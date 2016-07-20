《路透早报》--7月20日

一周全球重要经济数据和事件预告PDF：

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[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--德国6月生产者物价指数(PPI)(0600)

--台湾6月外销订单(0800)

--欧元区5月经常帐(0800)、7月消费者信心指数初值(1400)

--英国6月请领失业金人数、截至5月的三个月按ILO标准计算的失业率(0830)

--瑞士7月ZEW投资者信心指数(0900)

--美国一周MBA抵押贷econ款市场指数和再融资指数(1100)

--日本7月路透短观制造业景气判断指数(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--新西兰央行更新经济评估(2100)

--巴西央行公布利率决定(2200)

--印尼央行召开理事会会议

重要企业财报

--摩根士丹利、英特尔、高通、美国运通和雅培制药

以下为7月19日下午5:00至7月20日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--英国退欧带来不确定性，IMF再次下调全球经济增长预估

国际货币基金组织(IMF)周二下调了未来两年的全球经济增长预估，称英国即将退出欧盟带来不确定性。IMF在15个月中第五次下调对全球经济前景的预估，目前预计2016和2017年全球国内生产总值(GDP)分别增长3.1%和3.4%，较4月公布的预估值低0.1个百分点。

IMF将英国2016年增长预估下调至1.7%，较4月份的预估低了0.2个百分点，并将英国2017年增长预估大幅下调0.9个百分点，至1.3%。IMF小幅上调了对2016年欧元区的经济预期，但将2017年预期下调0.2个百分点至1.4%。该机构上周称，英国公投退欧对美国影响“微乎其微”。

受IMF下调英国今明两年成长预估影响，英镑兑美元下跌逾1%。

--欧盟就中国限制原材料出口在WTO发起法律行动

欧盟就中国限制原材料出口在世界贸易组织(WTO)发起法律行动，美国亦扩大了类似行动。欧盟对于中国限制石墨、钴、铜、铅、铬、氧化镁、滑石、钽、锡、锑和铟的出口，寻求与中国展开正式磋商，这是WTO争端解决程序的第一步。

中国商务部条约法律司负责人表示，对于欧盟对中国锑、铬、钴等11种原材料的出口关税和出口配额及相关管理措施提起世贸组织争端解决机制下的磋商请求表示遗憾，中方将根据世贸组织争端解决程序予以妥善处理。

--美国房屋开工增幅超预期，但劳动力和土地供应短缺制约增长势头

美国6月房屋开工急增4.8%，经季节性调整后年率为119万户，高于预期的117万户，因建筑活动全面升温，但4、5两月数据被下修，反映出第二季房屋建设活动处于原地踏步的状态。

一项对房屋建筑商的调查显示，部分市场表现疲弱，建筑商称，主要受累于监管阻力，以及土地和劳动力供应短缺。上月在楼市占比最大的独栋屋开工率急升4.4%，至77.8万户。但上月独栋屋建筑许可仅增长1.0%，至73.8万户，预示着独栋屋建筑活动短期内可能会放缓。

数据公布后，标普500指数房屋建筑商指数回落0.31%，与大盘普跌走势一致。美元指数攀升至四个月高位，美国公债价格上扬。

--德国7月投资人信心重挫，受英国退欧不确定性打击--ZEW

德国智库ZEW调查结果显示，德国分析师及投资人的信心在7月重挫至2012年11月以来最低，受英国退欧造成的不确定性影响。ZEW称，月度调查显示7月经济景气指数暴跌至负6.8，上月为正19.2，路透调查均值则预估7月指数降至正9.0。

--孟山都拒绝拜耳上调后的报价，但不反对继续谈判

美国种子公司孟山都拒绝了德国拜耳提高至640亿美元的收购报价，但表示仍对与拜耳或其他竞购方继续磋商持开放态度。本次拒绝在普遍意料之中，也让拜耳面临再次加价的压力，其出价至少能够让自己了解到孟山都的财务情况。拜耳对孟山都拒绝最新报价的决定感到失望，但正期待形成一份恰当机密协议以便能够了解到更多信息，在此基础上与孟山都继续对话。

--主要企业财报：

* 高盛公布第二季获利大增78%，轻易超过分析师低迷的预期，受益于费用大幅下降，且部分固定收益市场的活动增加。但整体营收下降13%，因其他所有业务的营收都下降。财务长Harvey Schwartz称为了应对营收“充满挑战性的背景”，高盛上半年实施了一项成本削减计划，一年可节省7亿美元。

