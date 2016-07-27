《路透早报》--7月27日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国1-6月规模以上工业企业利润(0130)、中国6月货物和服务贸易

--澳洲第二季消费者物价指数(CPI)(0130)

--德国8月GfK消费者信心指数、6月进口物价(0600)

--法国6月生产者物价指数(PPI)、7月消费者信心指数(0645)

--意大利7月企业信心指数、消费者信心指数(0800)

--欧元区6月M3货供额(0800)

--英国第二季国内生产总值(GDP)初值(0830)、7月工业联盟(CBI)零售销售差值(1000)

--美国6月建筑许可修正值(1130)、耐久财订单(1230)、成屋待完成销售(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定(1800)

重要企业财报

--道富银行、可口可乐、波音、康宁

以下为7月26日下午5:00至7月27日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国消费者信心保持稳定，新屋销售逼近八年半高位

美国7月消费者信心保持稳定，新屋销售触及近八年半最高，表明经济增长势头依旧，可能为美国联邦储备理事会(美联储)年内升息提供依据。今日的报告，加上近期公布的零售销售、制造业和服务业等数据，描绘出一幅令人振奋的经济画面。数据公布后，美国金融市场波动不大。美国公债价格走低，美元指数小跌。美联储周二开始为期两天的议息会议，预计将在明日宣布保持利率不变,任何可能的升息都将推后至9月甚至12月。决策者希望等待获得通胀上升的更多证据。

* 美国7月消费者信心指数为97.3，预估为95.9--世企研

* 美国6月新屋销售较前月上升3.5%至59.2万户，预估为56万户

* 美国5月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价同比增幅弱于预期

* 美国7月Markit服务业PMI初值为50.9，为2月来最低

* 美国里奇蒙联邦储备银行7月综合制造业指数为正10，6月为负10

--日本央行态度倾向按兵不动，日圆走势或令决议难以预料

日本央行目前倾向周五时暂不推出更多货币宽松，因政府预计将公布支出方案，减轻了央行扩大刺激方案的一些压力。但熟悉央行思惟的多位消息人士表示，日圆走势及政治考量，也有可能轻易使央行政策委员会偏向支持扩大刺激，因此政策决议结果难以预料。

日本经济新闻周三报导，日本央行内部对周五进一步放松货币政策的支持增加，并提出了几种选项。这份未注明消息来源的报导称，日本央行官员在内部提出几种选择，包括进一步下调负利率、扩大公债购买计划、以及增加购买上市交易基金(ETF)。不过报导称，九名委员会成员中，有部分认为央行目前所做已经足够，因此料会反对扩大货币刺激政策。

--中国适度扩大总需求，引导货币信贷和社会融资合理增长--政治局

中国中共中央政治局召开会议称，国内经济下行压力依然较大，要坚持适度扩大总需求，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，引导货币信贷和社会融资合理增长，支持实体经济发展。

新华社援引会议报导称，坚定不移推进供给侧结构性改革，全面落实五大重点任务；坚持引导市场预期，提高政策质量和透明度，用稳定的宏观经济政策稳住市场预期。会议认为，中国经济下行压力依然较大，存在一些必须高度重视的风险隐患，下半年要坚持稳中求进工作总基调，通过实施适度扩大总需求、坚定不移推进供给侧结构性改革、引导良好发展预期的组合政策，努力保持经济平稳发展走势。

--希拉里获得民主党总统候选人提名，创造了历史

前美国国务卿希拉里克林顿获得民主党总统候选人提名，角逐2016年总统大选，成为美国历史上首位来自主要党派的女性总统候选人。在击败党内竞争对手参议员桑德斯后，希拉里将在11月8日的大选中与共和党候选人特朗普一决高下。

--法国北部教堂遇袭一名神父惨遭割喉，一袭击者被警方击毙

两名持刀袭击者闯入法国北部的一座教堂，一名神父被割喉身亡。这起事件更令人震惊的是，其中一名袭击者一心想做伊斯兰圣战者，本应处于严密监控之下。袭击者高喊着“真主至大”走出教堂时被警方击毙。伊斯兰国Amaq通讯社称，两名伊斯兰国“战士”实施了此次袭击。警方称其中一人已被逮捕。法国反恐检察官Francois Molins确认其中一名袭击者为19岁的当地人Adel Kermiche，他曾试图前往叙利亚参加“圣战”未果而被情报机构记录在案。

--苹果第三财季iPhone销量高于预期，股价盘后大涨近7%

美国消费电子巨擘苹果公布季度iPhone销量超过市场预估，对当前季度的营收预估也超过许多分析师的目标，缓和了对苹果最重要产品需求遇阻的忧虑。苹果公布业绩后，股价盘后急升近7%。

