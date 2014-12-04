《路透早报》--12月4日

[今日看点]

经济数据：

--澳洲10月零售销售和商品/服务贸易收支

--法国第三季按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率

--美国11月Challenger企业计划裁员人数、11月29日当周申领失业金数据

--加拿大11月Ivey采购经理人指数(PMI)

--日本11月外汇储备

重大经济事件及官员讲话：

--英国央行公布利率决定

--欧洲央行管理委员会会议，会后公布利率决议并举行记者会

--日本央行审议委员佐藤健裕在高知县对商界领袖发表讲话

--瑞典发布金融稳定报告

--欧洲央行委员努伊在德国财政部组织的活动上发言

--德国央行委员Andreas Dombret发表演说

--美国达拉斯联储总裁费希尔发表最新德州经济报告并评论货币政策

--美国克利夫兰联储总裁梅斯特在2014年金融稳定会议上致欢迎词，联储理事布雷纳德发表演讲

--国际清算银行(BIS)经济顾问兼研究主管申铉松在布鲁金斯学会就金融稳定风险发表演说

以下为12月3日下午5:00至12月4日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--就业和服务业数据良好，表明全球成长放缓对美国经济影响有限

11月美国民间就业岗位以较快的速度增长，服务业强劲扩张，表明全球经济不断放缓对美国经济活动的影响有限。但另一项数据显示，就业市场状况改善尚未带动薪资增长加速，这可能使美联储有理由在一段时间内继续保持超低利率。据民间就业服务机构ADP Employer Services报告，美国11月民间就业人数增加20.8万人，过去八个月中有七个月的增幅超过了20万。民间就业岗位全面增长，但服务业和制造业的招聘步伐有所放缓，分析师称这并未改变其对11月非农就业岗位增长超过20万的预期。

美国供应管理协会(ISM)公布，11月非制造业指数为59.3，仅略低于8月所创的经济衰退后最高位59.6，高于路透访查预期及上月水准。新订单和积压订单增加，而一项衡量出口订单的指标劲扬，未受中国和欧元区成长放缓，以及日本经济滑入衰退的影响。此外，美国劳工部公布，第三季时薪增幅被下修至1.3%，第二季时薪增幅亦下修至0.9%，加之单位劳工成本回落1.0%，都进一步暗示缺乏通胀和获利压力。

--美国高级官员称，中国迄今履行了人民币汇率向市场化推进的承诺

美国财政部国际事务次长Nathan Sheets表示，美国认为中国迄今履行了对人民币汇率更具市场导向的承诺。Sheets提醒称，中国官员7月对美国官员表示，随着条件许可，他们将转向市场为导向的汇率。他表示，“如果中国继续履行这一承诺，就像(7月会议以来)的作法，允许汇率调整，那么结果将是家庭购买力增加，而且国内需求更强劲。”

--美联储褐皮书称经济继续扩张，汽油价格下降提振消费者支出

美联储发布褐皮书称，10月美国经济活动继续扩张，汽油价格回落提振消费者支出。褐皮书指出，多个联储地区仍对经济前景持乐观态度。褐皮书对经济的评估与近期公布的制造业和就业数据一致，均反应全球需求放缓对美国经济的影响有限。褐皮书称，各地区就业全面增长。尽管通胀仍然低迷，但很多地区报告劳工成本小幅至适度提高。联储称，“部分职业和技术工人的薪资状况继续显示出薪资压力增加的迹象。”

此外，费城联储总裁普洛瑟表示，当通胀接近美联储目标且经济接近充分就业时，仍维持联邦基金利率在近零水准是史无前例和有风险的；并补充说等太久才升息有令通胀更快速上升的风险。

--加拿大央行维持利率不变，复苏范围扩大但油价下跌是一个风险

加拿大央行宣布维持利率在1%不变，表明尽管经济复苏扩大到出口和企业投资方面，但低油价对通胀的压力可能比预期更大。该行再次淡化过去一年通胀率高于预期的情况，称这很大程度上是暂时现象，并表示“油价下跌对通胀构成重要下行风险”。央行就此问题称，这被美国经济走强、加元贬值，以及最近联邦财政措施缓解。鉴于最近经济进展喜人，央行称产出缺口似乎比10月预测的要小，不过就业市场仍然显示，经济闲置状况严重。此外，该行对家庭债务和房价愈发感到担忧，称家庭不均衡“给金融稳定带来严重风险。”

--巴西央行加息50个基点，加快收紧步伐以提振投资者信心

巴西央行加息50个基点至11.75%，加快收紧货币政策步伐，以对抗高通胀，帮助总统罗塞夫挽回投资者信心。路透上周访问的49位分析师中，有29名分析师预计央行将升息25个基点至11.50%，其余20人认为央行决策者会更加大胆地升息50个基点。央行八位委员投票决议加息50个基点。

