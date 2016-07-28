《路透早报》--7月28日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲第二季进出口物价(0130)

--英国7月Nationwide房价(0600)

--德国7月经季节调整失业率(0755)

--意大利6月薪资指数(0800)

--欧元区7月企业景气指数(0900)

--德国7月消费者物价调和指数(HICP)(1200)

--美国6月商品贸易收支初值(1230)、一周初请失业金人数(1230)

--韩国央行8月制造业景气判断指数(2100)

--新西6月兰建筑许可(2245)

--韩国6月工业生产(2300)

--英国7月GfK消费者信心指数(2305)

--日本6月全国消费者物价指数(CPI)(2330)、失业率(2330)、所有家庭支出(2330)、零售销售(2350)

--日本6月工业生产初值(7月28-29日2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--日本央行召开货币政策会议(至7月29日)

--泰国财政部公布最新经济预估(0630)

--欧洲央行执委科尔在美国财政部组织的一个金融危机管理论坛上讲话(1800)

重要企业财报

--Alphabet、亚马逊、陶氏化学、福特汽车、高露洁、万事达卡、康菲石油国际、好时等公司

以下为7月27日下午5:00至7月28日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储维持利率不变，称经济前景面临的风险减弱

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三维持利率不变，但表示美国经济前景面临的短期风险减弱，为年内重启收紧货币政策的进程打下伏笔。联储表示，经济适度扩张，6月就业岗位强劲增长，家庭支出也“强劲增长”，劳动力利用率提高。不过，美联储指出近几个月通胀预期总的来说几无变化，且未明确暗示是否会在9月下次货币政策会议上升息。多数联储决策者呼吁在升息问题上保持谨慎，直至看到通胀向其设定的2%目标回升的确凿证据。

声明决定发布后，美国公债价格缩减涨幅，美元兑欧元和日圆一度上涨。美股则延续跌势，之后转跌为升，收盘大致持平。

--美国6月耐久财订单数据弱于预期，直指企业支出疲弱

美国商务部周三称，扣除飞机的非国防资本财订单6月增长0.2%，路透调查预估6月增长0.3%。核心资本财新订单增幅小于预期，因机械等一系列商品需求疲弱，暗示企业支出将在较长时间内保持下滑的势头。尽管从零售销售到楼市等数据表明，经济在今年早些时候放缓后增速回升，但企业投资仍疲弱。数据公布后，亚特兰大联储将美国第二季经济成长环比年率预估略微下调至2.3%。

* 美国6月耐久财订单较前月下降4.0%，市场预估为下降1.1%

* 美国6月成屋待完成销售指数增长0.2%，增幅不及预期

--对小微企业不得随意抽贷断贷，拓宽直接融资渠道--中国国务院

中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议称，合理设定小微企业流动资金贷款期限，不得随意抽贷、压贷、断贷，并鼓励金融机构创新大额存单、可转换票据、集合债券等产品，拓宽直接融资渠道。中央人民广播电台援引会议报导称，营改增试点全面推开后，各行业实际税负总体下降，但许多金融企业税负增加。要适时完善配套措施，引导企业用好增值税抵扣机制，确保金融业税负只减不增。

此外，中国加强对银行理财业务的监管，防范影子银行规模庞大的风险。据两位了解情况的消息人士称，银监会近日下发征求意见稿指出，对商业银行理财业务进行分类管理，分为基础类理财业务和综合类理财业务；商业银行不得发行分级理财产品；并拟建立理财产品风险准备金管理制度。

--英国7月零售销售创四年来最大跌幅，受英国退欧冲击

英国工业联盟(CBI)周三公布，在6月23日英国公投退欧后，英国零售销售创四年来最大跌幅。CBI表示，零售业者减少对供应商下单的幅度，亦创2008-09年金融危机以来最大，因零售业者预期8月需求将进一步下跌。但CBI警告，不要对数据过度解读。

此外，CBI公布，英国7月零售销售差值降为负14，创2012年1月来最低。路透调查预估为正1。6月时为正4。

--企业财报：

虽说美国消费电子巨擘苹果目前的iPhone销量已足以让投资者感到满意，但它将日益依靠应用和服务业务来推动成长。苹果服务业务包括App Store、Apple Pay和iCloud。苹果服务业务在会计年度第三季营收增长19%至约60亿美元，连续两个季度超过iPad和Mac电脑的营收，成为苹果仅次于iPhone的第二大业务。苹果股价周三最高上涨8%至104.35美元，为2014年4月以来最大百分点涨幅，终场收高6.6%至103.03美元。

