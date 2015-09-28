《路透早报》--9月29日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--德国8月进口物价(0600)

--英国8月消费者信贷及抵押贷款发放金额(0830)

--欧元区9月经济景气指数、企业景气指数以及通胀预期指数(0900)

--英国工业联盟(CBI)零售销售差值(1000)

--德国9月消费者物价指数(CPI)初值(1200)

--加拿大8月生产者物价指数(PPI)(1230)

--美国7月标普/Case-Shiller房价指数(1300)

--美国世企研9月消费者信心指数(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--2015年度经济合作暨发展组织(OECD)E-Leaders会议在东京召开(至9月30日)。OECD副秘书长Mari Kiviniemi将致开幕辞。

--斯洛伐克央行总裁马库赫召开新闻发布会，提供最新国内宏观经济预测(1100)

--比利时央行总裁柯恩发表讲话(1030)

以下为9月28日下午5:00至9月29日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储副主席杜德利称，仍有可能今年加息

本周一连串预定的美国联邦储备委员会(美联储)官员讲话在周一拉开序幕，但决策者之间的观点分歧仍让人进一步质疑，美联储能否在目前这个关键时刻对发出的讯息给予控制。

美联储副主席杜德利称，联储仍有可能在今年升息，并有望在明年实现通胀目标，早于其他许多决策者的预期。杜德利表示，决策者在评估经济改善状况后，可能于10月升息。他认为通胀率可能将在明年达到目标，比美联储决策者本月稍早的预期中值提前至少一年。他相信低迷的全球经济状况和美元走强影响将短暂，从而使得美联储可以很快升息。

旧金山联储总裁威廉姆斯称经济出现失衡迹象，希望在年内升息。他预计美国GDP今年下半年成长2.25%，明年增幅“略高于”2%，失业率今年晚些时候降至5%之下，并在2016年保持该水平。他表示，随着经济接近充分就业，支持和反对升息的理据很平衡，一旦失衡变大，美联储的选择有限。他表示，“我们不得不先升息，然后再重新评估政策”，经济能应对升息进程的开始。

而芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯敦促联邦公开市场委员会(FOMC)较预期推迟升息。他认为，需要看到‘真正的通胀上行动能的证据’才升息，建议明年中可能是升息的合适时机。他并指出，在时机不成熟时升息代价巨大，包括联储的信誉。

--美国消费者支出和核心通胀增长，反应成长势头支持年内升息

美国8月消费者支出强劲增长，一项衡量通胀的关键指标小升，反映出美国经济增长势头强劲，可能促使美联储在全球经济疲弱的大环境下开始升息。

在消费者支出数据公布后，美元走坚，美国公债收益率上扬，反应部分投资者提前了对联储升息时间的预期。

美国商务部周一表示，8月消费者支出增长0.4%，7月数据被上修至增长0.4%。扣除食品和能源的核心通胀按年跳增1.3%，7月增幅为1.2%。

尽管消费者支出数据利好，但美国楼市反弹看似有些放缓，美国8月成屋待完成销售指数较上月下降1.4%，至109.4，预估为上升0.4%。

--企业面消息：

矿业及贸易集团嘉能可股价暴跌近30%，收于纪录低点，市值蒸发了约35亿英镑。人们担心该公司在削减债务负担以抵挡全球金属价格持续下滑的冲击方面，做得还不够。此前投资银行Investec发布的分析报告令人认为，若现货金属价格没有回升，则该公司的估值值得怀疑。报告指嘉能可债务负担过重，需要更进一步重组。

苹果公司周公布，新款iPhone 6s与6s Plus手机开售后首个周末在12个市场销出创纪录的逾1,300万部。不过其股价仍收低近2%。

据熟悉情况的消息人士称，大众汽车已暂停核心大众品牌、豪车业务奥迪及跑车品牌保时捷研发主管职务。

因铝价下跌而受创的美国铝业表示，将分拆为两个独立的上市公司，该公司承认传统的铝业与附加值更高的汽车业务不再兼容。该股收高5.73%报9.59美元。

--中国经济保持在合理区间，长期向好的基本面没有变--总理

中国国务院总理表示，今年中国经济运行仍保持在合理区间，就业比较充分，中国经济长期向好的基本面没有变，通过改革开放释放改革红利，推动经济发展的方向也不会变。政府网援引他在会见来华出席第五次中欧经贸高层对话的欧盟委员会副主席卡泰宁时的讲话并称，中国经济保持“双中高”，可以为中欧开展多领域合作开辟更广阔的空间，希望双方抓紧商谈设立中欧共同投资基金。

