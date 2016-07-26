《路透早报》--7月26日

图为IMF的logo。IMF采用SDR新计算方法，为人民币入篮做准备。 REUTERS/Yuri Gripas

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--香港6月进出口数据(0830)

--英国银行业者协会(BBA)6月抵押贷款批准件数(0830)

--美国5月Case-Shiller房价指数(1300)、7月Markit综合采购经理人指数(PMI)初值(1345)

--美国6月新屋销售年率、7月消费者信心、7月里奇蒙联储综合制造业指数(1400)

--美国7月达拉斯联储服务业营收指数(1430)

--韩国7月消费者信心指数(2100)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国联邦储备理事会(美联储)的联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的议息会议(至7月27日)

重要企业财报

--苹果、麦当劳、联合技术、卡特彼勒、3M、礼来

以下为7月25日下午5:00至7月26日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--IMF采用SDR新计算方法，为人民币入篮做准备

国际货币基金组织(IMF)周一表示，将采用新方法计算特别提款权(SDR)中各种货币的金额，部分原因是为了确保人民币符合IMF理事会的目标权重。这项调整将用在10月1日对SDR货币篮子进行的历史性再平衡上--首次将人民币纳入其中。入篮将赋予人民币储备货币地位，使其距离可以在国际上自由使用更近一步。9月30日将根据美元、欧元、日圆、英镑和人民币在SDR篮子中的权重确定这些货币的相对金额。IMF通常每隔五年进行一次份额总检查。IMF表示，新方法将更加容易在简单的电子表格中复制，从而向市场参与者提供更高的透明度。

--威瑞森48亿美元收购雅虎核心资产，网络先驱黯然谢幕

威瑞森通讯(Verizon Communications)表示，将以48.3亿美元现金收购雅虎的核心网路业务，意味着这家曾经声名显赫的互联网先驱就此谢幕，并为威瑞森扩张网络业务打下基础。威瑞森将把雅虎的搜索、电邮、即时通讯资产以及广告技术工具与其美国线上(AOL)合并。这笔出售案并未包含雅虎手中现金、阿里巴巴及雅虎日本持股、雅虎的可转债、一部分少数股权投资及雅虎的非核心专利。威瑞森股价跌0.41%至55.87美元，雅虎股价跌2.7%至38.32美元。

--日本2020财年基本预算赤字将缩窄至5.5万亿日圆--消息人士

据看到数据的日本政府消息人士称，2020财年日本基本预算赤字料约为5.5万亿日圆(517.7亿美元)，较此前预期的赤字6.5万亿日圆有所改善，但仍无法实现预算盈余的目标。一位匿名消息人士称，基本预算赤字料下降，部分是因为通胀前景疲弱，物价下跌帮助抑制了政府支出。该消息称，这一预测亦基于经济成长将加快的假设。

--中国经济下半年下行压力仍较大，宏观调控两难和多难问题或增加--新华

新华社表示，尽管中国经济上半年取得6.7%的中高速增长，但经济稳定发展的基础尚不牢固，调整阵痛还在持续，下半年下行压力依然较大，宏观调控的两难和多难问题或将有所增加。新华社发表“年中经济观察”称，从趋势看，中国经济发展长期向好的基本面没有变，这意味着短期的压力，放在更长周期来看，可能不过是波浪前进的新曲面、螺旋上升的新弯道。

中国工业和信息化部副部长冯飞表示，工业经济还有很多不确定性，要加大政策力度保持住工业趋稳态势；他并透露，今年上半年钢铁去产能完成目标任务三成左右，下半年进入实质性推进钢铁去产能阶段，有信心完成全年目标。

--韩国第二季GDP增速略微加快；英国7月制造业订单下降

韩国央行估计，该国国内生产总值(GDP)在4-6月较上季增长0.7%，增速略高于前一季度，因国内消费和资本支出改善。路透调查预估第二季经季节调整后GDP增长0.7%。第二季GDP较上年同期成长3.2%，路透调查预估中值为成长2.9%。

英国工业联盟(CBI)调查显示，英国7月制造业订单下降，因英国退欧打压了企业信心。截至7月的三个月总订单指标从4月的负4升至正9，创下一年来最高水准，但7月新订单预期指标降至零，为2012年1月以来最低。

