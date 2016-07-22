《路透早报》--7月22日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国6月外汇市场交易概况数据

--台湾6月季调失业率(0030)、6月工业生产指数年变动率(0800)

--日本7月日经制造业采购经理人指数(PMI)初值(0200)

--法国、德国和欧元区7月Markit PMI初值(0700/0730/0800)

--意大利5月工业订单和工业销售(0800)、5月零售销售(0900)和6月对非欧盟贸易收支初值(1000)

--英国7月Markit/CIPS制造业和服务业PMI(0830)

--加拿大6月消费者物价指数(CPI)/5月零售销售(1230)

--美国7月Markit制造业PMI初值(1345)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--20国集团(G20)财政和央行副手会(至7月23日)

--中国人社部2016年第二季度新闻发布会

--中国国务院总理李克强同主要国际经济金融机构负责人举行“1+6”圆桌对话会，包括世界银行行长金墉、国际货币基金组织总裁拉加德、世界贸易组织总干事阿泽维多、国际劳工组织总干事莱德、经济合作与发展组织秘书长古里亚和金融稳定理事会主席卡尼。

重要企业财报

--通用电气(GE)、惠而浦、霍尼韦尔、穆迪和美国航空

以下为7月21日下午5:00至7月22日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行称，总裁黑田东彦关于“直升机撒钱”评论是其一贯立场 日本央行总裁黑田东彦在接受采访时排除“直升机撒钱”作为货币刺激措施，其言论导致日圆飙升。央行发言人随即称，黑田东彦的言论只是重申其一贯立场。“这些内容与以往相同，”该发言人对路透说，指的是黑田东彦对英国广播公司(BBC)称“没必要也不可能实施直升机撒钱”。BBC的一位发言人表示，关于黑田的这次访问是在6月中旬进行的，这抑制了日圆的涨势。

--欧洲央行保持利率不变，但承诺在必要时采取行动

欧洲央行周四维持利率不变，但为祭出进一步政策刺激打下伏笔，凸显经济前景充满不确定性。总裁德拉吉暗示，准备在必要时采取行动，他指出，英国决定退欧，以及新兴市场成长疲弱损及欧元区成长前景，导致风险平衡完全偏向下档，且可能要求央行采取行动。但他也表示，经济成长和通胀发展路径仍与6月预期一致，因此在做出任何决定前需要看到更多的证据，包括9月发布的最新欧洲央行内部预期。

--美国6月成屋销售强劲增长且企业裁员处于低位，凸显经济强劲

美国6月成屋销售增长1.1%，至年率557万户，为近九年半最高水平，因低利率吸引首次购房者进入市场。上周初请失业金人数减少1,000人，初请失业金人数四周均值减少1,250人。另一份报告显示，本月大西洋沿岸中部地区工厂活动萎缩，但新订单和出货量急升，表明回落只是暂时的。

美国公布强于预期的一周初请失业金人数和成屋销售数据后，美元兑日圆进一步走坚，之后重拾跌势。美元兑一篮子货币持平，美国公债价格下挫。

--中国企业债务对全球信贷构成主要尾部风险--标普全球

标普全球发布报告称，随着中国依赖企业部门支持经济成长，到2020年全球新增信贷中将有三分之二为中国企业所用。报告强调，中国企业债以及迅速上升的美国杠杆融资为全球信贷的主要尾部风险。标普全球预计，由于各国政府和央行为了刺激通胀和增长，可能继续采取扩张性货币政策，上述全球信贷的两项尾部风险将持续存在。

--路透调查：美联储在11月大选前料维持利率不变

路透调查结果显示，美联储将等到第四季再升息至0.50-0.75%，最有可能会等到美国大选之后的12月；2017年底前料再升息两次，至1.00-1.25%。这将比美联储决策者今年初预计的年内升息四次要少得多，突显尽管经济稳健，但他们仍面临诸多风险。英国公投决定退出欧盟之后全球风险上升。此外，调查再次表明通胀预期疲弱，第四季核心个人消费支出(PCE)物价指数料平均为1.9%，目前为1.6%。

--主要企业财报：

* 全球第三大汽车生产商通用汽车上调全年获利预估，此前公布第二季获利创纪录。通用汽车预计2016年经调整息税前每股获利为5.50至6.00美元，高于此前预计的5.25至5.75美元。第二季净利升至28.7亿美元，每股盈余1.81美元，上年同期分别为11亿美元和0.67美元。

