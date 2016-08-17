《路透早报》--8月17日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲第二季薪资价格指数(0130)

--英国7月请领失业金人数(0830)

--瑞士8月ZEW投资者信心指数(0900)

--美国前周MBA抵押贷款市场指数(1100)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国商务部例行发布会，新闻发言人沈丹阳发布1-7月以及7月当月商务运行情况，并回答中外媒体提问(0200)

--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布7月政策会议的记录(1800)

--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济及货币政策发表演说(1700)

--缅甸联邦共和国国务资政昂山素季正式访问中国(至21日)

--泰国央行公布政策会议记录(0200)

以下为8月16日下午5:00至8月17日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储官员对经济的信心增强，认为今年可能升息

美国联邦储备理事会(美联储，FED)在提高外界对今年升息的预期，甚至最早可能就在下月升息。此前两位决策者表示，经济目前似乎开始在调整中，尽管今年上半年美国经济增长疲弱。

纽约联储总裁杜德利称，鉴于有证据显示薪资上涨和劳动市场趋紧有可能提振通胀，“有可能”在9月20-21日政策会议上升息。亚特兰大联储总裁洛克哈特也表示，下个月升息是有可能的。

--美国通胀表现逊色，但经济动能仍在升温

美国消费者物价7月持平，但工业生产和房屋建筑均增加，表明经济活动升温，这有可能推动美联储今年加息。7月消费者物价指数(CPI)较前月持平，之前连续两个月增长0.2%，7月CPI较上年同期增长0.8%，6月为增长1.0%。通胀数据疲软压低美元指数，但美元在杜德利讲话带动升息预期后略有回升。

--中港两地证券监管机构宣布批准深港通，预计约四个月内推出

中国证券监督管理委员会、香港证券及期货事务监察委员会发出联合公告，决定原则批准深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司、中国证券登记结算有限责任公司、香港中央结算有限公司建立深港股票市场交易互联互通机制（深港通）。

--俄罗斯能源官员与OPEC讨论了国际油市状况

俄罗斯能源部发表声明称，该国能源官员在维也纳的一次会议上与OPEC官员讨论了全球油市状况，以及影响双方关系的其他问题。俄罗斯能源部长诺瓦克并在声明中表示，俄罗斯与OPEC的例行会议“能源对话”，预计在10月于维也纳召开。

--苹果将加大对华投资力度，在中国设立首个亚太区研发中心

美国消费电子公司苹果执行长库克称，公司将加大在中国的投资，并在中国设立首个亚太区研发中心。中国是苹果最大的市场之一，但该市场的挑战性日益加大。苹果在声明中称，该研发中心将整合苹果在中国的工程和运营团队，并意欲加深苹果与合作伙伴以及大学的联系。

--黑石放弃收购台北101大楼运营商股权--消息人士

两位直接知情人士对路透表示，美国私人直接投资公司黑石集团撤出对台北金融大楼股份有限公司(TFCC)的7亿美元潜在投资，因后者拒绝披露某些财务信息。TFCC去年10月时曾同意对黑石集团公开账簿，而后者当时也在寻求首次对台投资。TFCC是台北标志性建筑台北101大楼的运营公司，打算出售37.17%的股权。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市从纪录高位下跌，美联储官员的讲话助燃了今年加息的臆测。道琼工业指数收跌84.03点，或0.45%，至18,552.02点；标准普尔500指数收挫12点，或0.55%，至2,178.15点；纳斯达克指数下跌34.90点，或0.66%，收报5,227.11点。

--欧洲股市从七周高位回落，工业股下跌带来压力，此前瑞士迅达集团(Schindler)下调2016年财测。STOXX欧洲600指数下跌0.8%。英股富时100指数收跌0.68%，法股CAC指数收低0.83%，德股DAX指数收跌0.58%。

汇市:

--美元兑欧元、日圆和瑞郎跌至逾七周最低水准。旧金山联储总裁威廉姆斯上一日的讲话打压了美元，但在纽约联储总裁杜德利的讲话带动了今年升息的预期后，美元缩减跌幅。欧元兑美元大涨逾1%至日高1.1322美元，美元兑日圆重挫逾1.5%，报99.56日圆，美元兑瑞郎跌逾1%，报0.9589瑞郎。美元指数也大跌逾1%，至逾七周最低的94.426。

债市:

--美国公债价格下跌，两年期公债收益率触及近三周高位，因美联储官员的言论重燃了如果经济进一步改善，可能在年底前升息的预期。指标10年期公债价格下跌6/32，收益率报1.575%，较周一尾盘高2个基点。两年期公债收益率上涨2个基点至0.750%。

--葡萄牙公债收益率急升。此前评级机构DBRS接受路透访问时表示，葡萄牙信贷评等压力加重。葡萄牙10年期公债收益率上升14个基点，报2.85%，为英国退欧公投以来的最大单日升幅。指标德债收益率扭转稍早跌势，触及近一个月高位的负0.04%。

油市:

--油价收盘上涨近2%，连续第二日触及五周高位，因石油输出国组织(OPEC)消息人士称沙特显然希望油价上升，俄罗斯与该组织会晤讨论了油市。布兰特原油期货收高0.88美元，或1.8%，报每桶49.23美元，盘后交易中续升，达到49.36美元，为7月7日以来最高。美国原油期货上涨0.84美元，或1.8%，报每桶46.58美元，盘后交易中升至46.73美元，为7月12日以来最高。

金属市场:

--黄金缩减涨幅，因美国经济数据喜忧参半无法为今年美国利率前景提供进一步线索，且美元触及七周低位后缩减跌幅。现货金收报每盎司1,345.70美元。美国期金收涨0.7%，报每盎司1,356.90美元。

--伦敦期铝触及一个月高位，期铜也上涨。美国利率可能暂将保持不变的信号压低美元后，投机客推高金属价格。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高0.9%，报4,811美元。三个月期铝收高1%，报1,693美元，为7月15日来最高。(完)