《路透早报》--8月15日

图为纽约一家H&M门店的促销标志。美国7月零售销售意外持平，因美国人减少对服装和其它商品的采购，直指消费者支出放缓。 REUTERS/Joe White

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本第二季国内生产总值(GDP)环比年率(14日2350)

--韩国7月贸易收支和进出口修正值

--日本6月工业生产修正值(0430)

--瑞士7月生产者/进口物价(0715)

--美国8月纽约联储制造业指数(1230)

--全美住宅建筑商协会(NAHB)8月房屋市场指数(1400)

--美国6月整体资本流动(2000)

暂无重大经济事件及官员讲话

以下为8月12日下午5:00至8月15日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美零售销售和通胀数据疲弱令升息预期降温，欧元区第二季温和增长符合市场预估

美国7月零售销售意外持平，因美国人减少对服装和其它商品的采购，直指消费者支出放缓，可能令第三季经济增长加速的预期降温。7月生产者物价录得近一年来的最大跌幅，因服务业和能源商品成本下降。消费者支出冷却下来，通胀温和，暗示尽管就业市场强劲，美联储可能不会很快升息。弱于预期的数据发布后，美债走高，美元兑一篮子货币下跌，美股走低。

欧元区第二季经济增长速度仅为前季的一半，因德国经济温和放缓不敌意大利意外停滞的影响；这令整个欧元区经济在近期内出现决定性反弹的希望更加渺茫。欧元区经济第二季第二次估值较前季增长0.3%，较上年同期增1.6%，符合路透调查中分析师的预估，并且表明欧元区在英国6月23日意外公投脱欧之前就已放缓。

路透根据中国央行公布的数据计算显示，7月末中央银行口径外汇占款余额为234,402.45亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少1,905.08亿元人民币。

--IMF预期中国2016年经济增长6.6%，称中国信贷增长不可持续

国际货币基金组织(IMF)周五称，中国决策者不应再紧盯经济增长目标，要提高刺激举措的质量。预计中国2016年经济增幅将为6.6%，中国自己制定的增长目标为6.5-7%。IMF称，中国需要放慢不可持续的信贷增长速度，停止向经营状况不佳的企业放贷；并敦促中国调低不可持续的高增长目标，收紧预算限制，特别是针对地方政府和国企的限制，从根本上解决信贷增长风险问题。

IMF还表示，韩国在面临众多结构性阻力之下，应该利用财政来支撑经济。IMF并预测韩国今明两年经济增长率料分别为2.7%和3.0%。

--世行获准在中国银行间债市发20亿SDR计价债券，首批5亿将于8月发行

世界银行(国际复兴开发银行)日前获准在中国银行间债券市场发行SDR计价债券。中国工商银行周五发布新闻稿称，其将担任该债券的主承销商及牵头簿记管理人，首期发行规模5亿SDR，将于8月发行。中国央行网站稍早刊登新闻稿称，世行发债总规模为20亿SDR，结算货币为人民币。

--英国启动脱欧进程时间可能推后，因政府尚未做好准备--消息

据英国星期日泰晤士报引述消息人士报导，英国可能在2019年底退出欧盟，而不是此前一些政界人士预计的年初退出。消息人士从一些内阁大臣处获悉，退欧的政府部门没有做好准备。该报称，明年5月法国大选、9月德国大选，可能也会把触发退欧条款的时间推后。

--日本金融厅认为负利率恐令三大银行获利减少3,000亿日圆--日经

日本经济新闻周六报导称，金融厅(FSA)预估日本央行货币宽松政策下的负利率，将导致日本三大银行在2017年3月止的财年获利将至少减少3,000亿日圆(29.6亿美元)。FSA认为获利降低损及银行扩大放款的能力，因此向日本央行表达了这方面的担忧。

--中国IDG斥资1.12亿美元，收购法国奥林匹克里昂足球俱乐部20%股权

法国足球俱乐部奥林匹克里昂的东家--上市公司OL Group周五发布声明称，中国投资基金IDG资本将以1亿欧元(1.12亿美元)的价格收购该俱乐部20%股权。IDG资本将帮助OL Group在中国大陆、香港、澳门和台湾推广该俱乐部，并将在OL Group董事会获得2-3个席位。