其他主要企业财报：

--推特季度营收创2013年上市以来最慢增速，股价盘后重挫10%

--麦当劳美国季度同店营收增幅低于预估，数个主要市场环境艰困

--杜邦季度获利优于预期，成本下滑提振利润率

--卡特彼勒第二季净利下降，因新机械设备销售依旧疲弱

--威瑞森通讯季度营收下降5.3%，因客户选择更便宜通讯套餐

--3M第二季获利小幅下降，因电子产品和能源业务营收下滑

--礼来季度获利及营收跳升，新药需求旺盛

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二涨跌互现，美联储今日开始为期两天的政策会议，投资者静待苹果和推特等企业的业绩。苹果盘后公布业绩，股价盘后劲升近7%。推特也在盘后公布了业绩和财测，季度营收增速为上市以来最慢，股价盘后暴跌逾10%。

道琼工业指数跌19.31点，或0.1%，至18,473.75点；标准普尔500指数微升0.70点，或0.03%，至2,169.18点；纳斯达克指数小涨12.42点，或0.24%，至5,110.05点。

--欧洲股市上涨，大型医疗保健股和消费类股攀升，部份抵销对区内银行体系的持续忧虑。泛欧绩优股STOXX 600指数收涨0.1%，FTSEurofirst 300指数上升0.2%。

英股富时100指数收涨0.21%，法股CAC 40指数收高0.15%。德股DAX指数收高0.49%。

汇市:

--日圆兑美元升至逾一周高位，因交易员削减对日本当局可能出台新经济刺激规模的预期。美国交易时段日圆回吐涨幅，因部分投资者将美元回落看成是在美联储周三结束两日会 议前买入美元的机会。

日圆兑美元急升1.7%，至103.995日圆，为7月14日以来最高，而后回落至104.64日圆，全日升1.08%。美元指数下跌0.13%，报97.164。

债市:

--美国短期公债收益率持坚，两年期公债收益率在逾四周高位附近徘徊，美联储开始为期两日的货币政策会议，预计或会带来可能升息时机的线索。在美国标售340亿美元五年期公债，投标倍数为七年最低后，中短期公债收益率触及日高。不过较长期公债收益率下滑，因美股和油价下滑刺激避险需求。

指标10年期美债收益率跌1个基点，报1.565%；30年期公债收益率跌约0.5个基点，报2.283%。

--欧洲央行购债规模直至今年底料将大幅超过新供应量，推动公债收益率接近纪录低位，策略师称这一趋势将持续数月。意大利周二将启动本周的公债标售，但数量将较即将进行的赎回及央行购债规模为小。

意大利10年期公债收益率报1.25%，当日升1.6个基点，仅较2015年所及纪录低位高出20个基点。德国10年期公债收益率一度降至负0.11%，较本月稍早所及负0.20%的纪录低位高9个基点，尾盘报负0.8%。

油市:

--美国原油价格下跌，盘中触及三个月低位，因对供应过剩的担忧再现。布兰特原油则收高，扳回稍早跌幅，因基本面较美国原油佳。布兰特和美国原油价差上升至4月底来最高水准，因投资者押注布兰特原油的表现相对好于美国原油。

美国原油收低0.21美元，或0.5%，报每桶42.92美元，稍早触及4月20日来最低42.36美元。布兰特原油收涨0.15美元，或0.3%，报每桶44.87美元，稍早触及5月10日来最低44.14美元。

金属市场:

--金价上涨，因美元走软，但仍陷于区间内，市场密切关注美联储议息会议，希望从中寻找美国利率前景的线索。

现货金收在每盎司1,319.84美元。美国8月期金收涨1.30美元，或0.1%，报每盎司1,320.80美元。现货钯金延续涨势，最多升1.4%，触及九个月高位694.30美元。

--期铝触及一个月最低，期锌和期镍触及一周低位，因市场在美联储会议前感到不确定，投资者锁定近期涨势带来的利润。期铜收高0.6%，报每吨4,930美元，在触及一周低位4,859美元后反弹，周一曾下跌0.4%。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铝下跌0.8%，报每吨1,592美元，为6月24日以来最低。期锌收跌0.9%，报每吨2,229美元，在触及7月18日以来最低的2,212美元后缩小跌幅。期镍收跌1.2%至10,350美元，自6月1日以来镍价急升约五分之一，因有迹象显示，因暴雨和对矿厂进行环境整治，菲律宾的供应吃紧。(完)