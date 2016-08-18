《路透早报》--8月18日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本7月进出口及贸易收支(16日2350)、8月路透短观制造业信心指数(2300)

--中国70个大中城市住宅销售价格月度报告(0130)

--澳洲7月就业报告(0130)

--法国第二季按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率(0530)

--欧元区6月未经季节调整经常帐(0800)、7月消费者物价调和指数(HICP)终值(0900)

--香港5-7月失业率(0830)

--英国7月零售销售(0830)

--美国一周请领失业金人数/8月费城联储制造业指数(1230)、7月领先指标(1400)

--韩国7月生产者物价指数(PPI)(2100)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国际经济交流中心举办第一期“世界经济季度谈”(0100)

--韩国企划财政部长官柳一镐参加经济议题讨论会议(0100)

--美国纽约联储总裁杜德利参加一项媒体简报会(1400)

--美国旧金山联储总裁威廉姆斯就经济前景发表演说(2000)

--国际货币基金组织(IMF)和新加坡经济机构SKBI举办年度SKBI会议(至8月19日)

--印尼央行召开理事会会议(至8月19日)

以下为8月17日下午5:00至8月18日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储政策制定者对是否需要很快升息仍有分歧--会议记录

美联储7月货币政策会议记录显示，政策制定者同意升息前需要看到更多数据，尽管部分政策制定者认为可能需要很快收紧政策。不过多位委员不赞成短期内加息，唯恐未来就业增长步幅放缓。会议记录发布后，美元逆转升势，尾盘小跌。美股则由跌转升，美国公债价格上涨。

圣路易斯联储总裁布拉德仍坚持认为，在未来很长一段时间仅需升息一次，而且无需太快。他认为仅需升息一次就可保持低失业率，并让通胀率接近于美联储目标水平。

--独家：沙特暗示冻产磋商前原油产量可能增至纪录新高--消息

沙特对外发出信号，该国8月石油产量可能将升至纪录新高，取代俄罗斯成为全球最大石油生产国，同时该国准备好下个月就全球冻结石油产量协议进行艰苦的谈判。行业人士称，产量增加可以为沙特在预计9月进行的OPEC成员国和非OPEC产油国之间的谈判增加杠杆。现在业内人士预计，沙特本月会将石油产量进一步提高至历史新高。

--思科宣布裁员7%，业务重点转向软件服务

思科表示将裁员近7%，并在第一季为此提列高达4亿美元的支出；同时将业务重点由传统的硬件转向高利润软件。思科预计第一财季营收将持平，给出的获利预估低于分析师预期，称其预计经调整后每股盈余介于0.58-0.60美元之间，华尔街预期为0.60美元。思科股价在盘后交易中下跌1.4%至30.30美元。

--习近平称将研究一带一路建设具体政策，创新国际化融资模式

中国国家主席习近平表示，将进一步研究出台一带一路建设的具体政策措施；重点支持基础设施互联互通、能源资源开发利用、经贸产业合作区建设、产业核心技术研发支撑等战略性优先项目。习近平称要创新国际化的融资模式，深化金融领域合作，打造多层次金融平台，建立服务“一带一路”建设长期、稳定、可持续、风险可控的金融保障体系。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市小幅收高，此前美联储公布的7月会议记录显示投票委员对是否要在短期内加息仍有分歧。道琼工业指数收高21.92点，或0.12%，至18,573.94点；标准普尔500指数收高4.07点，或0.19%，至2,182.22点；纳斯达克指数升1.55点，或0.03%，收报5,228.66点。

--欧洲股市下滑，奥地利制砖公司Wienerberger、啤酒商嘉士伯和英国保险公司Admiral公布业绩后下跌。泛欧STOXX 600 index指数下跌0.8%，英股富时100指数收跌0.5%，法股CAC指数收低0.96%，德股DAX指数大跌1.3%。

汇市:

--美元兑欧元、日圆和瑞郎逆转稍早的升势下跌，此前美联储发表的7月会议记录显示，决策者普遍认为下次升息前需看到更多数据。

美元指数纽约尾盘下跌0.04%，报94.753。欧元兑美元上涨0.08%，报1.1285美元。美元兑日圆下跌0.07%，报100.21日圆。美元兑瑞郎基本持平于0.9615瑞郎，会议记录发布后触及盘中低位0.9599瑞郎。

债市:

--美国公债价格上涨，两年期公债收益率(殖利率)从三周高位回落，因美联储公布的7月会议记录暗示，决策者一致认为下次升息前需看到更多数据。

指标10年期公债价格上涨7/32，收益率报1.553%，较周二下跌2个基点。30年期公债价格上涨22/32，收益率报2.265%，下跌3个基点。两年期公债收益率下跌1个基点，至0.734%。

--葡萄牙10年期公债收益率连续第二天大幅上涨，触及近三周最高，此前评级机构DBRS对该国信贷评等发出警告。葡萄牙10年期公债收益率上涨12个基点，至两周半高位2.99%，过去两日收益率涨近30个基点。与高等级的同比德债收益率差推至300个基点之上。

油市:

--油价连续第五日上涨，受助于美元下跌，美国原油库存意外减少和汽油库存降幅大于预期，但交易商表示，沙特产量急升和技术因素，将可能使油价涨势难以持续。布兰特原油期货收涨0.62美元，或1.3%，报每桶49.85美元。美国原油期货收升0.21美元，或0.5%，报每桶46.79美元。

金属市场:

--黄金持稳，美联储发布7月货币政策会议记录后，黄金走势反复。会议记录显示，部分联储政策制定者预计可能需要很快升息，但普遍同意升息前需要看到更多数据。现货金收报每盎司1,348.18美元。在美联储会议记录公布前，美国期金收低0.6%，报1,348.80美元。

--伦敦期铜价格下滑，跟随油价跌势，因在美联储官员表示美国可能早至9月就会加息后，美元走强，这令需求忧虑带动的负面情绪加重。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低0.8%，报4,774美元。(完)