步行动的压力

德国11月通胀年率回落至近五年来最低，表明欧元区的通缩风险并未减弱。德国11月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上扬0.5%，路透调查预估为上升0.6%；10月为增长0.7%。11月初值较上月持平。

失业率触及纪录低位，薪资增长及低利率正扶助提振德国经济。11月失业率降至纪录低点6.6%，显示内需直到2015年将继续支撑该国增长。11月经季节调整失业人口减少1.4万人至287.2万，总失业人口数量为23年最低。路透调查预计减少0.4万。

此外，调查显示，德国12月消费者信心连续第二个月回升，说明德国经济状况年底好转。12月GFK消费者信心指数升至8.7，11月为8.5。

--欧元区阴云密布，欧洲央行总裁德拉吉敦促成员国改革

欧元区有新的迹象显示区内经济正在失去动能，欧洲央行总裁德拉吉周四警告道，改革不力及不庇护较弱的成员国给欧元区带来分裂威胁。德拉吉敦促区内18个成员国思考如何支持陷入困境的成员国，同时警告如果部分成员国可能退出欧元区的担忧重燃，则将带来极大风险。这番言论向政界领袖传递出直率的讯息。德拉吉的评论并不仅限于个别国家的改革，也是鼓励对欧元区的基本原则进行反思。

--希腊可能推迟退出欧盟/IMF救援计划，称因“技术原因”

希腊副总理韦尼泽洛斯(Evangelos Venizelos)周四称，由于“技术原因”，希腊年底前退出欧盟/国际货币基金组织(IMF)救援计划可能必须推迟数日或数周。他说，“欧洲救援计划于12月31日结束，目的在于最后一批援助在当天发放。如果因为技术原因无法完成部分程序，将会延期，但不会有新的救援计划。”希腊目前正需要时间来就最终救援评估达成协议，此前该国在巴黎和欧盟及IMF领导人的会谈未能收获结果，令人怀疑该国能否如期在年底前退出救援计划。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四因感恩节假期休市。

--欧洲股市周四涨幅受限，因OPEC顶住全球油价下跌的压力拒不减产，拖累能源股走低。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.2%，报1,392.40点。

德国DAX指数上扬0.6%，报9,974.87点，连涨第11日，使该指数距离升穿6月触及的历史高位不到100点。英国富时100指数微跌0.09%，收报6,723.42点；法国CAC指数小升0.2%，收报4,382.34点。

汇市:

--欧元兑美元在欧洲市场下跌，数据显示德国11月通胀降至2010年2月来最低，巩固了对欧洲央行将进一步大举放宽货币政策的预期。

欧元在欧洲汇市尾盘跌0.1%，报1.2494美元；交投清淡，美国市场因感恩节假期休市。美元跌至八日低点117.24日圆，继续从上周触及的七年高位回落。

债市:

--美国债市休市。

--法国10年期公债收益率首次跌穿1%，德国公债收益率触及新低；因西班牙和德国通胀数据疲弱，巩固了投资人对欧洲央行采取更多货币激励政策的预期。

法国10年公债收益率低见0.999%，步上德国、荷兰、奥地利、芬兰及比利时10年期公债后尘，收益率跌穿1%。德国10年期公债收益率挫至0.701%的历史低点。

油市:

--布兰特原油期货急挫多达6.50美元，美国原油期货跌幅相当，均录得2011年以来最大单日跌幅；尽管全球市场存在大量过剩供应，OPEC仍决定不减产。

指标布兰特原油期货结算价报每桶72.58美元，暴跌5.17美元，盘中触及四年低位71.25美元。美国原油期货日低为67.75美元，为2010年5月以来最低，跌幅接近6美元。

金属市场:

--金价下跌，受油价急挫、美元走强，及黄金上市交易基金再度出现外流等因素拖累；本周末瑞士就央行黄金资产公投前，交易商保持谨慎。

1549 GMT，现货金下跌0.3%至每盎司1,193.85美元，美国12月期金跌3.80美元，报每盎司1,192.80美元。

--期铜下滑，受美元上扬打压，但主要金属消费国中国放宽货币政策及欧洲经济信心增强带来支撑，限制铜价的跌幅。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收盘没有成交，买盘最后报6,555美元，跌0.2%，稍早触及11月5日来最低的6,550美元。(完)

(整理 龚芳；审校 李爽)

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