--保监会放开分红型人身保险预定利率，中国人身险费率市场化再下一城

中国保监会发布通知，推进分红型人身保险费率政策改革，将分红型人身保险的预定利率由保险公司按照审慎原则自行决定。分红型人身险预定利率上限的放开，标志人身险费率市场化形成机制完全建立。保监会人身保险监管部副主任王治超在新闻发布会上称，此举将打破过去管制条件下的价格保护，激励保险公司实现产品多样化，并健全市场化的费率形成机制。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一收盘大幅下挫，可能成为四年来表现最差的季度，因投资者担心中国经济体质，以及美国升息的潜在影响。

道琼斯工业综合指数跌1.92%，报收于16,001.89点。标准普尔500指数跌2.57%，报收于1,881.77点，纳斯达克综合指数大跌3.04%，报收于4,543.97点。

--欧洲股市大幅收低，对矿商嘉能可债务的担忧与日俱增，令该股市值蒸发了三分之一，大众汽车排放丑闻拖累该股延续跌势。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收挫2.21%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数收跌2.37%。英股富时100指数收跌2.46%，报5,958.86点，法股CAC指数收低2.76%，收报4,357.05点。德国DAX指数下跌2.12%，收报9,483.55点。

汇市:

--美元兑日圆下跌，因日圆受全球股市下跌推动上涨，中国的企业利润令人担忧，中国、欧洲和美国本周还将出炉可能令市场不安的经济数据，这些都拖累股市今日走低。

美元兑日圆下跌0.7%，报119.81日圆。 欧元兑日圆也下跌，跌幅为0.40%，报134.53日圆。美元指数最新跌0.25%，美元兑瑞郎跌0.40%。欧元兑美元最新跌0.40%，报1.1194美元。

债市:

--美国公债价格上涨，因在担心中国经济增长迟滞的情况下，全球股市下跌且商品价格不断下滑，投资者正等待备受高度关注的美国非农就业报告周五出炉。

午后交易中，10年期公债上涨20/32，收益率从周五尾盘的2.164%降至2.096%。30年期公债大幅上涨多达1-24/32，收益率降至一个月最低2.869%。

--西班牙公债收益率下跌，周日该国加泰罗尼亚地区的分离主义者在地区选举中获胜，赢得地区议会多数席位，但似乎这结果未能加强加泰罗尼亚脱离西班牙独立的可能性。

10年期加泰罗尼亚地方债收益率上涨逾6个基点，报4.31%，开盘时报4.25%，10年期西班牙公债收益率下降8个基点，报1.96%，表现好于大部份其他欧元区政府公债。

油市:

--原油价格下挫近3%，交易商表示，美股下跌和中国经济数据疲弱向油市拖压，但主要的美国原油集散地库欣的原油库存预计减少，似乎限制了油价跌幅。

布兰特原油收跌1.26美元，或2.6%，报每桶47.34美元。美国原油收低1.27美元，或2.8%，报每桶44.43美元。

金属市场:

--金价创两周半最大单日跌幅，延续上周五的颓势，本周稍晚美国将公布关键的就业报告，预计可能提升美联储今年将升息的预期。

1815 GMT，现货金跌1.1%，报每盎司1,132.53美元，盘中一度下挫1.5%，至1,127.70美元日低，为9月9日来最大跌幅。美国12月期金收跌1.2%，报每盎司1,131.70美元。现货铂金继续受大众汽车排放丑闻拖累，大跌超过3%，报每盎司914.25美元的六年半低点，周一下午跌3%，报915.74美元。

--伦敦金属交易所期铜和期铝跌至一个月低位，期锌触及逾五年最弱水平，因最主要金属消费国-中国即将公布的数据可能表明，工业活动疲弱。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜触及每吨4,925美元，为自8月26日以来最低水平，收盘跌1.2%，报每吨4,965美元。上海期货交易所铜跌1.5%，报每吨38,310元人民币，该交易所将从10月1日起因中国假日休市一周。(完)