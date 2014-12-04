《路透早报》--12月5日

[今日看点]

经济数据：

--台湾11月消费者物价指数(CPI)及11月末外汇存底

--日本10月同时和领先指标

--德国10月工业订单

--欧元区第三季国内生产总值(GDP)修正值

--美国11月非农就业报告，10月国际贸易收支、工厂订单、耐久财订单修正值及消费者信贷

--加拿大11月就业数据和10月贸易收支

重大经济事件及官员讲话：

--德国央行发布经济预估

--瑞典央行第一副总裁Kerstin af Jochnick在商业与政策研究中心的会议上作陈述，主题为“当前货币政策的角色”

--美国克利夫兰联储总裁梅斯特在2014年金融稳定会议发表晨间主旨演讲，财政部金融研究办公室主任Richard Berner在午餐会发表演讲

以下为12月4日下午5:00至12月5日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--欧洲央行总裁德拉吉称将在明年初考虑QE，不会因任何反对而动摇

欧洲央行总裁德拉吉表示，央行将在明年初决定是否有必要采取进一步行动来重振欧元区经济。他暗示，不会因德国或其他任何人的反对而畏缩不前。德拉吉以迄今为止最明确的措辞强调央行支撑欧元区孱弱经济的决心，并表示可能印钞购买公债等资产。来自德国的两位央行决策者在会上明确反对他的宏大计划。

欧洲央行对欧元区经济前景的最新预期十分低迷，预计明年欧元区经济仅增长1.0%，而非三个月前预计的增长1.6%；明年通胀料仅为0.7%，低于9月预期的1.1%，且远低于央行设定的略低于2%的目标。德拉吉宣布，央行预计未来数年欧元区的经济产出将低于三个月前的预期，而油价下跌将进一步拖低通胀。

此前，欧洲央行一如广泛预期维持主要再融资利率在0.05%不变，同时考虑是否购买公债以提振欧元区经济。央行还维持银行隔夜存款利率在负0.20%不变，隔夜贷款利率在0.30%不变。

--英国央行维持利率在0.5%不变，资产购买规模仍为3,750亿英镑

英国央行货币政策委员会(MPC)一如预期维持指标利率在0.5%的纪录低位不变，因决策者更关注低通胀和全球经济前景疲弱带来的风险，而不是本国经济的强劲复苏。薪资增幅和通胀率都在英国央行2%的目标之下，另外欧元区前景疲软也使得多数MPC委员认为要维持利率不变。英国预计在未来几年会出台更多财政紧缩措施，这或给予央行维持政策宽松的压力。

--沙特大幅调降对亚洲和美国买家的石油官方售价

沙特大幅调降对亚洲和美国买家的原油售价，分析师称此举意在加强对市场份额的争夺。沙特的石油官方售价(OSP)被认为能预示出该国的石油政策。有分析师表示，官方售价近几个月大幅下调，显示沙特正在与其他产油国争夺市场份额，但也有人表示，官方售价仅仅反映出市场情况，是回顾性指标，而非前瞻性指标。根据路透数据，沙特对亚洲客户的原油价格折让幅度为至少2002年以来最大，对美国客户的原油售价连续第五个月下降。

--独家新闻：消息人士称瑞士托克不顾伊拉克反对，暗助库尔德人出口原油

三名消息人士表示，全球最大的大宗商品贸易公司之一--瑞士贸易商托克(Trafigura)，在帮助伊拉克库尔德地区出口原油中发挥了关键作用，而伊拉克政府认为该地区出口原油为非法行为。消息人士称，最近几个月托克开始负责部分原油销售以来，除了一艘不由托克负责的之外，其他30多船原油都找到了买家。据消息人士提供的信息以及公开的船舶跟踪数据，库尔德的石油是卖给以色列、克罗地亚以及马来西亚近海买家的。由于双方达成一系列船对船转货以及临时仓储安排，最终目的地往往难以追踪。

此外，据路透见到的官方拘捕令，中国警方已经逮捕托克的一名员工，这是就一笔3,200万美元汽油贸易诈欺调查的一部分。三名熟知内情的人士表示，现年39岁的Tian Meng是托克北京油品营销小组员工，他自8月以来就在没有被起诉的情形下被拘留在沧州。

--独家新闻：欧元区财长考虑将希腊救助计划延期至明年中

一份文件显示，欧元区财长正考虑将今年年底到期的希腊救助计划延长六个月，至2015年年中，给该国更多的时间来满足获得剩余贷款的条件。一位欧元区高级官员称，希腊将不得不要求将救助计划延期，因取代该计划的一项信用额度无法按时就位。但一位希腊政府官员称，该国不会提交延期要求。

