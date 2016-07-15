《路透早报》--7月15日

一周全球重要经济数据和事件预告PDF：

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[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国第二季国内生产总值(GDP)、6月工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额数据(0200)

--中国1-6月房地产开发和销售情况月度报告(0200)

--中国6月社会融资、信贷和M2数据

--韩国6月贸易收支修正值

--日本、韩国、澳洲7月汤森路透/益普索主要消费者信心指数(0200)

--意大利5月对欧盟贸易收支(0800)

--台湾央行公布6月底人民币存款金额(0820)

--英国5月建筑业产出(0830)

--欧元区5月未经季节调整贸易收支(0900)、6月消费者物价调和指数(HICP)终值(0900)

--加拿大5月制造业销售(1230)

--美国6月消费者物价指数(CPI)(1230)、6月零售销售(1230)、7月纽约联储制造业指数(1230)

--美国6月工业生产(1315)、5月企业库存(1400)、密西根大学7月消费者信心指数初值(1400)、6月克利夫兰联邦储备银行CPI(1530)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国李克强总理出席在蒙古国首都乌兰巴托举行的第十一届亚欧首脑会议(至16日)

--中国国务院新闻办举行新闻发布会，请国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长盛来运介绍2016年上半年国民经济运行情况(0200)

--日本央行前审议委员白井早由里就油价、通胀和负利率发表讲话(0145)

--英国央行总裁卡尼在多伦多参加一个活动，讨论应对气候变化的行动对加拿大乃至全球金融行业的影响(1200)

--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)参加一个集会活动(2230)

重要企业财报

--花旗集团、富国银行、U.S. Bancorp、PNC金融服务集团

以下为7月14日下午5:00至7月15日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--英国央行意外维持利率不变，但暗示8月可能采取行动

英国央行周四意外维持利率不变，令投资者的预期落空，但暗示不久会祭出一篮子刺激举措，以帮助经济抵御英国公投决定退欧造成的冲击。央行宣布维持0.5%的利率不变后，之前连遭重创的英镑急升逾2%。市场原本普遍预计央行将进行逾七年来首次降息。

央行决策者称，将再等三周才决定是否需要祭出刺激举措，以便有充裕的时间评估，公投结果给英国经济带来的冲击究竟有多大。会议记录显示，多数货币政策委员会委员预计，如果支持成长和令通胀持续向目标回升之间的平衡未进一步恶化，将在8月放宽政策。央行并称，将在8月决定刺激举措的具体规模和方式。

--美国就业和通胀数据表明经济持续走强，劳动市场进一步获得动能

美国上周初请失业金人数意外持平近43年低位，表明继6月就业岗位大增后，劳工市场进一步获得动能。劳工部公布，7月9日当周初请失业金人数经季节调整后持平于25.4万人，接近4月中旬触及的43年低点24.8万人。分析师此前预计初请失业金人数升至26.5万人。目前初请失业金人数已连续71周低于30万人，为1973年以来最长的一段时间；30万人是代表劳动力市场状况良好的门槛水准。

另外一项报告显示，美国6月生产者物价录得一年内的最大升幅，因能源生产和服务价格上涨。各种迹象显示经济持续走强，加上美国股市反弹，或允许美国联邦储备理事会(美联储/FED)在今年晚些时候加息。

劳工部公布，6月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月上升0.5%，创2015年5月以来最大升幅，今年5月升幅为0.4%。6月最终需求PPI较上年同期上升0.3%，为2014年12月以来首次上升，5月为下降0.1%。总体通胀水平仍低于美联储2%的目标。

美国股市周四连四日上涨，继续写下纪录新高，即便英国央行维持利率不变令投资者意外。美国公债价格下跌，而美元指数基本持平。

--法国尼斯发生卡车司机驾车冲撞人群，已造成数十人丧生

法国尼斯市长在推特上称，周四晚间一辆卡车冲向观看法国国庆日焰火表演的人群，造成数十人丧生。BFM电视台称，这辆卡车冲过在尼斯盎格鲁街上的人群。法国ITELE TV援引警方消息人士，死亡人数上升至73人。BFM称尼斯当局将该起事件定为袭击案。

尼斯当地官员Sebastien Humbert对法国Infos电台称，司机驾驶卡车沿盎格鲁街高速行驶，然后冲进观众人群，司机最终被击毙。Humbert表示这明显是一起刑事袭击案，不过司机身份尚待确认。现在尚无发生其它袭击的迹象。法国内政部称，目前尼斯袭击事件中没有出现劫持人质的情形。

一名美国安全官员称，美国政府部门不断收到“伊斯兰国”威胁袭击法国的报告。然而两名美国官员称，此刻他们并不知晓武装分子是否与本次尼斯袭击案有关。

--亚特兰大联储总裁称英国退欧影响不确定，升息时宜保持耐心

亚特兰大联储总裁洛克哈特称，英国退欧影响不确定，升息时宜保持耐心。洛克哈特称，英国退欧公投短期内不会影响美国，但增加评估中期前景的难度。他称美国经济仍有望录得2%的年增长率，且消费者支出非常强劲。

