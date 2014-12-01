《路透早报》--12月2日

[今日看点]

经济数据：

--澳洲10月建筑许可、第三季经常帐

--日本10月加班工资

--韩国11月外汇储备

--英国11月Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)

--欧元区10月生产者物价

--美国10月建筑支出、11月国内汽车销售年率

重大经济事件及官员讲话：

--澳洲央行宣布利率决议

--德国和法国的财长、经济部长及央行总裁在柏林会面

--美联储副主席费舍尔在华尔街日报CEO理事会年会上发表讲话

--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利就布朗克斯地区经济及增加就业机会的议题发表演说

--美联储理事布雷纳德在一场关于经济成长以及减少监管书面工作推广会议中发表开幕及欢迎词

--巴西央行举行货币政策委员会会议(至12月3日)

以下为12月1日下午5:00至12月2日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国制造业成长减速，但稳步增长的大趋势未变

美国11月制造业活动增长减速，但新订单持续增长，以及出口订单反弹，暗示尽管全球成长不断放缓，美国经济仍保持稳步增长的势头。美国供应管理协会(ISM)表示，11月制造业指数从10月的59.0降至58.7，因补充库存的速度放缓；不过新订单增至8月以来最高，出口订单增长也加速。

另外，金融数据公司Markit公布，美国11月Markit制造业采购经理人指数(PMI)终值为54.8，初值为54.7，10月终值为55.9。PMI指数成长放缓至10个月低位。但这项调查的历史较短，使其衡量美国制造业活动状况的可信度大打折扣。

--苹果遭遇异常交易放量下挫，跌幅一度超过6%

苹果股价周一开盘后不久崩跌，一度出现至少三个月来最大降幅，成交量异常放大。根据汤森路透数据，卖盘在略早于1451GMT的时间突然加快，一分钟内成交逾670万股，为该股10月29日以来交易最为密集的一分钟。股价在这一分钟内跌幅超过3%，当日最低跌至111.27美元，下跌6.4%。该股终场收跌3.2%至115.07美元。

交易商称，摩根士丹利将其战略股票投资组合中，苹果所占权重从4%调降至3%是引发部分股票抛售的原因之一。另外，算法交易响应是导致苹果股价放量急跌的另一个原因。此外，近期的油市振荡也被认为可能是导致苹果股票遭抛的催化剂。交易商表示，石油与能源类股下跌产生释放流动性的需求，可能对其他板块造成了冲击。

--美联储乐见能源价格下跌，不担心通胀下降威胁

美联储对全球能源价格下跌表示欢迎，两位颇有影响力的联储决策官员周一对价格下跌应可提振美国民众的支出能力而感到高兴，且不担心它对低通胀构成的压力。美联储副主席费舍尔和纽约联储总裁杜德利分别在不同的活动上表示，油价走软只会暂时压低美国的整体物价。两位官员对美国经济前景的看法大致乐观，表明联储不会因为能源市场而改变在明年某个时间点升息的计划。

--美国零售商就阿里巴巴可能对该行业构成的威胁发出警告

数家美国最大型零售商警告称，如果国会不堵塞住税务漏洞，中国电商阿里巴巴可能“毁掉大部分”美国的本土零售商。阿里巴巴目前在美国立足未稳，这些企业已经将矛头指向该公司。商业街公平联盟(Alliance for Main Street Fairness)周末在电视和电台展开的广告攻势中，呼吁国会叫停面向阿里巴巴和其他在线零售巨擘的特别税务操作。该联盟的成员包括百思买、Target和JC Penney等大型连锁店。上周末的广告攻势是有史以来最大规模的针对一家中国公司的公开营销活动之一。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一普跌，标普500指数录得逾一个月来最大单日跌幅，因数据显示全球经济表现疲弱，且美国假日购物季开局平平。苹果是对大盘拖累最大的个股之一，该股急跌3.2%，报115.07美元，录得9月来最大单日跌幅。该股在开盘后不久急跌，创逾一个月来最大一分钟成交量，部分交易商将今日的走势视为“小型闪崩”。而油价反弹带动能源股上扬。

道琼工业指数收跌51.44点，或0.29%，至17,776.9点；标准普尔500指数回落14.12点，或0.68%，至2,053.44点；Nasdaq指数收挫64.28点，或1.34%，至4,727.35点。