--俄罗斯央行称，未计划采取行政手段抑制汇市投机

俄罗斯央行表示，不会采取“行政”控制举措，来抑制外汇市场的投机行为；称为了限制投机活动，俄罗斯央行只考虑经济方面的举措，没有采取行政限制措施的计划。央行补充道，“未考虑实行强制出售外汇收入的做法”，并称其将与财政部加强合作，监管银行领域的流动性。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四小幅收跌，此前欧洲央行总裁德拉吉没有理会立即采取更多货币政策行动的压力，但称将在明年初处理这项议题。由于原油价格再次下跌，能源股仍然不稳。微软涨1.6%至48.84美元，限制三大股指的跌幅；稍早邦诺就收购微软所持Nook Media股份达成协议，价值1.25亿美元。

道琼工业指数收跌12.52点，或0.07%，至17,900.10点；标准普尔500指数小跌2.41点，或0.12%，至2,071.92点；Nasdaq指数回落5.04点，或0.11%，至4,769.44点。

--欧洲股市下跌，此前欧洲央行坚持其政策方针，等明年年初再决定是否需要采取进一步举措提振欧洲经济，引发了一波获利了结。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌1.4%，报1,380.77点，为七周以来最大单日跌幅。但“恐慌指标”EURO STOXX 50波动率指数跌3.6%，显示尽管市场走软，但投资者避险情绪并没有上升。

德国Dax指数下挫1.21%，报9,851.35点。英国富时100指数收低0.55%，报6,679.37点；法国CAC指数下滑1.55%，收报4,323.89点；意大利MIB指数大跌2.77%，报19,424.38点。

汇市:

--欧元兑美元从逾两年低点反弹，此前欧洲央行总裁德拉吉对向经济挹注更多刺激措施所发出的信号，没有市场原本预期的那么强劲。另外，由于日本媒体预测显示，安倍晋三联合政府料在12月14日大选中赢得众议院三分之二的多数席位，美元兑日圆升至逾七年高位。

纽约尾盘，欧元兑美元升0.5%，报1.2368美元，盘中触及逾两年最低的1.2284美元。美元兑日圆触及七年高位120.25日圆，纽约尾盘报119.82日圆，当日持平。

债市:

--美国公债价格上扬，而欧洲公债价格回落，之前欧洲央行总裁德拉吉称，明年初之前不会决定是否需要采取进一步行动来提振不断放缓的区内经济。长期公债价格涨幅最大。据路透数据，30年期公债价格上扬19/32。

公债投资者关注欧洲公债与收益率较高的美国公债间的巨大利差，尤其是长债间的利差，目前10年期美债和德债收益率差收窄。10年期德债收益率报0.773%，不到10年期美国公债收益率2.2623%的三分之一。据路透数据，10年期美国公债较可比德债收益率差为1.49%，周三尾盘为1.54%。

--欧元区公债收益率从纪录低点进一步反弹，此前欧洲央行坚持在明年年初才会考虑购买主权债，以帮助激活欧元区经济。这令一些原本预计总裁德拉吉在会后就发布更多刺激计划包括量化宽松政策的投资人失望。

较低评等的欧元区公债收益率领涨，意大利、西班牙和葡萄牙10年期公债收益率均升5个基点，分别报2.04%、1.89%和2.84%。德国10年期公债收益率升3个基点，报0.77%，进一步脱离周一触及的0.698%纪录低点。其他最高评等欧元区公债收益率升2个基点。

油市:

--原油期货收低，在沙特阿拉伯宣布大幅下调对亚洲和美国买家的原油售价，以尽力守住市场份额后，对原油定价的争论持续。路透调查显示，明年布兰特原油期货均价预估在82.50美元。

布兰特原油期货回落0.28美元，结算价报每桶69.64美元，盘中交投区间宽幅约2美元。美国原油期货收低0.57美元，收报每桶66.81美元，稍早跌至66.09美元。

金属市场:

--金价缩减跌幅，因欧洲央行总裁德拉吉表示将在明年初重新评估推出更多刺激举措的可能性后，欧元兑美元反弹，但在明日美国公布关键就业数据前仍然承压。1947 GMT，现货金报每盎司1,206.87美元，下跌0.2%，脱离稍早触及的低位1,201.07美元。美国12月期金收跌1.00美元，报每盎司1,207.70美元。

其他贵金属方面，现货银上扬0.7%，报每盎司16.51美元。现货铂金攀升1.3%，报每盎司1,233.20美元。现货钯金上涨0.5%，报每盎司797.00美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜升至近一周最高，因欧洲央行刺激措施前景不明朗拖累美元下滑，且一铜矿着火。但对中国需求前景的担忧限制了升幅。交易商表示，蒙古奥尤陶勒盖铜金矿着火也支撑铜价，目前火势已经受到控制，但对生产的影响还未立即得知。

三个月期铜收高1.3%，报6,465美元，扭转两日跌势，并触及11月28日来最高水准。三个月期镍劲升3.2%，报17,125美元的逾两个月最高，分析师称因投资人愈发确定印尼将维持矿石出口禁令。三个月期铝收高1.1%，收报每吨1,994.50美元。期锌收盘没有成交，买盘最后报2,237美元，升1%，期铅收报2,040美元，涨0.6%。期锡小跌0.2%，报20,405美元。(完)

(整理 许娜；审校 王兴亚)

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