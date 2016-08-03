（更正）《路透早报》--8月3日

图为国际货币基金组织(IMF)logo。IMF呼吁日本在财政刺激基础上辅以央行进一步放松政策。 REUTERS/Yuri Gripas

（更正：市场摘要金属市场报导因英文有误，第一段应为“三周高位”，非“四周高位”）

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--财新公布7月中国服务业采购经理人指数(PMI)(0145)

--日经公布7月香港PMI(0230)

--意大利7月Markit/ADACI服务业PMI(0745)

--法国7月Markit服务业以及综合PMI(0750)

--德国7月Markit服务业以及综合PMI(0755)

--欧元区7月Markit服务业以及综合PMI终值(0800)、6月零售销售(0900)

--英国7月Markit/CIPS服务业PMI(0830)

--美国7月ADP民间就业岗位变动(1215)

--美国7月Markit服务业以及综合PMI终值(1345)

--美国供应管理协会(ISM)7月非制造业指数(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--泰国央行召开货币政策会议(0730)

--欧洲央行管理委员会会议，无宣布利率决定的计划

--日本央行公布6月会议记录(2350)

以下为8月2日下午5:00至8月3日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国6月消费者支出增幅超预期，预示第三季也会有不俗表现

美国商务部公布，6月消费者支出增长0.4%，与5月增幅一致。路透调查的经济学家原本预计消费者支出增长0.3%。但另一报告显示6月几乎看不到通胀的迹象。扣除波动较大的食品和能源价格，核心个人消费支出(PCE)物价指数6月增长0.1%，5月增长0.2%。

经济学家称，通胀不振加上企业支出疲弱，以及第二季经济增长步伐放缓，可能促使行事谨慎的美国联邦储备理事会(FED/美联储)在一段时间内保持当前的低利率。

美国6月个人所得较前月增加0.2%，个人支出较前月增加0.4%

--美国亚特兰大联储总裁：现在就排除9月升息可能性为时尚早

美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示，在众多衡量经济状况的数据出炉以前，现在就排除美联储在9月会议上升息的可能性还为时尚早。

此外，达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗重申将继续支持以渐进、耐心的方式收紧货币政策。

柯普朗在北京的一场活动中表示，汇市突然受到重创可能让中国的经济调整更加困难，中国经济问题可以透过货币政策来提供协助，但也需要搭配结构性改革和财政政策。

--IMF呼吁日本在财政刺激基础上辅以央行进一步放松政策

国际货币基金组织(IMF)称，日本的财政刺激计划应该辅以日本央行进一步放松措施，或包括降息和加大资产购买规模等。IMF称，日本政府应采取更多行动，鼓励企业提高薪资，并应拿出措施提振不断萎缩的劳动力供应。

目前日本政府已公布新的财政刺激计划，日本央行也已公布对货币政策全面检视，“直升机撒钱”预期犹存。此外，两名直接了解内情的消息人士表示，日本政府最快将于9月发行数千亿日圆的40年期公债，以融通新的经济刺激措施。

--中国游客在巴黎机场附近遭抢劫，两人受伤

法国警方消息人士表示，27名中国游客周二乘坐巴士前往巴黎戴高乐机场时，遭到数名男子抢劫。劫匪抢走一些行李，其中两名游客受伤，随后被送往医院治疗。“他们向大巴司机喷射催泪瓦斯，并打伤了两名游客，”消息人士称。目前不能确定被抢走的行李的价值。

--企业业绩：

*美国最大制药商辉瑞公布季度营收成长约11%，受到新药销售带动，辉瑞第二季营收成长至131.5亿美元，上年同期为118.5亿。

*宝洁(宝硷,P&G)公布季度营收优于预期，受助于旗下婴儿、女性及家用品需求强劲。在6月30日止的第四季中，可归属于公司的净利升至19.5亿美元，每股盈余为0.69美元，上年同期分别为5.21亿及0.18美元。

*美加最大的商业保险公司--美国国际集团(AIG)公布，季度营业利润超过分析师预期，受当季成本降低和保险业务强劲提振。

[市场摘要]:

股市:

--美股周二下跌，三大股指均创下约一个月来最大单日跌幅，因经济数据和弱于预期的汽车销售引发成长忧虑。道琼工业指数收低90.74点，或0.49%，至18,313.77点；标准普尔500指数收跌13.81点，或0.64%，至2,157.03点；纳斯达克指数下滑46.46点，或0.9%，至5,137.73点。

--欧股挫至三周低点，因多家大型企业发布疲弱业绩，德国商业银行警告今年盈利将下滑后股价挫至纪录新低，领跌银行股。欧洲银行股指数重挫3.4%，为表现最差板块，今年迄今跌幅超过30%。

Stoxx欧洲整体市场指数和泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数均收低1.3%，至7月12日来最低。英股富时100指数收低0.73%，法股CAC 40指数收挫1.84%。德股DAX指数收跌1.8%。

汇市:

--美元兑一篮子货币跌至六周低位，因近期公布的美国数据疲弱，导致市场预计美联储可能推迟升息。纽约尾盘，美元指数下跌0.7%，报95.048，稍早触及6月24日以来最低95.0031。美元兑日圆跌1.5%，报100.89日圆，稍早触及三周低位100.69日圆。欧元兑美元升至六周高位，纽约尾盘上扬0.5%，报1.1227美元。

债市:

--美国公债收益率(殖利率)上涨，此前日本政府推出了财政刺激措施，削弱了美债需求，令长期公债收益率升至逾一周最高水平。30年期公债收益率在所有期限美债中升幅最大，触及2.332%的7月21日以来最高，后回落，尾盘报2.300%，周一尾盘报2.237%。指标10年期美债收益率触及六日高位1.573%，尾盘报1.544%。两年期公债收益率尾盘报0.679%，稍早触及盘中高位0.706%。

--欧元区公债收益率跟随日债收益率大涨，投资人担心日本政府明显由货币宽松转向财政刺激。根据Tradeweb，指标10年期德债收益率上涨6.4个基点，至负0.09%。而新发售的10年期公债收益率在路透上的报价升6.8个基点，至负0.02%。西班牙10年期公债收益率升5.7个基点，报1.09%。

油市:

--油价下跌，美国原油4月来首次收于每桶40美元下方，库存过剩忧虑挥之不去，抵消了稍早美元下跌带来的提振。美国原油收跌0.55美元，或1.4%，报每桶39.51美元，稍早反弹至40.91美元。周一美国原油自4月以来首次跌穿40美元大关。布兰特原油下跌0.34美元，或0.8%，收于41.80美元，盘中高见43.18美元。

金属市场:

--金价升至三周高位，因欧美国股市下跌，美元触及逾一个月最低，上周疲弱的美国经济增长数据令短期升息预期降温。现货金收高，报每盎司1,363.2美元，盘中升至1,367.33美元的7月11日以来最高。美国12月期金收高1%，报1,372.60美元。现货银升1.1%，报20.63美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜上涨，因美元下滑触动一波买盘，但全球制造业调查结果显示制造业活动放缓，打压市场人气，限制了升幅。指标三个月期铜收盘没有成交，买盘最后升0.2%，报4,890美元，稍早期铜升至4,959美元，接近周一触及的一周高位4,965美元。三个月期铝跌0.6%，报1,625美元，期锌收高0.3%，报2,275美元。(完)