--欧洲股市下滑，原油和矿业股领跌，因中国和欧元区经济数据疲弱，引发商品市场又一轮抛售。沃达丰在欧元区绩优股中跌幅居前，重挫2.9%，因传闻该公司可能收购有线电视运营商Liberty Global。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.5%，报1,385.27点。德国Dax指数收低0.17%，报9,963.51点；英国富时100指数下滑0.99%，收报6,656.37点；法国CAC指数跌0.29%，收报4,377.33点。

汇市:

--美元兑日圆和欧元遭遇获利了结下滑，此前美元兑日圆一度触及2007年7月以来最高119.15日圆，因评级机构穆迪将日本主权债信评级从AA3下调至A1，评级展望稳定。纽约尾盘，EBS数据显示，美元兑日圆跌0.3%，报118.29日圆。欧元兑美元升0.2%，报1.2476美元，11月欧元兑美元跌了0.6%，今年迄今跌幅为9.2%。欧元兑瑞郎升至三周高位1.2044瑞郎，此前要求瑞士央行增加黄金储备的公投未能获得通过。

债市:

--美国公债价格结束六日连涨，回吐早盘的涨幅走低，因投资者在周五公布关键就业数据前获利了结。30年期公债价格大幅波动，收益率在盘初触及的2.876%的低位至2.95%的日内高位间波动，根据路透数据，收益率尾盘报2.9487%，价格回落25/32。

11月长期美国公债回报良好，增长近3%，超过标普500指数2.45%的涨幅。巴克莱20年期以上公债指数的年增幅为23.5%，标普500指数仅为11.9%。指标10年期公债价格尾盘下跌6/32，收益率报2.2165%，上周五尾盘报2.196%。

--欧元区低评级公债收益率下跌，因一项重要市场指标显示，投资者预期一年内欧元区将陷入通缩，或迫使欧洲央行进一步放宽货币政策。意大利10年期公债收益率跌4个基点，报2.002%，为纪录新低。西班牙10年期公债收益率跌7个基点，报1.83%，投资者押注欧洲央行近期将购买公债，该国公债是首选。欧元区评级最低的希腊公债收益率有望创10月中旬以来最大单日跌幅--下跌42个基点报8.11%。

油市:

--原油市场跳升多达5%，从五年低点反弹，创2012年来最大单日升幅，因对美国页岩油产量高涨造成全球油市供应过剩的担忧可能在减轻。交易商表示，美元走软也带动了原油和其他自然资源市场的升势。

布兰特原油期货大涨2.39美元，报每桶72.54美元，盘中高见72.73美元。盘中布兰特原油期货一度大跌2.62美元至2009年7月来最低的67.53美元。今日3%的升幅为2012年10月来最大。美国原油期货收高2.85美元，报每桶69美元，盘中一度挫至五年最低的63.72美元。今日美国原油期货劲升4%，为2012年8月来最大单日百分比涨幅。结算后美国原油期货进一步走强，2015GMT，大涨约5%，报69.34美元。

金属市场:

--金价录得逾一年来最大单日涨幅，在下跌2%后逆转颓势升至一个月高位，受助于油市急升带来的提振、技术性买入信号和印度进口可能增加等因素。银价一度大涨近9%。1729 GMT，现货金急升4.2%，报每盎司1,216.34美元，为去年9月以来最大单日涨幅。

美国COMEX-12月期金收涨42.60美元，或3.6%，报每盎司1,218.10美元，也为一个月高位。现货银跟随金价上扬，急升6.9%，报每盎司16.47美元，稍早最高升幅达8.8%，触及16.76美元的日高。

--期铜从四年半最低水平反弹，因投资者认为最近基于经济数据疲软的跌势过度，恢复一些持仓。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜触及2010年6月以来最低点每吨6,230.75美元后反弹，大涨1.5%，收于6,449美元。

其他金属也反弹。铝上涨0.8%，收报每吨2,024美元。期锌上涨1%，收报每吨2,237美元，稍早触及一个半月低位2,186美元。期铅则上扬1.4%，收报2,055.50美元。期锡涨0.2%，报20,295美元。期镍收盘时没有成交，买盘最后涨0.3%，报每吨16,300美元。(完)

(整理 许娜；审校 王兴亚)

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