* 全球最大另类资产管理公司--黑石集团公布第二季经济净利每股0.44美元，优于预期，受助于房地产投资表现强劲，以及能源价格反弹。第二季经济净收益较上年同期成长2%。

[市场摘要]:

股市：

--美国股市周四收盘下跌，因晶片巨擘英特尔和运输企业发布令人失望的季度业绩报告，令财报季企业发布好于预期业绩的势头嘎然而止。标普500和道琼工业指数从纪录高位回落，道指终结了九连涨走势。

道琼工业指数下跌77.80点，或0.42%，至18,517.23点；标准普尔500指数收跌7.85点，或0.36%，至2,165.17点；纳斯达克指数收跌16.03点，或0.31%，至5,073.90点。

--欧洲股市微幅下跌，大型航空股走低，盖过部份银行股上涨带来的支撑。欧洲央行支撑银行业的信号提振银行股上涨。泛欧绩优股STOXX 600指数和FTSEurofirst 300指数均收低约0.1%。

英股富时100指数收跌0.43%，法股CAC 40指数收跌0.08%，德国DAX指数收涨0.14%。

汇市:

--美元兑日圆从六周高位下跌，因日本央行总裁黑田东彦在访谈中称，央行认为没有需要透过“直升机撒钱”的方式来刺激经济。纽约尾盘，英国广播公司(BBC)稍后表示，对黑田东彦的访问是在6月中旬进行的，这扶助抑制日圆的涨势。美国公布强于预期的数据后，美元兑日圆走坚，之后重拾跌势。美元兑日圆跌1%，报105.69日圆。

欧元兑美元几无变动，回吐欧洲央行总裁德拉吉讲话带动的大部份涨幅。德拉吉称，央行需要时间来重新评估经济前景的任何变化。欧洲央行暂缓进一步放宽货币政策，和市场预期一致。

新西兰元兑美元跌0.6%至0.6986美元，一度触及六周低点0.6949。这是新西兰元连续第七日下跌。新西兰央行周四发表声明暗示，可能进一步减息，这巩固了将在8月11日会议上降息的预期。

债市：

--美国长期公债收益率(殖利率)从数周高位回落，跟随美股跌势，因科技巨擘英特尔公布令人失望的业绩，且巴西拘捕预谋奥运恐怖袭击嫌疑人的消息带动厌恶风险情绪重返市场。10年期公债收益率从今日稍早触及的四周高位回落，而30年期公债收益率也从三周高位回软。短债收益率亦下滑。

尾盘，指标10年期公债价格升5/32，收益率报1.561%，低于周三尾盘的1.580%。30年期公债价格持平，收益率报2.296%。两年期公债价格升1/32，收益率报0.685%，周三尾盘报0.714%。

--德国公债收益率上涨至三周高位，此前欧洲央行称将等到9月再评估英国脱欧后是否需要采取进一步宽松措施。10年期德债收益率高见负0.03%，之后小幅回落。

意大利公债表现最差，10年期公债收益率最高升5个基点，至三周高位1.26%。有传闻称，欧洲央行可能作出重大改变，将根据国家债务规模而不是经济规模购买公债，而意大利将是这种调整的最大受益者。

油市:

--油价下跌2%。美国政府发布的数据显示，汽油和其它油品库存不断增长，油品库存总量升至纪录高位。布兰特原油收跌0.97美元，或2.1%，报每桶46.20美元。美国原油收跌1美元，或2.2%，报每桶44.75美元。

金属市场:

--金价上涨1%，反弹至三周低位之上，因美元下跌，关键股指徘徊在纪录高位之下，此前欧洲央行维持关键利率不变。现货金收报每盎司1,330.70美元。美国期金收高0.9%，报每盎司1,331美元。

钯金、白银与铂金均上涨约2%。钯金收报682.50美元。现货银六个交易日内首次上涨，报每盎司19.7550美元。铂金报1,097.5美元。

--伦敦金属交易所(LME)三个月期镍触及10个月高位，期锌升至14个月最高，因投机商持续买入，但分析师谨慎认为升势易出现修正。期镍收盘报10,760美元，升1.7%。期锌收高0.4%，报2,254美元。

期铜收高0.2%，报4,976美元。期铝收盘没有成交，买价最后下滑1.5%，至逾三周最低1,600美元。期锡收高0.2%，报17,850美元。期铅收高0.3%，报1,862美元。(完)