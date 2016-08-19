《路透早报》--8月19日

图为沃尔玛超市购物车。全球最大零售商沃尔玛公布季度获利好于预期，得益于美国同店销售连续第八个季度增加。 REUTERS/John Gress/Files

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--德国7月生产者物价指数(PPI)(0600)

--台湾第二季经济成长率终值(0800-0830)、第二季经常帐(0810-0820)

--英国7月公共部门净借款及收支短差(0830)

--加拿大7月消费者物价指数(CPI)/6月零售销售(1230)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--国际货币基金组织(IMF)和新加坡经济机构SKBI举办年度SKBI会议(至8月19日)

--印尼央行公布利率决定(0000)

--美国达拉斯联储总裁柯普朗发表演讲(0000)

--新加坡金管局局长孟文能发表演说(0100)

以下为8月18日下午5:00至8月19日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国就业市场继续好转，日本8月制造业景气判断指数为2013年来最低

美国8月13日止当周初请失业金人数下降4,000人，经季调后达到26.2万人。分析师预期为26.5万人。降幅超过预期，强化就业市场强劲的观点，而就业市场好转可以鼓励美联储不久后加息。数据公布后，美元指数下跌，美债小涨，美股微幅上升。

路透短观调查显示，日本8月制造业信心恶化并触及2013年以来最低水平，当时央行开始采取激进的货币放松举措。调查反映了日圆升值带来的痛苦，并凸显出政策制定者促进经济增长所面对的艰巨任务。8月制造业景气判断指数为正1，为2013年4月以来最低。

--美国纽约联储总裁维持乐观基调，旧金山联储总裁称9月升息合理

纽约联储总裁杜德利说，就业市场聘雇强劲，而且也见到期待已久的中等薪资岗位招聘，显示劳动市场趋于紧俏，美国经济普遍走在正轨，在言词中他似乎显得更有信心传达对美联储有可能升息的讯息。

旧金山联储总裁威廉姆斯加入越来越多同僚暗示支持未来几个月升息的阵营，称等待过久可能给经济带来高昂代价。

--欧洲央行会议记录：英国退欧后的首次会议未考虑采取任何行动

欧洲央行(ECB)会议记录显示，利率决策者在7月的会议上同意不讨论任何政策变动，并决定重新评估接下来几个月的形势，尽管英国退欧相关风险上升。会议记录暗示ECB不急于采取行动，市场对英国退欧的反应比预期要小，令ECB松了一口气，虽然风险“明显上升”。

--德国经济因内需强劲将持续增长，尽管英国脱欧等风险上升

德国财政部周五称，德国经济仍保持稳定增长路径，尽管第二季出现放缓；不过英国决定脱欧后外部风险上升。财政部在月度报告中称，经济将持续增长，因就业处在纪录高位，实质薪资上涨，通胀率低，且能源价格相对便宜促使内需强劲。

--企业面消息

* 全球最大零售商沃尔玛公布季度获利好于预期，得益于美国同店销售连续第八个季度增加。剔除出售沃尔玛中国电商业务的非现金所得及其它项目后，该公司在截至7月31日的第二季每股盈余为1.07美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估每股盈余为1.02美元。沃尔玛原本预估为0.95-1.08美元。

* 沃尔沃汽车已同意与优步(UBER)结成3亿美元的同盟以开发自动驾驶汽车，这是最新一起传统汽车制造商与矽谷公司结盟的案例。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市收盘小幅上涨，此前布兰特原油升穿每桶50美元，提振能源股上扬，沃尔玛股价在上调财测后升至14个月高位。

道琼工业指数收高23.76点，或0.13%，至18,597.7点；标准普尔500指数收高4.8点，或0.22%，至2,187.02点；纳斯达克指数升11.49点，或0.22%，收报5,240.15点。

--欧洲股市上涨，终结了四连跌走势，受助于美联储会议记录基调鸽派，金融和工业类股表现亮眼。

泛欧STOXX 600指数收涨0.7%，该指数今年迄今累积下跌约7%。英股富时100指数收高0.14%，法股CAC指数收升0.44%，德股DAX指数收涨0.62%。

汇市:

--美元兑欧元触及近八周最低水准，兑瑞郎也跌至八周低点，昨日公布的美联储7月货币政策会议记录显示，政策制定者仍倾向反对短期内加息。

美元指数纽约尾盘跌0.58%，报94.170。欧元兑美元升0.56%，报1.1350美元。美元兑瑞郎跌0.79%，报0.9538瑞郎。美元兑日圆跌0.29%，报99.95日圆。

债市:

--美国公债收益率下跌，因押注在美国通胀仍低于美联储2%的目标和美国经济面临全球风险不确定性的情况下，美联储不急于升息。

两年期公债收益率下跌近3个基点，报0.710%。指标10年期公债价格上涨8/32，收益率报1.534%， 较周三下滑1个基点。30年期公债价格升10/32，收益率报2.258%，下跌1.5个基点。

--西班牙10年期公债收益率降至纪录低位，因有迹象显示该国政治僵局可望结束。

西班牙10年期公债收益率跌至最低0.909%，日内下跌近7个基点。和最高级别的可比德国公债收益率差收窄至100个基点以下，为2015年4月来最窄水准。

油市:

--油价连续第六日上涨，布兰特原油六周来首次升穿50美元，因全球主要产油国准备就可能的冻结产量水平进行讨论。布兰特原油收高2.09%，报50.89美元。美国原油收于48.22美元，上涨3.06%。

金属市场:

--黄金上涨，美联储7月会议记录显示决策者对是否需要很快加息意见分歧，拖累美元走低。现货金收报每盎司1,351.93美元。美国期金收高0.6%，报1,357.20美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜上涨，因美联储会议记录显示决策者并不急于升息，拖累美元下滑，且对中国需求的担忧减退。LME指标三个月期铜收涨0.7%，报每吨4,810美元。(完)