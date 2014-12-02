《路透早报》--12月3日

[今日看点]

经济数据：

--中国11月官方非制造业采购经理人指数(PMI)和汇丰中国服务业PMI

--澳洲、韩国和瑞士第三季国内生产总值(GDP)

--意大利、法国、德国、欧元区和英国11月服务业PMI

--欧元区10月零售销售

--美国第三季非农生产率和劳工成本修正值

--美国11月ADP民间就业岗位、Markit服务业和综合PMI及供应管理协会(ISM)非制造业PMI

重大经济事件及官员讲话：

--英国央行货币政策委员会会议(至12月4日)

--英国财政大臣欧思邦发表秋季报告

--加拿大央行宣布指标政策利率

--加拿大2014峰会，央行总裁波洛兹将出席

--美国联邦储备委员会(美联储/FED)公布经济形势褐皮书

--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟就经济前景发表演说

--美联储理事布雷纳德和前美联储副主席科恩参加布鲁金斯学会主办的活动

以下为12月2日下午5:00至12月3日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国建筑支出和汽车销售劲增，缓解第四季成长大幅放缓忧虑

美国10月建筑支出录得五个月来最大按月涨幅，缓解了对第四季成长大幅放缓的担忧。此外11月汽车销售意外增长，也扶助提振成长前景。美国商务部公布，10月建筑支出上升1.1%，至9,710亿美元，为5月以来最大增幅，预估为增长0.6%。9月建筑支出被上修至下跌0.1%，前值为回落0.4%。分析师称，这暗示第三季国内生产总值(GDP)初估值可能被上修0.2个百分点，至按年增长4.1%。

另外，六大车商中五家上月的汽车销售增幅超过分析师预期。通用汽车报告销售跳增6.5%，克莱斯勒则表示销售急增20.1%。但福特汽车报告销售小幅下降。

--欧元区10月PPI创一年最高单月跌幅，欧洲央行压力陡增

欧元区10月生产者物价指数(PPI)创下一年来最大单月降幅，因能源成本以及食品等非耐久财物品成本下挫，欧洲央行面临进一步出台措施以提振地区经济的压力。欧盟统计局公布，10月PPI较9月下滑0.4%，分析师预计下跌0.3%。能源成本下降0.9%及非耐久财物品成本走低0.6%，是10月PPI下跌的主要原因，因原油和大宗商品价格下挫。10月PPI较上年同期下跌1.3%，符合市场预期，且略低于8月和9月PPI的1.4%跌幅。10月仅资本品和耐用消费品价格上扬。

其它重要经济数据：

> 英国数据：11月建筑业PMI跌至59.4创13个月低点，乐观情绪减退

> 韩国数据: 11月外汇储备连续第四个月减少，因欧元和英镑兑美元走软

--中国大举作空加速铁矿石价格崩跌，并强化自身定价影响力

今年铁矿石价格横遭腰斩，中国投机客对大连商品交易所刚刚推出一年的铁矿石期货大举作空，在一定程度上刺激了跌势，也在这一过程中让中国得到了长期以来一直渴求的定价权。分析师表示，如果中国允许包括大型生产商在内的外资在大商所交易，其对铁矿石的影响力可能变得更加强大。

大连铁矿石期货是全球第一家以实货交割为支持的铁矿石期货合约，其放量暴跌帮助拉低了世界其它交易所的现货以及衍生品价格，因为在中国经济放缓之际，市场面临供应大量过剩，打击了投资者信心。为了扩大大连商交所的影响力，中国当局或许会允许外国投资者参与进来。为了开发具有全球定价力的期货合约，大连商交所近期在声明中称，它将“通过探索开展铁矿石保税交割，引进境外合格投资者，提升市场国际影响力。”

--沙特官员称只有俄罗斯等国加入限产行列，沙特才考虑减产

沙特阿拉伯前情报部门主管--Turki bin Faisal亲王表示，只有非石油输出国组织(OPEC)成员国俄罗斯等其他国家加入限产行列，沙特才会考虑减产。他称，“目前沙特不会放弃市场份额，因为我们减产，就会使俄罗斯、尼日利亚和伊朗等其他出产国向沙特的客户出售石油。”Turki亲王还指出，沙特近几年已积累了充分的财力储备，即便油价下跌，也能满足资金需求，他认为接下来的几年沙特不会面临危机。

--BP股价劲扬4.7%，因市场传言壳牌出价收购该公司

英国能源巨擘BP股价在欧洲市场劲扬4.7%。数位交易员称，市场传言同业皇家荷兰/壳牌石油集团出价收购该公司。壳牌和BP均拒绝置评。壳牌股价也上扬逾4%。分析师称，BP股价受其将被收购的乐观情绪所推动上扬，市场传言壳牌对该公司有兴趣，但在油市状况如此艰难的时刻，壳牌却进行大规模收购似乎让人难以置信。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二上涨，能源类股领涨标准普尔500指数和道琼工业指数；Biogen受有关其治疗老年痴呆症试验性药物消息提振大涨，领涨Nasdaq指数。股市普遍上涨，标准普尔500指数10大类股中有九个上扬。唯电信股下跌1.8%。

