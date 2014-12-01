《路透早报》--12月1日

图为在北京拍摄的百元面值的欧元和人民币现钞。 REUTERS/Petar Kujundzic

[今日看点]

经济数据：

--中国11月官方制造业采购经理人指数(PMI)及汇丰中国制造业PMI终值

--澳洲第三季企业库存和企业获利

--韩国11月汇丰/Markit制造业PMI、贸易数据初值和消费者物价指数(CPI)

--日本第三季企业资本支出及11月制造业PMI

--瑞士、意大利、法国、德国、欧元区和英国11月制造业PMI

--意大利第三季国内生产总值(GDP)终值

--英国10月消费者信贷

--加拿大11月RBC制造业PMI

--美国11月Markit制造业PMI终值和供应管理协会(ISM)制造业PMI

重大经济事件及官员讲话：

--欧元区财长会议，讨论2015年预算草案评估

--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在华尔街日报举办的CEO理事会年会上发言

[重大数据或新闻]

--台湾国民党地方选举一败涂地，两岸经贸往来恐停滞不前

台湾国民党于周六地方公职选举遭逢重大挫败，行政院长请辞获准、内阁将全面改组，政治观察家认为，此次选举结果影响深远，不仅对2016年的总统选举产生基本变化，也对两岸关系影响重大，两岸服贸、货贸过关不易，当局交流模式料调整。国民党15席剩六席，民进党自六席跳增至13席。

主要媒体周日报导，国民党主席马英九将于周三中常会宣布辞去党主席一职，惟国民党发言体系并未证实此一传闻。行政院长江宜桦于周六辞去阁揆获准后，行政院也将于周一上午召开临时院会，提出总辞案。分析师认为，台湾股市短线恐跌向9,000点，周一公债标售偏多看待。

--瑞士增加黄金储备提案被否决，央行重申维持瑞郎汇率上限承诺

瑞士选民周日以压倒性多数否决了增加黄金储备以及严格限制移民的提案，消除了政策制定者面临的困境。瑞士央行对公投结果表示欢迎，并重申将继续保卫瑞郎汇率上限，如有必要将不限量买入外币，并及时采取进一步行动。

现货金价格周日持于略低于每盎司1,167美元的水平，瑞士公投结束后，金价预计将下跌，加入油价和铁矿石价格下跌的行列。公投结果迫使原本一直买进瑞郎兑欧元的投资者不得不在周一早间脱手这些仓位，导致瑞郎兑欧元下滑。

--欧那密在OPEC会议上宣布对美国页岩油发动价格战

沙特石油部长欧那密对石油输出国组织(OPEC)其他成员国表示，他们必须与美国页岩油热潮作战，他反对削减原油产出，旨在打压油价并破坏北美生产商的盈利能力。周四OPEC秘书长巴德里在被问及OPEC是否对美国产量增加有回应时，他说：“我们回应了。我们维持产量不变。这就是回答。”巴德里实际上证实了OPEC将展开市场份额争夺战。不过部分OPEC成员国不相信押注维持产量能起到作用。

OPEC不减产的决定周五继续在金融市场发酵，美国原油期货暴跌10%，且激起欧元区和日本去通胀忧虑，导致美元上涨且美国公债攀升，美国能源股下跌，但因消费类股上涨，使美股基本收平。

--中国存款保险出台每户50万元内全额赔付，99.63%储户可覆盖

国务院法制办周日发布存款保险条例征求意见稿，规定存款保险实行限额偿付，最高偿付限额为人民币50万元。刊登在国务院法制办网站上的新闻稿表示，超过50万元的部分，从该存款银行清算财产中受偿。存款保险费率由基准费率和风险差别费率构成。存款保险基金的来源包括，投保机构交纳的保费；在投保机构清算中分配的财产；以及存款保险基金管理机构运用存款保险基金获得的收益等。

新闻稿称可以覆盖99.63%的存款人的全部存款，而且这个限额并不是固定不变的，人民银行会同国务院有关部门可以根据经济发展、存款结构变化、金融风险状况等因素调整最高偿付限额，报国务院批准后公布执行。

--香港示威者欲夺回旺角阵地 与警方发生冲突

香港警方周一凌晨使用警棍和胡椒喷雾驱散数千名试图包围政府总部的示威者，这可能是双方近几周来最激烈的一次冲突。示威者周六凌晨在旺角与警察发生冲突，示威者试图夺回这处面积最大、对抗最激烈的示威场所。双方对峙了数小时后爆发混战，数百名防暴警察使用警棍、盾牌、胡椒喷雾驱散示威者，而大批示威者以游击战方式占据街道至深夜，并向警察投掷鸡蛋、瓶装水和木板。

