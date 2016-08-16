《路透早报》--8月16日

图为行人经过中国央行大楼。中国央行就7月货币信贷数据解释称，货币信贷数据因多种因素出现一定波动较常见，应避免过度解读。 REUTERS/Jason Lee

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国7月银行结售汇数据及银行涉外代客收付款数据

--新西兰7月公债海外持有比例(0300)

--英国7月消费者物价指数(CPI)/7月生产者物价指数(PPI)(0830)

--德国8月ZEW经济景气指数及现况指数(0900)

--欧元区6月未经季节调整贸易收支(0900)

--加拿大6月制造业销售(1230)

--美国7月CPI/7月建筑许可及房屋开工(1230)、7月工业生产及产能利用率(1315)、7月克利夫兰联储CPI(1530)

--新西兰第二季HLFS失业率、就业增长及参与率/第二季生产者物价指数(PPI)投入和产出物价(2245)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中诚信债券市场论坛

--澳洲央行公布8月货币政策会议记录(0130)

--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表讲话(1630)

以下为8月15日下午5:00至8月16日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--中国稳健货币政策将继续保持灵活适度，8、9月M2同比增速将回升--央行

中国央行周一就7月货币信贷数据解释称，货币信贷数据因多种因素出现一定波动较常见，应避免过度解读；当前银行体系流动性充裕，利率水平低位运行稳健货币政策将继续保持灵活适度，适时预调微调，为稳增长和供给侧结构性改革营造适宜的货币环境。央行称，随着基数效应逐步消失，8、9月份M2同比增速将有所回升；M1与M2增速“剪刀差”不能作为衡量是否进入流行性陷阱的指标。

--OPEC冻产协议有戏，但要达成协议是项艰巨任务

据石油输出国组织(OPEC)消息人士称，OPEC在下个月与非OPEC国家开会时或将重启冻产谈判，因最大的石油出口国沙特似乎想要油价上涨，不过伊朗、伊拉克和俄罗斯会是冻产协议达成的障碍。产油国将于9月26-28日在阿尔及利亚举行会议。

由于对产油国在原油供应过剩的情况下，将可能合力支撑油价的臆测升温，油价触及五周高位，三日连升累积升幅达到10%或以上。

--美国旧金山联储总裁呼吁推出新政策应对低利率影响

美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯表示，央行官员和政府必须推出新政策，为经济应对长期的低利率提供缓冲，而后者可能导致未来的衰退更加严重且更难以规避。他并称，应考虑设定更高的通胀率目标，将货币政策直接与经济产出挂钩，在经济下滑时自动启动政府支出计划，并增加教育和科研的投资。

--日本财务省正与主要银行协商提供政府零利率贷款--政府官员

一名熟知相关进程的政府官员表示，日本财务省正与国内主要银行协商，使银行在10月或11月展开的标售中以零利率向政府提供贷款。但该官员称，日本大型银行曾表示，很难在标售中提交负利率投标，这就促使政府反过来要求银行同意利率“零门槛”。

--德国央行称英国退欧仅会对德国造成有限的短期经济影响

德国央行表示，英国公投退出欧盟的结果料仅对德国经济造成有限的短期影响，并且德国企业界的士气依然保持正面。德国央行预估，德国经济在今年夏季依然继续扩张，得益于出口、工业生产、建筑和消费者支出的多重支撑。

--G20会议：建开放且抗风险的金融体系，续监测金融新风险和脆弱性--中国央行

中国人民银行副行长易纲指出，G20（20国集团）各国就建立开放且具有抗风险能力的金融体系达成共识，各国将继续及时、全面、一致地落实已达成一致的改革，包括巴塞尔Ⅲ和总损失吸收能力标准；同时继续密切监测金融体系中的新风险和脆弱性。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市三大股指均触及历来最高收位，延续过去数周屡创新高的涨势，因美元疲弱提振商品相关类股。

道琼工业指数收涨59.58点，或0.32%，至18,636.05点；标准普尔500指数收高6.10点，或0.28%，至2,190.15点；纳斯达克指数上升29.12点，或0.56%，收报5,262.02点。

--欧洲股市攀升至七周最高水准，受制药股大涨支撑，此前比利时制药集团获得美国法庭有利裁决。泛欧STOXX Europe 600指数盘中触及347.54点的6月底来最高，最后基本收平。

英股富时100指数收高0.36%。德国股市DAX指数收高0.24%。法股CAC指数微跌0.05%。

汇市:

--美元兑一篮子货币下跌，因近期发布的美国经济数据疲弱，削弱了美联储今年升息的预期。

美元指数下跌0.1%，报95.61，上周五曾跌至8月3日以来最低。欧元兑美元上涨0.2%，报1.1181美元。美元兑日圆持平于101.26日圆。

债市:

--美国公债价格下滑，指标公债收益率(殖利率)从近两周低点反弹，因对海外央行采取进一步刺激措施的希望带动了对股市和其他高风险资产的需求，削弱了低收益公债的需求。

指标10年期公债价格跌11/32，收益率报1.552%，较上周五尾盘升4个基点。

--欧元区公债收益率从纪录低点反弹，因股市上涨减弱了固定收益市场的吸引力，但经济数据疲弱，令央行仍有责任通过刺激举措来促进全球经济成长。

德国10年期公债收益率上涨3个基点，至负0.13%。西班牙10年期公债收益率持稳于0.95%。

油市:

--油价触及五周高位，三日连升累积升幅达到10%或以上，因对产油国在原油供应过剩的情况下，将可能合力支撑油价的臆测升温。

布兰特原油期货上涨1.38美元，或2.94%，收报每桶48.35美元。在收市后不久，布兰特原油扩大升幅，触及7月12日来最高48.46美元。美国原油期货升1.25美元，或2.8%，收报每桶45.74美元。该合约在收盘后升至45.87美元，为7月21日来最高。

金属市场:

--黄金上涨，因对美联储今年加息的预期下降，美元小幅下跌。

现货金收报每盎司1,338.91美元。美国12月期金收升0.3%，报1,347.50美元。

--伦敦期铜回稳，因美元走软提供了一些支撑，但主要消费国－中国经济成长不断放缓令期铜仍离上一交易日触及的一个月低点不远。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高0.1%，报4,767美元。(完)