《路透早报》--1月19日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国国家统计局国民经济运行情况新闻发布会，公布四季度GDP等宏观数据(0200)

--德国12月消费者物价指数(CPI)终值(0700)

--瑞士12月生产者/进口物价(0815)

--香港10-12月失业率(0830)

--欧元区11月经常账，净投资流动(0900)

--英国12月CPI、生产者物价指数(PPI)(0930)

--德国1月ZEW经济景气判断指数(1000)

--欧元区12月消费者物价调和指数(HICP)终值(1000)

--全美住宅建筑商协会(NAHB)1月房屋市场指数(1500)

--美国11月整体资本净流动(2100)

--新西兰第四季消费者物价指数(CPI)(2145)

--路透短观调查1月日本制造业景气判断指数(2330)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)

--英国国家统计局(ONS)就经常帐统计举行经济论坛(0930)

--国际货币基金组织(IMF)公布最新全球经济展望报告，并举行记者会(1000)

--英国央行总裁卡尼发表今年首次重要讲话，主题为货币政策(1200)

--巴西央行举行货币政策会议(至1月20日)

--中东欧论坛(至1月20日)，发言者包括：奥地利财长、奥地利央行总裁等

以下为1月18日下午5:00至1月19日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--中国经济下行压力加大，更加注重推进供给侧结构性改革--总理

中国总理李克强表示，当前国际形势错综复杂，国内经济下行压力加大，要以新发展理念引领改革发展，着力推进结构性改革，更加注重推进供给侧结构性改革。

新华社援引国家主席习近平在同一场合的讲话称，“十三五”时期，中国经济发展的显着特征就是进入新常态，这是中国经济向形态更高级、分工更优化、结构更合理的阶段演进的必经过程，实现这样广泛而深刻的变化对中国是一个新的巨大挑战。

--中国诉欧盟紧固件反倾销案胜诉，可能寻求贸易制裁世界贸易组织(WTO)周一公布了中国诉欧盟对中国部分钢铁紧固件最终反倾销措施争端案执行之诉上诉机构报告，中国立场和主张获得全面支持，随后中方可能要求对欧盟进行贸易制裁。中国自2001年加入WTO以来从未要求实施贸易制裁，但这次经过七年的努力，中国现在有可能要求赔偿。

--制裁解除后伊朗提高石油产量，外国企业争相与其达成协议

伊朗政府下令大幅增加原油产量，以迅速抓住国际制裁取消的机会；同时随着伊朗摆脱多年来在国际上的孤立状态，一些外国公司争相与该国达成协议。但也有一些外国企业较为谨慎，留心不要违反美国仍保留的制裁措施，尽管美国、欧盟和联合国于周六取消了因伊核问题而对该国实施的制裁。

--OPEC预计今年油市开始恢复平衡

石油输出国组织(OPEC)预估，因油价崩跌，今年非OPEC产油国的石油供应量降幅将大于之前预期，进而提振对OPEC原油的需求。伊朗计划增产，将基本抵消非OPEC产油国减产。OPEC报告指出，2016年非OPEC产油国每日供应量将减少66万桶。OPEC上月的预估为减少38万桶。报告认为，如果该组织维持去年12月的产量不变，今年每日供应过剩53万桶，低于上个月报告中预估的86万桶。OPEC维持今年全球原油需求增长预估不变，预计全球日需求将增加126万桶，低于2015年的154万桶。

--英央行委员称“耐心”对待加息，若经济放缓加剧可能赞成降息

英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛称，对于加息他会采取“耐心”的方式，如果英国经济放缓程度加剧，他甚至可能赞成降息。弗利葛还表示，英国经济增长和利率可能会长期保持低位。该言论凸显出过去几个月英国央行内部风向已经发生转变，之前该行曾暗示有可能会进行金融危机以来的首次加息。

--新西兰第四季企业信心反弹

新西兰企业信心在第四季反弹，预示新西兰央行在面对经济稳固增长的情况下，2016年将维持利率不变。新西兰经济研究所(NZIER)的季度企业观点调查(QSBO)显示，净15%的受访企业预期总体业务状况将会改善，上一季度为净14%的受访企业预期总体业务状况将会恶化。

--韩国12月生产者物价指数同比跌3.9%，但跌速大幅放缓

韩国央行周二公布，12月生产者物价指数(PPI)连续第17个月同比下跌，但跌速大幅放缓，显示通缩压力减弱。12月生产者物价较上年同期跌3.9%，远低于11月经修正后的4.7%的同比降幅，且为6月来最小同比跌幅。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市因假日休市。

--欧元区银行股下跌，拖累欧洲股市下滑，使欧元区一主要股指降至逾一年低位。银行股指数大跌3.1%，交易商指因有报导称欧洲央行审查多家欧元区银行不良贷款，加大应对坏账高企问题的力度。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下滑0.3%，报1,293.29点，触及逾一年最低水准。

英股富时100指数收低0.42%，报5,779.92点。法股CAC指数下挫0.49%，报4,189.57点。德国DAX指数收跌0.25%，报9,521.85点。

汇市:

--欧洲股市整体表现回稳，帮助美元兑欧洲当前的避险货币--欧元和瑞郎小涨。今日为美国假期，市场交投清淡。中国央行将对境外金融机构境内存放执行正常存款准备金率，以抑制投机，受此影响人民币上涨约0.5%，使得美元/人民币汇率跌回至6.60元下方。

澳元上涨约0.5%，其他大宗商品货币则企稳。美元兑欧元上涨约0.25%至1.0893美元，兑瑞郎涨0.5%至1.0050瑞郎。美元兑日圆小涨至117.33日圆。

亚洲投资人将攻击目标瞄准加元，因预期加拿大央行最快本周将降息，加元兑美元跌至近13年低点1.4650加元。

债市:

--美国债市因假日休市。

--欧元区公债收益率周一微幅上涨，短期利率持稳，市场预期欧洲央行本周降息可能性极低。德国10年期公债收益率持稳于0.47%。

油市:

--油价跌穿28美元，因市场预计制裁取消后伊朗出口将增加。布兰特原油早盘跌至27.67美元，为2003年来最低水准。布兰特原油结算价下跌0.39美元，至每桶28.55美元。1850GMT，美国原油跌0.48美元，报每桶28.94美元，距离稍早触及的2003年来低点28.36美元不远。

金属市场:

--金价持稳，当日适逢假期，市场交投清淡。原油价格跌至12年低点，且全球股市继续表现疲弱，促使投资者寻求避险资产，支撑了黄金走势。1502GMT，现货金几近持平报每盎司1,088.87美元；美国2月期金跌1.60美元报每盎司1,089.10美元。

--伦敦期铜上扬，中国采取措施支撑人民币，带动铜价反弹，但人气预计保持悲观，因担心中国需求放缓。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高1%，报每吨4,375美元。期铝升0.4%，至每吨1,479美元。(完)