--德仪第二季业绩优于预期，展望第三季表现强劲

德州仪器预计当前的第三季营收和获利高于分析师预期，受助于用于汽车、工业和通讯领域的芯片需求强劲。德仪预计截至9月的第三季每股盈余0.81-0.91美元，营收33.4-36.2亿美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期每股盈余0.81美元，营收33.8亿美元。德仪在截至6月30日季度净利增至7.79亿美元，或每股0.76美元，上年同期为6.96亿美元和0.65美元。营收增长1%至32.7亿美元。分析师平均预计总营收为32.0亿美元，每股盈余0.72美元。德仪股价盘后上涨6%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一小幅收低，从纪录高位回撤，因油价下挫拖累能源股，且投资人静待大量企业季报。市场几乎全面下滑，能源股领跌；必需消费品类股一枝独秀，受助于Target劲升1.84%。

道琼工业指数收低77.79点，或0.42%，至18,493.06点；标准普尔500指数收低6.55点，或0.3%，至2,168.49点；纳斯达克指数微跌2.53点，或0.05%，至5,097.63点。

--欧洲股市小涨，低成本航空公司Ryanair发布利多财测后股价攀升，而William Hill因获同业收购意向而跳涨。泛欧STOXX 600指数收高0.2%，但在油价跌至两个半月低点后，油气股扩大跌幅，该指数也从稍早触及的高位回落。

德股DAX指数收高0.5%，英股富时100指数收跌0.3%，法股CAC 40指数收高0.16%。

汇市:

--美元兑日圆走软，市场静待美联储本周二、三，以及日本央行本周五举行政策会议。近几周美元兑主要货币走强，因美国经济数据强于预期，重燃美联储将在今年升息的预期。而日本和欧洲央行料将祭出进一步刺激政策，以抵御通缩并促进成长。

美元兑日圆跌0.24%，报105.81日圆。日圆一度削减涨幅，因日经报导称，日本净财政支出可能增加一倍，至6万亿日圆。

债市:

--美国短期公债收益率升至四周高位，此前财政部标售260亿美元两年期公债需求疲弱，这是本周总计880亿美元附息公债标售的第一笔。长债收益率和美股一起下跌，交易商保持谨慎，为美联储结束会议后将可能暗示年底前加息作准备。

两年期美国公债收益率上升超过1个基点，至0.723%，稍早触及0.731%，追平上周四触及的近四周高位。指标10年期美债价格跌2/32，收益率报1.575%，较周五上升近1个基点。

--欧元区公债收益率跌向英国退欧公投之后触及的低点，此前世界各大经济体重申将使用所有政策工具促进经济增长的承诺。

欧元区公债收益率全面下跌，德国10年期公债收益率下跌2.4个基点，报负0.10%，距离7月初所及纪录低点负0.20%不远。意大利10年期公债收益率报1.23%，较7月初触及的16个月低位仅高4个基点。德国30年期公债收益率下跌4.4个基点，报0.457%。

油市:

--油价下跌逾2%，美国原油触及三个月低位，因市场愈发担心全球原油和精炼油品供应过剩重压市场，并推迟期待已久的市场供需恢复平衡时间。

美国原油收跌1.06美元，报每桶43.13美元，盘中触及三个月低位的42.97美元。美国汽油期货盘中急挫至3月4日以来最低的每加仑1.3291美元。布兰特原油期货收跌0.97美元，报每桶44.72美元，盘中触及5月10日以来最低的44.55美元。

金属市场:

--黄金缩减跌幅，因美元和全球股市转跌，市场静待美联储和日本央行政策会议。现货金收报1,315.15美元。美国8月期金收跌3.9美元，或0.29%，报1,319.50美元。

现货银微幅下跌0.03%，至每盎司19.60美元。现货钯金上涨最多1.2%，至九个月高位每盎司687.80美元。

--期锌恢复涨势，受助于矿场供应减少，而期铜下挫，因油价大跌盖过了全球主要央行将会追加宽松措施的预期对期铜的支撑。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低0.4%，报每吨4,900美元。期锌扭转周五跌势，收涨0.2%，报2,249美元，稍早迫近上周触及的14个月高位。期镍收升0.5%，报10,475美元，稍早迫近上周触及的11个月高位。(完)