--瑞士警方称男子持刀在火车上纵火行刺，媒体报导西班牙一购物中心发生枪击

瑞士圣加仑警方表示，周六一名男子持刀并携带易燃液体在火车上攻击乘客，造成六人受伤。警方在接受welt.de访问时表示，当局尚不知道攻击动机，但可能是冲动型犯罪。

西班牙当地媒体周五报导，东北部城市萨拉戈萨一家购物中心附近发生枪击事件，两人重伤。Efe新闻社引述警方消息人士称，枪手逃离现场，事故原因仍不明。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市道指和标普500指数周五从纪录高位回落，因萎靡不振的数据削弱了投资者对经济增长的信心，纳斯达克指数则连续第二日创纪录收盘高位。

道琼工业指数收跌37.05点，或0.2%，至18,576.47点；标准普尔500指数收跌1.74点，或0.08%，至2,184.05点；纳斯达克指数上升4.50点，或0.09%，收报5,232.90点。本周道指上涨0.17%，标普500指数微升0.05%，纳斯达克指数上涨0.23%。

--欧洲股市在触及七周新高后小幅回落，矿业股下跌抵消了马士基集团(Maersk)等个股上涨带来的积极影响，马士基在发布业绩更新后大幅上涨。

泛欧STOXX Europe 600指数下跌0.2%，稍早触及七周高位，收复了英国脱欧后录得的所有失地。本周该指数升1.4%，为7月中以来的最佳周度表现。英股富时100指数微幅收高0.02%，法股CAC指数微跌0.08%，德国DAX指数收低0.27%。

汇市:

--美元走软，此前美国公布的7月零售销售意外持平，且7月生产者物价指数(PPI)也下滑，市场预期为上涨，这令投资人愈发担心美国第三季经济成长强度。

美元指数跌0.15%，报95.725，盘中一度跌至一周最低的95.254。美元兑日圆也大跌0.77%，报101.19日圆，美元兑欧元跌0.20%，报1.1159美元。

债市:

--指标美国公债收益率降至近两周低位，因美国零售销售和PPI弱于预期，暗示美国通胀可能放缓， 使市场对美联储升息的预期降温。数据公布后，指标10年期公债收益率降至8月1日来最低1.48%，30年期公债收益率触及8月5日来最低2.21%。

10年期公债价格尾盘上升16/32，收益率报1.52%，较周四尾盘下跌超过5个基点。30年期公债价格大涨1-4/32，收益率报2.24%，较周四尾盘下跌约5个基点。

--德国10年期公债收益率下跌，因美国经济数据疲弱降低美联储将在短期升息的预期。该收益率在周五盘初上涨2个基点，至负0.14%，但在美国零售销售数据公布后，回落至负0.17%，日内下跌1个基点。

多数欧元区公债收益率跟随德债收益率走势，大部份收益率势将日内持平或小幅下跌。

油市:

--油价上扬约2%，本周升幅创4月来最大，沙特油长昨日有关可能采取行动帮助稳定市场的讲话触动了空头回补的升势。在数据显示，本周美国活跃钻机数连升七周，为逾两年最长增势，且增加17座，为12月来最大增幅后，油价缩减部分升幅。

布兰特原油期货收高0.93美元，报每桶46.97美元。美国原油期货收高1美元，报每桶44.49美元。两份合约本周升幅均为约6%，为4月底来最大。

金属市场:

--金价小幅转跌，因美元缩小跌幅。金价在意外持平的美国7月零售销售数据发布后跳涨逾1%后，投资者锁定利润。

现货金最高升1.4%至1,355.80美元，收报每盎司1,335.71美元。美国12月期金收跌0.5%，报1,343.20美元。

--伦敦期铜跌至一个月最低水准，其他工业金属也触及低点，因此前中国公布的固定资产投资和贷款数据不及预期，令市场对中国这一全球最大金属消费国的需求产生了疑虑。但美国公布的零售销售数据也疲弱，拖累美元走软，帮助带动多个金属脱离日低，并令部分金属收高。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜大跌1.8%，报4,761美元。(完)