Facebook周三进一步证明，在把注意力转向获利方面做得更好。公司的移动应用及视频业务，吸引到新的广告商，并鼓励现有广告商增加支出。Facebook月度用户数量现已超过17亿，远高于任何对手。截至6月30日的第二季，Facebook扣除特殊项目的每股盈余(EPS)为0.97美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预计为0.82美元。总营收大增59.2%至64.4亿美元，分析师平均预估为60.2亿美元。公司股价盘后跳涨5.8%至130.45美元，此前触及2012年上市以来最高水准。

其他主要企业财报：

* 波音公布七年来首见季度亏损，受提列费用打击

* 可口可乐第二季营收下降5.1%，因中国等市场处境困难

* 葛兰素史克第二季获利增长且前景看俏，受益于英镑疲弱

* 菲亚特克莱斯勒第二季营业利润下滑14%，受召回成本打击

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三微幅收低，此前美联储维持利率不变，但为今年稍晚升息打下伏笔。今日市场交投震荡，道琼工业指数收低1.58点，或0.01%，至18,472.17点；标准普尔500指数收低2.6点，或0.12%，至2,166.58点；纳斯达克指数升29.76点，或0.58%，至5,139.81点。

--欧洲股市上扬，受助于标致和LVMH等企业的良好业绩，但德意志银行公布疲弱业绩后走低。泛欧STOXX 600指数和FTSEurofirst 300指数均收涨0.4%。

英股富时100指数收涨0.39%，法股CAC 40指数收高1.19%，德股DAX指数上扬0.7%。

汇市:

--美元下跌，尽管美联储政策声明承认美国经济前景短期风险减弱，但未暗示急于升息，且投资者焦点也转向周五日本央行会议。美联储声明略显鹰派的基调一度令美元上涨，但之后回吐涨幅，因对9月升息的暗示不是很强烈。

联储公布政策声明后，美元兑欧元应声涨至1.0963美元，之后回落至1.1056美元。美元兑日圆升至105.95后降至105.43日圆。

债市:

--美国公债价格上涨，此前美联储一如预期维持利率不变，未暗示急于升息，尽管承认美国经济前景短期风险减弱。美联储的最新政策声明促使交易员相比较短期公债而言，更青睐较长期公债，收益率曲线走势趋平。对10年期和30年期公债看多押注增加，使其收益率均触及一周半低位，根据Tradeweb，较短期和较长期公债收益率差一度缩至2015年3月以来最窄。

两年期公债收益率下跌3个基点至0.734%。指标10年期公债尾盘升12/32，收益率报1.520%，较周二尾盘降4个基点。30年期公债升1-1/32，收益率为2.234%，下跌近5个基点。

--德国以创纪录最低的收益率水平标售长债，因30年期德债需求劲升，受助于市场预期它将是央行购买债券的主要目标。德国标售10亿欧元2046年到期的公债，得标利率为0.45%，是历来最低水准。在这笔公债标售后，30年期德债收益率进一步下跌，日内下滑5个基点，至两周低位0.41%。

油市:

--油价急挫3%，美国原油期货触及三个月低位，受累于上周美国原油和汽油库存急增，因在夏季驾车出游高峰期需求疲弱。

美国原油期货收跌1美元，或2.3%，报每桶41.92美元，日内触及4月20日以来最低41.68美元。布兰特原油期货回落1.40美元，或3.1%，收报每桶43.47美元，盘中触及5月10日以来最低43.33美元。

金属市场:

--金价在1,330美元之上继续攀升，此前美联储一如预期维持利率不变，美元兑一篮子货币缩小升幅。

现货金收报每盎司1,339.42美元，美国8月期金收高0.45%，报1,326.70美元。

--期铝跌至六周来最低，因中国冶炼厂带来的供应过剩状况仍令人担心，但消费者买盘提振期铝脱离低点。期铜也因供应忧虑下跌，触及两周低位，因秘鲁的炼厂加大生产。整体上基本金属价格受美元走强抑制。

三个月期铝持平于每吨1,592美元，从盘中触及的6月13日以来最低的1,588美元反弹。期铜收跌1.6%，报每吨4,850美元，为7月12日以来最低，抹去上日0.6%的涨幅。期锡收高0.1%，报每吨17,700美元。期镍收高0.1%，报10,355美元。期锌下滑2.4%，报2,176美元，为7月14日以来最低。期铅下挫2.4%，收于三周低位的1,799美元。(完)