洛克哈特称，不排除今年剩余时间升息两次的可能性，这将取决于经济数据的表现。洛克哈特称美联储将在“短期内”行动是可能的，他认为在可预见的未来内经济不会出现衰退。

此外，堪萨斯城联储银行总裁乔治称目前的利率水准过低，将关注英国脱欧对经济的冲击，而脱欧带来的不确定性将持续一段时间。他并称，英国脱欧对美国经济的影响可能不大。

--日本短期内不可能采取“直升机撒钱”政策--消息

直接参与政策制定的多名日本政府及央行官员表示，短期内日本不可能采取“直升机撒钱”政策。多位官员表示，日本央行积极印钞，将借贷成本压至接近零，日本政府并未积极争取修改法律，以迫使央行采取直升机撒钱政策。

“实施直升机撒钱从严格意义上来说是不可能的，因为这是法律不允许的，”一位官员说，“如果这是指日本央行购买大量债券，日本政府部署财政刺激措施，那我们已经这么做了。”

重要企业财报：

--摩根大通第二季获利较上年同期下降1.4%

--贝莱德第二季获利下降3.7%，受金融市场动荡影响

[市场摘要]:

--美国股市标普500指数和道琼工业指数周四再创纪录高位，受金融股提振；此前摩根大通公布强劲的季度业绩，且良好的经济数据巩固对股市将可延续目前涨势的押注。

道琼工业指数上涨134.29点，或0.73%，至18,506.41点；标准普尔500指数收涨11.32点，或0.53%，至2,163.75点；纳斯达克指数上升28.33点，或0.57%，至5,034.06点。

标普500和道琼工业指数收于纪录高位。标普500指数盘中触及2,168.99点，连续第四日创盘中纪录高位，道琼工业指数上摸18,537.57点，连续第三日创盘中纪录高位。

--欧洲股市收高，但在英国央行意外维持利率不变后，从三周高位回落。泛欧STOXX Europe 600指数和泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数分别收高0.8%和0.9%；稍早升至6月23日英国举行退欧公投以来最高。

英国央行决定维持利率不变，令市场一片哗然，欧股缩小涨幅，英国富时100指数.FTSE收跌0.2%，因英镑急升，令以赚取美元的绩优股企业吸引力下降。

英股富时100指数跌0.24%，收报6,654.47点。法股CAC 40指数升1.16%，收报4,385.52点。德国DAX指数升1.39%，收报10,068.30点。

汇市:

--美元兑日圆升至近三周高位，兑英镑跌至近两周低点，因英国央行意外决定维持利率不变，且对日本央行推出刺激措施的预期，带动风险意愿重返市场。在英国央行宣布政策决定后，英镑兑日圆和欧元大涨，英镑兑美元升至1.3470日高。美元指数跌0.15%，报96.074。欧元兑美元升0.3%，报1.1122美元。

日圆兑美元跌穿105日圆，兑英镑跌穿140日圆，交易员称因据彭博报导，美联储前任主席贝南克曾提出日本发行永久债的想法。在彭博报导后发表的路透采访稿中，日相一位顾问对此泼了盆冷水，政府消息人士则断然否认政府正考虑这一想法。

债市：

--美国公债价格走软，此前英国央行维持利率不变，令原本预计央行将进行逾七年来首次降息的投资者大感意外，且美国数据显示通胀上升。

指标10年期公债价格下跌19/32，收益率报1.532%，高于周三尾盘的1.467%。

--德国10年期公债收益率上升至两周高位，此前英国央行在政策会议上宣布维持利率不变，令原预计央行将减息的投资者感到意外。

欧元区指标10年期德债收益率上涨最多7个基点，至负0.07%，为近两周最高水准。10年期英债收益率升5个基点，至0.80%。

油市:

--油价上涨2%，因交易商在上日原油期货大跌后回补空头。数据显示在传统的美国夏季驾驶旺季，汽油需求却呈现疲弱，加重对全球供应过剩的担忧，令油价昨日重挫。而美元下跌也扶助油价上涨。

美国原油收涨0.93美元，或2.1%，报每桶45.68美元，接近日内高位45.80美元。布兰特原油上涨1.11美元，或2.4%，报47.37美元，日高在47.47美元。

金属市场:

--金价跌至两周低位，因在英国央行意外决定维持利率不变后，全球股市持于平盘之上。现货金最多跌1.7%，至每盎司1,319.82美元，为6月30日以来最低水平；1842GMT时，下跌0.8%，报1,332.10美元。美国期金收跌0.9%，报每盎司1,332.2美元。

现货钯金连续第七日上涨，升至每盎司650美元的八个半月高位。现货银下跌0.4%，报每盎司20.25美元。现货铂金升0.2%，报1,095.98美元。

--期铜等基本金属缩减涨幅，此前英国央行未如预期降息，但投资人仍希望主要金属消费国中国追加刺激经济措施。期镍回稳，投资人持续担心主要出口国菲律宾因环保暂停镍矿运营带来的影响，且有报导称一中国镍冶炼厂也因违反环保法规而被关闭。

伦敦金属交易所三个月期铜微幅收高0.04%，报4,940美元，日高为4,975美元。三个月期镍收高0.1%，报10,355美元，上日升至10月来最高的10,670美元。(完)