* 微软公布经调整季度营收增加，主要受“智能云”业务强劲增长带动。在截至6月30日的会计年度第四季中，微软净利为31.2亿美元或每股盈利0.39美元，上年同期分别为净亏损32亿美元或每股净亏损0.40美元。期内经调整后营收从221.8亿美元增至226亿美元。

* 多元化经营的医疗用品业者强生公布第二季营收增长3.9%，受助于医药业务成长势头。营收成长至约185亿美元，上年同期为178亿。净利则下滑至39.97亿美元，每股盈余为1.43美元，上年同期分别为45.16亿美元及1.61美元。

[市场摘要]:

股市：

--美国股市标普500指数周二从纪录高位回落，但道琼工业指数小幅收高，录得连续第八日上涨，因业绩报告好坏不一，以及全球经济增长预估被下调。

道琼工业指数上涨25.96点，或0.14%，至18,559.01点，再创收盘纪录，道指八连升为自2013年3月以来最长升势。标准普尔500指数收跌3.11点，或0.14%，至2,163.78点。纳斯达克指数收挫19.41点，或0.38%，至5,036.37点。

--欧洲股市触及一周低点，因爱立信(易利信,Ericsson)和AkzoNobel等公司发布疲弱的财测，但线上时装零售商Zalando暴涨。泛欧STOXX Europe 600指数和泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数均收低0.4%，盘中触及一周低点。今年迄今泛欧STOXX Europe 600指数大跌约8%。

英股富时100指数微升0.03%，德国DAX指数下挫0.81%，法股CAC 40指数收低0.63%。

汇市:

--美元指数升至四个月高位，美国6月房屋开工增幅超预期，巩固了美国经济表现强劲的主旋律。美元指数盘中攀升至3月中以来最高97.148。欧元兑美元盘中跌穿1.10美元，触及三周低位1.0998美元。纽约尾盘，欧元回落0.5%，报1.1017美元。

国际货币基金组织(IMF)报告显示，英国退欧带来的不确定性促使其下调英国今明两年成长预估。英镑兑美元回落1.3%，报1.3087美元。 有关澳洲央行和新西兰央行可能放宽政策的预期也扶助提振美元。澳元兑美元下跌1.5%，触及11个交易日低位0.7476美元。新西兰元触及三周低位，下跌1.35%，报0.7018美元。美元兑日圆稍早触及逾三周高位106.52日圆，但在升穿50日移动均线后转升为跌。美元尾盘下跌0.1%，报106.04日圆。

债市：

--美国公债价格上扬，因股市下滑、油价走软以及德国消费者信心疲弱压制风险意愿。

尾盘，指标10年期美债价格升8/32，收益率报1.557%，低于周一尾盘的1.587%。30年期公债价格升19/32，收益率报2.2746%，周一尾盘报2.302%。两年期公债价格变动不大，收益率报0.693%。五年期公债价格升3/32，收益率报1.11%。

--西班牙公债收益率从三周高位回落，与指标德国公债收益率之差收窄，因投资者纷纷买入新的西班牙10年期公债。西班牙10年期公债收益率下跌6个基点，至1.18%。

其他南欧国家公债收益率下跌1-4个基点。西班牙公债和指标德债收益率差从周一约132个基点收窄至大约127个基点。

油市:

--油价连续第二日下跌，跌幅最多达1%，因美元上涨和全球供应过多，抵销了预期上周美国原油库存减少对油价的支撑。布兰特原油期货收低0.30美元，或0.6%，报每桶46.66美元。美国原油期货收跌0.59美元，或1.3%，报每桶44.65美元。

金属市场:

--金价缩小稍早的部分升幅，因数据显示美国6月新屋开工急升后美元冲至四个月高位，但股市走疲给金价提供了支撑。现货金收报每盎司1,331.73美元。美国期金收高0.2%，报每盎司1,332.3美元。

--对菲律宾矿厂被迫关停的担忧将镍价推高至接近10个月来最高水平。期镍收高0.2%，报10,570美元，稍早触及10,660美元，接近上周触及的10个月高位。

锌价触及14个月高位，因担心矿厂产量下降。锌是今年投资者最青睐的金属，迄今已大涨39%。期锌触及去年5月以来最高每吨2,248美元，收盘上涨1%，报2,241美元。

期铜收高0.9%，报4,984美元。期铝收跌0.8%，报1,647美元。期铅收高0.4%，报1,862美元。期锡收跌1.3%，报17,700美元。(完)