--消息称中国银行间债市乙类户开户重启，合格投资者身份明确

受去年债市监管风暴暂停新开户的几类非法人机构(乙类户)，正式重返银行间。多位消息人士透露，中国人民银行金融市场司周五下发通知，重启了其作为合格投资者身份重回银行间市场，同期明确的还有农村金融机构的合格投资者身份。通知显示，农村金融机构(包括农村商业银行，农村合作银行，农村信用社以及村镇银行)，信托产品，证券公司资产管理计划，基金管理公司及其子公司特定客户资产管理计划，保险资产管理公司资产管理产品等四类非法人投资者获得进入银行间债券市场资格。路透已联系央行上海总部，暂无法获得相关评论。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五基本收平，能源股大幅下跌，被消费类股走强所抵销。当日因感恩节假期后交易时间缩短。美股主要股指均连升第六周。道琼工业指数微升0.49点，至17,828.24点；标准普尔500指数小跌5.27点，或0.25%，至2,067.56点；Nasdaq指数微升4.31点，或0.09%，至4,791.63点。

本周三大股指连升第六周，道指升0.1%，标普500指数上涨0.2%，Nasdaq指数上涨1.7%。11月，美股道指上涨2.5%，标普500指数升2.5%，Nasdaq指数劲扬3.5%。

--欧洲股市尾盘反弹，连升第二周，因油价急跌拖累能源股大幅下滑，但被航空股和消费类股上涨所抵销。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收平，报1,392.70点，早盘跌至1,384.58点低位。该指数本周勉力上涨0.6%。德国DAX指数收升0.06%，报9,980.85点；英国富时100指数微跌0.01%，收报6,722.62点；法国CAC指数小升0.18%，收报4,390.18点。

汇市:

--美元上扬，因油价暴跌激起欧元区和日本去通胀忧虑，而投资人也关注下周多家央行举行货币政策会议以及美国将公布的月度就业报告。欧元兑美元跌至1.2442美元。美元兑日圆接近七年高位，纽约尾盘报118.68日圆。美元指数升0.79%，报88.301，略低于周一触及的四年高位88.44。

债市:

--美国指标和长期公债收益率连跌第六个交易日，并创下两个月连跌，因去通胀迹象及月底买盘。10年期通膨保值债券(TIPS)损盈平衡通胀率触及2011年10月来最低，约报1.8%，低于美联储2%的通胀目标。

指标10年期公债价格尾盘上扬17/32，收益率报2.17%，盘中触及10月21日来最低的2.1658%。30年期公债价格尾盘升30/32，收益率从周三尾盘的2.94%回落至2.89%，盘中触及10月16日来最低的2.888%。

--欧元区主权债券收益率(殖利率)保持在接近纪录低位的水准，油价下跌拉低整体欧元区消费者物价增幅，令欧洲央行追加刺激措施的机率增加。德国10年期公债收益率小跌至0.70%，法国10年期公债收益率走低3个基点至0.98%。

油市:

--美国原油期货暴跌10%，录得逾五年来最大单日跌幅，指标布兰特原油期货跌穿每桶70美元，因石油输出国组织(OPEC)决定不减产，令油市交易商和分析师慌忙寻找新的底部。

美国原油期货收挫7.54美元，或10%，报每桶66.15美元，结算后进一步下跌，触及四年低点65.69美元，上次该期货大跌10%还是在2009年3月。布兰特原油期货大跌2.43美元或3.3%，报每桶70.15美元，盘中低见69.78美元的2010年5月来最低。布兰特原油期货在11月暴跌18%，连跌第五个月，为2008-2009年金融危机以来最长跌势。

金属市场:

--金价急跌超过2%，将跌势延续至第三日，跌至两周低位，且白银创下2013年9月来最大单日跌幅，因油价大跌和美元走强。1816 GMT，现货金下跌1.9%，报每盎司1,168.56美元，之前触及1,165.04美元低位。12月美国期金收跌21.40美元，报每盎司1,175.20美元，但在11月小幅上升。

现货银下跌4.3%，报每盎司15.52美元，之前下跌最多5%，现货铂金跌0.8%，报每盎司1,201.70美元。现货钯金没有和其他贵金属一起下跌，上涨0.5%，报每盎司808美元。

--期铜跌至八个月低点，受美元走强及油价暴跌后金属和商品市场普遍遭遇抛售拖累。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌至3月来最低的6,342美元，收盘报6,352美元，大跌3.32%。铜价本周连跌五日，跌幅达到约5.5%。(完)

(整理 许娜；审校 王兴亚)

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