道琼工业指数收高102.75点，或0.58%，至17,879.55点，为纪录高位；标准普尔500指数上涨13.11点，或0.64%，至2,066.55点；Nasdaq指数收高28.46点，或0.6%，至4,755.81点。

--欧洲股市上涨，受助于能源股反弹，此前原油价格从周一的五年低点回升。BP涨幅居前，劲扬4.7%。数位交易员称，市场传言同业皇家荷兰/壳牌石油集团出价收购该公司。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.5%，报1,392.51点。

德国Dax指数收低0.3%，报9,934.08点。交易商称，该指数盘中稍早一度触及万点关口，但未能升穿6月所创的10,050.98纪录高位，引发获利回吐。英国富时100指数大涨1.29%，收报6,742.10点；法国CAC指数升0.25%，收报4,388.30点。

汇市:

--美元反弹，受助于油价回落，帮助提振美元兑商品相关货币。纽约汇市午盘，美元指数触及四年半高位，兑挪威克朗上涨1.30%，兑日圆触及七年新高。投资者等待周五的非农就业数据，路透调查预计，美国11月非农就业岗位增加23万，失业率为5.8%。

美元指数升0.77%，报88.622。美元兑日圆升至七年高位119.22日圆，升0.70%。欧元兑美元跌至一周低点1.2381美元，跌0.70%。油价下挫重创挪威克郎，兑美元大跌1.30%，报7.0247克郎。美元兑加元升0.58%，报1.1394加元，澳元兑美元跌0.49%，报0.8447美元，徘徊在周一触及的四年低点0.8417美元附近。

债市:

--美国公债价格下滑，受美股上扬打压，且机构投资人为亚马逊的60亿美元公司债发售作准备。根据汤森路透旗下IFR，美国银行等银行预计将在周二稍晚为60亿美元亚马逊的五批高级无担保债券定价。

数据显示美国10月建筑支出较预期稳健后，30年期公债收益率升穿3%，根据路透数据，尾盘30年期公债价格跌1-2/32，收益率报2.9984%。10年期公债跌17-1/2，收益率报2.2799%。

--欧元区公债收益率小幅上涨，因油价从五年低位反弹，令有关欧洲央行本周将放松货币政策的猜测降温。希腊10年期公债收益率逆势下跌23个基点，报7.87%，此前雅典提议上调酒店增值税，并讨论养老金改革，让欧盟/国际货币基金组织(IMF)领导人满意。

德国10年期公债收益率上涨2个基点，报0.75%，周一跌至0.69%的纪录低位。低评级欧元区公债收益率也从纪录低位反弹。西班牙10年期公债收益率一度上涨4个基点，报1.89%，随后回落。意大利10年期公债收益率涨2个基点，至2.04%。

油市:

--油价在周一录得两年来最大单日涨幅后周二重拾跌势，因伊拉克与库尔德人达成石油出口协议，可能导致该国石油出国增加，从而加剧油市供应过剩的局面，此外美国原油期货交易准备金要求被上调，以及美元走强亦带来压力。

指标布兰特原油期货回落2.00美元，或2.76%，收报每桶70.54美元，接近上周五收盘价70.15美元，此为2010年中以来最低。布兰特原油期货周一跳升逾3%，因市场臆测上周石油输出国组织(OPEC)会议后出现的跌势过度。美国原油期货急跌2.12美元，收报每桶66.88美元。周一攀升4%，录得2012年8月以来最大单日涨幅。

金属市场:

--金价下滑，因美元强劲及迹象显示美国经济正从油价大跌中得益，重燃市场对美联储将在明年年中左右收紧货币政策的预期。亚洲买家的实货需求支撑金价，不过主要消费国中国的现货金价周二升水不到1美元，显示需求迟滞。

1952 GMT，现货金跌0.95%，报每盎司1,198.77美元，昨日大涨近4%，创去年9月以来最大单日涨幅。美国COMEX-12月期金收低1.5%，报每盎司1,199.40美元。现货银持稳，报每盎司16.42美元。现货铂金大跌2.1%，报每盎司1,211.25美元。现货钯金下滑0.6%，报每盎司798.50美元。

--期铜等基本金属下滑，因主要消费国--中国需求前景持续不明朗、欧洲又公布了疲弱的经济数据，且油价进一步下挫。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下滑0.53%，收于每吨6,415美元，缩减昨日1.5%的升幅。

三个月期铝大跌2.27%，收报每吨1,978美元。期镍表现最好，收高0.58%，报每吨16,345美元。期锌大跌1.12%，收报每吨2,212美元，期铅下挫1.34%，收报2,028美元。期锡小涨0.42%，报20,380美元。(完)

(整理 许娜；审校 王兴亚)

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