--韩国第三季GDP修正后仍为较前季成长0.9%，增幅高于第二季

韩国央行公布数据显示，第三季经季节调整的国内生产总值(GDP)修正后较前季成长0.9%，较上年同期增长3.2%，均于前值相同。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三收涨，道指和标普500指数刷新收盘纪录，因数据显示美国服务业状况改善，提振周期性股票。道指和标普500指数触及盘中纪录高位，今日交投淡静，很多交易商静待明日欧洲央行会议结果。美国原油价格攀升0.8%带动能源股连续第三日上涨，累计涨幅达3.2%，但其仍是年内迄今唯一走低的类股。

道琼工业指数收涨33.07点，或0.18%，至17,912.62点；标准普尔500指数收高7.78点，或0.38%，至2,074.33点；Nasdaq指数上扬18.66点，或0.39%，至4,774.47点。

--欧洲股市上涨，希腊、西班牙和意大利股市领涨，因投资人押注欧洲央行周四会在政策会议上暗示进一步实施刺激经济措施。希腊ATG指数、西班牙IBEX指数和意大利股市的FTSE MIB指数在欧洲各国股市中表现最好，涨幅介于1-1.7%，持有大量主权债的权重银行股领军。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.5%，报1,399.97点。德国Dax指数收高0.38%，报9,971.79点；英国富时100指数收低0.38%，报6,716.63点；法国CAC指数微升0.08%，收报4,391.86点。

汇市:

--美元普涨，受美联储官员对美国经济的积极评论提振，且周四欧洲央行货币政策会议可能祭出更多宽松货币政策。欧元兑美元跌至27个月低点，美元兑日圆升向120日圆，美元指数触及逾五年半最高。俄罗斯卢布小幅反弹，兑美元升至53.48卢布，昨日报53.87卢布。交易商表示，俄罗斯央行干预汇市阻止卢布大跌。

欧元兑美元跌至2012年8月来最低的1.2299美元，纽约尾盘跌0.6%，报1.2310美元。美元指数稍早触及2009年3月来最高，尾盘报88.961。美元兑日圆升0.5%，报119.86日圆，创下七年半新高。美元兑加元跌0.4%，报1.1369加元，此前加拿大央行宣布维持利率在1%不变。

债市:

--美国公债价格在连跌两日后周三变动不大，因交易商等待欧洲央行可能进行的货币政策调整以及关键的美国就业报告。但30年期公债收益率尾盘跌穿3%，因机构投资人出脱因亚马逊等企业发售大规模公司债而建立的公债仓位。

30年期长债收益率尾盘报2.9865%，价格升11/32。指标10年期公债升1/32，收益率报2.2817%。较短期公债价格持平至小跌。

--意大利10年期公债收益率首次跌穿2%，市场预计欧洲央行本周开会时，将为购买公债铺路。多数欧元区公债收益率向纪录低点回落，因数据显示欧元区企业活动11月意外放缓。这加上油价下滑将令欧洲央行采取更多措施提振经济、应对通缩风险的压力加重。欧洲央行的政策前景以及本周稍早德国公债收益率从历史低点反弹，扶助带动了今日德国标售25亿欧元五年期公债的需求。

意大利10年期公债收益率跌3个基点，报1.99%，盘中跌至1.973%的纪录低点。西班牙10年期公债收益率跌2个基点，报1.84%。德国10年期公债收益率持稳在0.75%。

油市:

--美国原油期货上涨至67美元之上，因此前库存数据显示原油库存意外减少，但一报导暗示沙特预计油价续跌后，布兰特原油期货跌穿70美元。布兰特原油期货较美国原油期货溢价收窄至不到3美元，为一个半月来最低。

布兰特原油期货回落0.62美元，结算价报每桶69.92美元，稍早一度攀升近1美元，报71.46美元。美国原油期货收高0.50美元，收报每桶67.38美元，日高为68.23美元。

金属市场:

--金价上涨1%，持于每盎司1,200美元上方，受助于油价上涨促使投资者调整持仓，基本未受美元强劲的影响。现货金在波动中升至每盎司1,214.50美元的日高，2026 GMT时上涨0.9%报1,209.11美元。美国期金升0.8%，结算价报每盎司1,208.40美元。

现货铂金(白金)涨0.6%至每盎司1,219.00美元。现货银跌0.5%，报每盎司16.35。现货钯金下滑0.4%，报每盎司795.47美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜下滑，受美元走强及需求前景不明朗打压，不过中国公布的数据显示11月服务业增长小幅加快，令期铜跌幅受限。欧元兑美元跌至逾两年最低，令金属价格承压。

三个月期铜收低0.6%，报6,380美元。三个月期铝收盘没有成交，买盘最后跌0.3%，收报每吨1,972美元。期镍逆市收高1.5%，报每吨16,595美元。期锌升0.1%，收报每吨2,215美元，期铅持稳，收报2,028美元。期锡小涨0.3%，报20,450美元。(完)

(整理 许娜；审校 王兴亚)

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